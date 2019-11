SDP pani jakoon muistion postikiistan vaiheista – Rinne vakuuttaa, että ministerit saivat tiedon 700 pakettilajittelijan siirrosta jälkikäteen

Pääministeripuolue SDP:n tänään tiistaina medialle antamien tietojen mukaan omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) sai tietää Postin päätöksestä tehdä liikkeenluovutus ja siten siirtää 700 pakettilajittelijaa edullisemman työehtosopimuksen piiriin vasta, kun päätös oli jo tehty.

SDP:n jakaman muistion mukaan Postin hallitus teki matkan San Franciscoon Yhdysvaltoihin 10.–18. elokuuta. Matkan aikana tehtiin päätöksiä henkilöstöön liittyen. Näiden joukossa oli myös nyt kiistan aiheena oleva, 700 pakettilajittelijaa koskeva päätös.

Ratkaisut esiteltiin Paaterolle vasta 21. elokuuta, kun ne oli jo tehty. Postin johdon tuolloin kertomien tietojen mukaan työehtosopimus vaihtuisi 1. marraskuuta alkaen. Tapaamisessa ei luovutettu Paaterolle kirjallista materiaalia.

Posti korosti sekä 29. elokuuta julkaisemassa mediatiedotteessaan että 28. elokuuta antamassaan luottamuksellisissa muistioissa marraskuun 1. päivää, eikä muista päivistä SDP:stä annettujen tietojen mukaan ollut puhetta. Paatero jäi siihen käsitykseen, että 1. marraskuuta on asiassa oleellinen päivämäärä.

Kun Postin työntekijät valmistautuivat työtaisteluihin, Paatero ilmoitti 3. syyskuuta aikalisästä kiistan ratkaisuun. Tuolloin hänen erityisavustajalleen viestitettiin, että onhan ministeri tietoinen liikkeenluovutuksen jo tapahtuneen.

Jälkikäteen on varmistunut, että liikkeenluovutus oli esillä jo 21. elokuuta, mutta Paatero ei tuolloin kiinnittänyt asiaan huomiota, koska piti 1. marraskuuta työehtosopimuksen siirron osalta tärkeimpänä päivänä.

Paatero on luvannut kommentoida asiaa eduskunnassa vielä tänään tiistainana. Ennen täysistunnon alkua hän ei vielä suostunut puhumaan asiasta kollegansa kuolemaan vedoten.

Tiistain täysistunnon aluksi eduskunnassa järjestettiin hiljainen hetki perjantaina kuolleen Antti Rantakankaan (kesk.) muistoksi.

– Kollegani on kuollut, meillä on juuri hiljainen hetki, hän sanoi.

Rinne: Olen nähnyt kolme asiakirjaa

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoi puolestaan tiistaina tiedotusvälineiden edustajille eduskunnassa, että sai itse tietää syyskuussa Postin aikeista siirtää 700 pakettilajittelijaa Teollisuusliiton ja Medialiiton työehtosopimuksen piiriin.

– Se taisi olla 3. päivä syyskuuta, kello 11.15, jotain niillä paikkeilla, Rinne sanoi.

Rinteeltä kysyttiin, onko asia ollut keskusteluissa jo aiemmin kesällä tai keväällä.

– Tiedän sen, että Postilla on ollut tällaisia suunnitelmia pitkin matkaa. Nyt on kysymys siitä, miten päätöksiä on lähdetty tekemään.

Rinne kertoo nähneensä kolme asiakirjaa liittyen Postin tapaukseen.

– Siellä on olemassa Postin tiedote elokuun 28. päivältä, jossa puhutaan vain ja ainoastaan marraskuun 1. päivästä. Sitten siellä on omistajaohjauksen ministerille ja virkamiehille tehty muistio, jossa on kysymyksiä ja vastauksia. Sieltä löytyy vain ja ainoastaan marraskuun 1. päivä. Sitten olen nähnyt myös sen aineiston, joka on esitetty 21. elokuuta ministeri Paaterolle, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa viimeisen aineiston yhteenvedossa hyvin yksiselitteisesti todetaan, että 1. marraskuuta 2019 tapahtuu liikkeenluovutus ja työehtosopimuksen vaihtuminen.

– Mitään muita päivämääriä tästä yhteenvedosta ei löydy, pääministeri sanoi.

Rinne kertoo, ettei ole ehtinyt seurata tämän päivän neuvotteluita. Häneltä kysyttiin myös, nauttiiko Paatero hänen luottamustaan.

– Kyllä. Se on selvää, Rinne vastasi.

TES-siirto on herättänyt ristiriitaisia lausuntoja

Julkisuudessa on kiistelty viime viikkojen ajan siitä, missä vaiheessa pääministeri Rinne ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paateroovat olleet tietoisia Postin liikkeenluovutuksesta sekä sitä seuranneesta 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen vaihtumisesta ja onko tällä ollut ministereiden tuki.

Postin vt. toimitusjohtaja Turkka Kuusisto totesi viikko sitten, että siirrolla on ollut valtion omistajaohjauksen tuki. Paatero totesi samana päivänä Ylelle, että siirto on "tosiasia".

STT vahvisti myöhemmin, että valtion omistajaohjausosasto antoi aiemmin syksyllä tukensa Postin pakettilajittelijoiden siirrolle toiseen työehtosopimukseen.

STT:n tietojen mukaan omistajaohjausosasto antoi tukensa kokonaisratkaisulle, johon kuuluu myös 27 kuukauden siirtymäaika. Posti ja valtion omistajaohjaus keskustelivat asiasta loppukesästä ja alkusyksystä.