"Tuntui kurjalta ajaa yksin näin pitkää matkaa" – Annina Herala-Hemmilä löysi somen kimppakyytiryhmästä hyvän omatunnon lisäksi mieluisaa matkaseuraa

Mynton Wallenius, 23, värjöttelee Teiskontien bussipysäkillä. Kello on 7.45 ja Tampereen aamu pimeä. Bussit saavat mennä ohi, sillä Wallenius odottaa kimppakyytiä.

Hetken odottelun jälkeen paikalle kurvaa autollaan Annina Herala-Hemmilä, 33, ja Wallenius hyppää jo tottuneesti kyytiin. Matka jatkuu kohti Pirkkalaa. Partolan automarketin parkkipaikalta napataan kyytiin vielä Iiro-Pekka Airola, 34, ja kimppakyytiporukka on kasassa.

Reilu kuukausi sitten Herala-Hemmilä, Wallenius ja Airola eivät vielä tunteneet toisiaan. Nyt heitä yhdistää sama matka töihin ja opiskelemaan Hämeenlinnaan. Facebookin Kimppakyyti Tampere -ryhmässä julkaistu kyytitarjous on tuonut iloa ja helpotusta kolmikon arkeen.

Facebookin Kimppakyyti Tampere -ryhmä

Kimppakyydillä kulkevat ihmiset, hiiret ja arvokas maljakko

Tuhannet suomalaiset nostavat peukkunsa pystyyn virtuaalisesti sosiaalisen median kimppakyytiryhmissä. Tarkkoja tilastoja ilmiöistä ei ole, mutta kyytiseuraa löytyy niin lyhyille kuin pitkillekin matkoille.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva kannustaa kimppakyyteihin. Ne tehostavat autonkäyttöä ja vähentävät päästöjä. Taksiliikennelaki sallii kimppakyydit, jos kyydin tarjoaja pyytää korvauksen vain matkan kulujen kattamiseksi eikä toimeentulon hankkimiseksi. Kyytiläisten kuskille maksamat bensakulut saattavat vaikuttaa siihen, minkä verran työmatkakustannuksia voi vähentää verotuksessa (siirryt toiseen palveluun) (siirryt Verohallinnon sivuille).

– Meillä ei ole tilastoja siitä, miten yleistä on kimppakyytikulujen huomioiminen työmatkavähennyksissä, johtava veroasiantuntija Tero Määttä kertoo.

Kimppakyytiin turvaudutaan usein taloudellisista syistä. Muitakin syitä löytyy. Niistä voi lukea lisää Facebookin Kimppakyyti-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun).

– Kimppakyydissä kiinnostaa eniten kulujen jako ja ekologisuus, Elina Vanha-aho kertoo.

– Olen hyvin huolissani julkisen liikenteen tarjonnan vähenemisestä haja-asutusalueella, Raili Sorsa sanoo.

– Kulujen jakajaa, matkaseuraa, päästöseuraamukset huomioon ottavaa matkustustapaa, helpotusta reissuun joskus, Kati Peltoniemi sanoo.

Monille motiivina on matkaseura.

– Olen tavannut satoja ihmisiä. Kerran istuin nelisen tuntia papin kyydissä, jonka kanssa oli erittäin syvälliset keskustelut elämästä ja kuolemasta. Ihmiset on rikkaus! Emilia Ritakorpi sanoo.

Ihmisten lisäksi myös eläimille ja esineille etsitään kyytiä.

– Tuli viesti, että veisinkö vanhan arvokkaan maljakon pohjoiseen. Suostuin. Mielestäni järkevää touhua, kun muuten maljakko olisi voinut särkyä, eräs Kimppakyyti-ryhmään kuuluva kertoo yksityisviestissä.

– Etsin kyytiä pääasiassa kasvattamilleni eläimille, hiirille, Reino Haro sanoo.

Enimmäkseen kokemukset kimppakyydeistä ovat olleet hyviä, mutta seksuaalista häirintääkin ovat jotkut joutuneet kokemaan.

– Yhden kerran otin miehen kyytiin. Hän oli ok alkuun mutta noin tunnin kuluttua otti käteni ja laittoi haarojensa väliin. Otin käden pois ja pyssäsin bussipysäkille. Käskin ulos. Sen jälkeen en ole ottanut miehiä kyytiin, anonyyminä esiintyvä nainen kertoo yksityisviestissä.

Opiskelija Mynton Wallenius kulki aiemmin koulumatkansa Hämeen ammattikorkeakouluun julkisilla kulkuvälineillä. Osan matkasta hän kulki sähköpotkulaudalla, mutta ilmojen kylmeneminen sai etsimään vaihtoehtoista kyytiä. Onneksi Facebookista löytyi samalle kampukselle matkaavan Herala-Hemmilän tarjous. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

"Ihan selkeä ero omassa virkeystasossa"

Liikenne kolmosmoottoritiellä Tampereelta etelään on aamulla vilkasta, mutta sujuvaa. Annina Herala-Hemmilä ajaa varmoin ottein ja huikkaa välillä kommentin takapenkillä jutteleville Mynton Walleniukselle ja Iiro-Pekka Airolalle. Toimittaja on vallannut pelkääjän paikan ja sekoittanut normaalin istumajärjestyksen.

Myös tälle kolmikolle matkaseura on tärkeä syy kimppakyytiin taloudellisuuden ja ekologisuuden lisäksi. Juttuaiheet vaihtelevat. Koulutus kiinnostaa kaikkia, joten siitä on puhuttu useampaan kertaan.

– Harrastuksista ja matkustamisesta. Emme me vielä ole selvittäneet elämän suuria salaisuuksia, mutta ehkä sekin on vielä edessä, Mynton Wallenius sanoo.

Varsinkin kuskille seura on tärkeää.

– Ovathan nämä matkat paljon mukavampia ja turvallisempia yhdessä. Olen huono aamuihminen. On ihan selvä ero on omassa virkeystasossa, kun on yksin ajanut tunnin tai saanut seuraa.

Iiro-Pekka Airola ei koe kuitenkaan velvollisuudekseen olla kuskin "seurustelu-upseeri".

– Annina on puhelias kuski, eli aika helposti hän juttua johdattaa. Itselläkin on luonne sellainen, että tulee paljon höpöteltyä.

Toimittaja Iiro-Pekka Airolalle kimppakyydin löytyminen oli hieno onnenpotku. Airolan mukaan aikaa säästyy melkein tunti suuntaansa ja kustannuksetkin ovat pienemmät kuin julkisilla kulkuvälineillä. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Kolmikolle tämä on ensimmäinen kokemus kimppakyydistä. Perinteistä peukku pystyssä tien laidalla liftaamista kukaan ei ole kokeillut.

Lähipiirin kommentit matkustustavasta ovat olleet kannustavia.

– Ovat sanoneet, että kiva kun jaksat järjestää ja nähdä vaivaa, Herala-Hemmilä sanoo. Hänen työmatkaansa tulee muutama mutka kimppakyydin takia sekä Tampereen että Hämeenlinnan päässä, mutta se ei häntä haittaa.

– Monet ovat sanoneet, että hieno juttu ja hieno järjestely. Helpottaa elämää, Airola kertoo. Hän pääsee kimppakyydin ansiosta töihinsä paljon nopeammin kuin julkisilla kulkuvälineillä.

Annina Herala-Hemmilä, 33, Mynton Wallenius, 23, ja Iiro-Pekka Airola, 34, pääsivät taas perille Hämeenlinnaan. Kolmikko pitää yhteyttä toisiinsa Whatsapp-sovelluksessa, jossa on näppärä sopia kunkin päivän aikataulusta. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

