Hallitus haluaa lisää latauspisteitä sähköautoille – tavoite on monen mielestä liian korkea: ''Latauspisteitä pitää olla, mutta pysytään kohtuudessa''

Kauppakamarit pitävät hallituksen esitystä sähköautojen latauspisteistä ylimitoitettuna.

Hallitus tavoittelee merkittävää lisäystä sähköautojen latauspisteisiin, jotta sähköautojen määrä saataisiin kasvuun.

Esimerkiksi muihin kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, tulisi hallituksen esityksen mukaan asentaa latauspiste kymmeneen prosenttiin pysäköintipaikoista vuoteen 2025 mennessä.

– Esimerkiksi sadan pysäköintipaikan alueella täytyisi olla kymmenen latauspistettä. Määrät kuulostavat todella isoilta, Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen sanoo.

Kauppakamareiden mukaan esityksessä asetetaan enemmän velvoitteita, kuin eu-direktiivi vaatii.

– On selvää, että ilmastopoliittisia päätöksiä on tehtävä, ja asioiden on kehityttävä eteenpäin. Kun asia on säädetty unionin tasolla, niin toivomus on, että se myös toimeenpannaan sillä tasolla, eikä direktiiviin tehdä mitään Suomi-lisää, Kirjavainen sanoo.

Kallis investointi

Uudistus osuisi Kirjavaisen mukaan erityisesti toimijoihin, joilla on isoja pysäköintialueita. Niissä vaadittavien latauspisteiden määrä nousisi korkeaksi.

– Uusien ja laajasti korjattavien rakennusten kohdalla vaatimukset ja muutosvaatimukset tulisivat olemaan todella merkittäviä, Kirjavainen toteaa.

Kirjavaisen mukaan eu-direktiivi sallii pieniä joustoja latauspisteiden määrään esimerkiksi sellaisten kohteiden suhteen, jotka ovat käytössä vain osan vuodesta. Kirjavainen nostaa Kymenlaaksosta tällaisena kohteena esiin Tykkimäen vapaa-aikakeskuksen.

Tällä hetkellä Tykkimäellä on kaksi latauspistettä, jotka ovat vapaa-aikakeskuksen toimitusjohtaja Sakari Pasasen mukaan riittäneet toistaiseksi hyvin.

– Kymmenien lisäpisteiden investointi ei tule kysymykseen varsinkaan näin kausiluonteisessa toiminnassa. Lisälatauspisteiden rakentaminen muun muassa matkailukohteissa vaatii usein myös sähköverkon uudelleen rakentamista, joka ei ole halpaa lystiä sekään, sanoo Pasanen.

Vaadittavien latauspisteiden määrä nousisi korkeaksi erityisesti suurilla parkkialueilla. Antti Kolppo / Yle

Marika Kirjavaisen mukaan myös esimerkiksi laskettelukeskuksissa ja leirintäalueilla investointi voisi olla käyttöön suhteutettuna kohtuuton.

– Monta kertaa mietitään vain sitä, mitä sähköautojen lataaminen itsessään maksaa. Lataussähkön hinta näyttelee aika pientä osaa suhteessa siihen, että joudutaan investoimaan ja rakentamaan latauspisteitä.

Asuinrakennusten osalta velvoite tulisi lakiluonnoksen mukaan koskemaan uusia tai laajasti korjattavia taloja, joissa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa. Jokaiselle paikalle tulisi rakentaa sähköautojen latausvalmius. Lisäksi rakennuksen omistajan pitäisi järjestää mahdollisuus latauspisteeseen, mikäli asukas hankkii sähköauton.

Monessa yrityksessä ja taloyhtiössä on Kirjavaisen mukaan ollut se käsitys, ettäsähköautoja lataavat ja palvelua käyttävät eivät ole välttämättä valmiita vastaamaan kokonaiskustannuksista.

– Jonkun kannettavaksi ne sitten aina jäävät. Kokonaisuudessaan on aika iso kysymys, miten tämä tullaan tekemään.

''Tottakai latauspisteitä pitää olla''

Kauppakamareiden mukaan pelkona on myös, että massiiviset panostukset yhteen teknologiaan jättävät muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittymisen huomioimatta.

– Jos puhutaan liikaa vain sähköautoilusta ja sen kehittämisestä, monet tosi tärkeät ja potentiaaliset toimenpiteet vähempipäästöisen autoilun kehittämiseksi saattavat jäädä vähän taka-alalle. Esimerkiksi biodieselissä tai sen tyyppisissä asioissa voi olla löydettävissä vähintäänkin yhtä tehokkaita ratkaisuja, Marika Kirjavainen sanoo.

Kirjavainen toivoisi myös, että sähköautoilun kokonaisuus ja kulutuskaari pidettäisiin mielessä.

– Minulla on sellainen tunne, että kokonaisvaikutus ei ole oikeastaan kenenkään hallussa, kun ruvetaan miettimään kaikki akkuasiat, niiden valmistamiset ja siihen kuluvat raaka-aineet ja mitä tapahtuu, kun auton akun käyttöikä tulee määränpäähänsä.

Lakiesitys toisi vuoteen 2030 mennessä arviolta yhteensä noin 171 000 latauspistettä. Johanna Manu / Yle

Kirjavainen korostaa, että kauppakamarit pitävät tärkeänä sitä, että ilmastonsuojeluasioita nostetaan esille, ja myös sähköautoilun toimintaedellytyksiä parannetaan.

– Tottakai latauspisteitä pitää olla, jotta pystymme antamaan edellytykset sille, että sähköautojen määrä kasvaa ja sähköautoilu laajenee, mutta pysytään nyt kohtuudessa ja maalaisjärjessä sen suhteellisen määrän kanssa. Jos suomalaisille yrityksille luodaan turhaa investointipainetta, se heikentää niiden kilpailukykyä maailmalla. Se pitäisi muistaa ja ottaa huomioon joka asiassa.

Myös Kuntaliitto on kertonut vastustavansa lakia. Liiton mukaan lakiehdotuksen mukaisesti toimittaessa latauspisteitä tulisi liikaa ja vääriin paikkoihin. Asia on aiheuttanut kitkaa myös hallituksen sisällä.

Vuoteen 2030 mennessä säädökset toisivat arvioiden mukaan yhteensä noin 171 000 latauspistettä ja latausvalmiuden noin 621 000 pysäköintipaikkaan.

