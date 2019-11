Perhe toivoo Matti Nykäselle näköispatsasta, Jyväskylä suunnittelee modernia muistomerkkiä – Keskisuomalainen: yksikään kuudesta luonnoksesta ei miellytä omaisia

Yksi patsasluonnoksista on tämä "Kuningaskotka".

Yksi patsasluonnoksista on tämä "Kuningaskotka". Jyväskylän kaupunki

Päätöksenteko Jyväskylään sijoittuvasta mäkikotka Matti Nykäsen muistomerkistä lähestyy. Samaan aikaan Keskisuomalainen kertoo (siirryt toiseen palveluun) (tilaajille), että yksikään patsasluonnoksista ei ole Nykäsen omaisille mieluisa.

Matti Nykäsen äiti Vieno Nykänen kertoo Keskisuomalaisessa, että perhe on alusta asti toivonut muistomerkiksi näköispatsasta. Samalla koko perhe toteaa kuitenkin, että kyse on kaupungin eikä perheen hankkeesta, eivätkä he vastusta muistomerkkiä.

Omaiset toivovat edelleen, että näköispatsas pystytettäisiin jonnekin.

Jyväskylän kaupunki pyysi kesällä kuudelta taiteilijalta luonnoksen Nykäsenmuistomerkiksi. Muistomerkin budjetti on sata tuhatta euroa, ja ehdotukset edustavat nykykuvanveistoa.

Jyväskylän kaupungin muistomerkkityöryhmää johtaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela (vihr.). Lumelan mukaan kaupunki on ollut tietoinen siitä, että Nykäsen omaiset toivovat näköispatsasta.

– Luonnoksissa ei sellaista ole. Nyt me mietimme, miten prosessista saadaan paras mahdollinen lopputulos, Lumela sanoo.

Patsasluonnoksista on järjestetty yleisöäänestys, ja sen tulokset otetaan päätöksenteossa huomioon.

– Tavoitteena on mahdollisimman hyvä lopputulos, joka ilahduttaa meitä kaikkia. Muistomerkin tavoitehan ei ole pelkästään kunnioittaa, vaan myös ilahduttaa, sanoo Lumela.

Muistomerkistä päättää Jyväskylän valtuusto näillä näkymin helmikuussa.

Näköistaiteen haaste: miten tavoittaa jotain olennaista

Jyväskyläläinen pitkän linjan taidekriitikko ja -kuraattori Hannu Castrén sanoo, että Nykänen on suomalaisten suurmiesten kansainvälisessä sarjassa. Se tarkoittaa, että myös muistomerkillä on maailmanlaajuista merkitystä.

Näköistaidetta Castrén pitää ongelmallisena, muun muassa siksi, että näköistaide ei tahdo koskaan olla riittävän näköistä.

– Näköistaiteen yksi ääripää on kuin vahakabinetti, ja mieluummin puhuisinkin esittävästä taiteesta. Nykytaide on kaikkiruokaista, ja sisältää myös esittävää taidetta, Castrén sanoo.

Näköispatsaiden toinen ongelma, että kriteerinä ei pidetä tyyliä, vaan yksinkertaisesti sitä, näyttääkö teos esittämältään henkilöltä.

– Haasteena näköistaideteoksessa on tavoittaa jotain olennaista kohteestaan. Wäinö Aaltonen onnistui siinä Paavo Nurmen patsaassaan, mutta miten tavoittaa Nykänen, joka lentää ja lentää eikä meinaa tulla alas ollenkaan? Ei onnistu sillä, että tekee näköistaiteellisen pysäytyskuvan – jollaiset usein ovatkin tökeröitä.

Julkisen nykytaiteen tekemisessä pitää Castrénin mukaan olla peräänantamaton, mutta hän näkee ongelmia siinä, keneltä taiteilijoilta luonnoksia on ylipäätään pyydetty.

– Miksi ei laiteta Matti Nykäsen hyppyrimäkeä huippukuntoon. Huippuvalaistaan ja järjestetään siellä vuosittainen kansainvälinen hyppykilpailu, ja vaiheessa kaksi katsotaan jotain veistotaiteellista osuutta, hän sanoo.