Kenkäsuunnittelija Minna Parikka ekologisesta muodista: "Muotiteollisuuden on nyt todella aika tukea muutosta"

Minna Parikka päätti jo viisitoistavuotiaana, että hänestä tulee kenkäsunnittelija. Heti lukion jälkeen hän lähti opiskelemaan alaa Englantiin. Kaksikymmentäviisivuotiaana Parikka palasi Suomeen, perusti firman ja oman kenkäbrändin.

– Silloin en osannut mitään muuta kuin suunnitella. Kaikki muu opittiin kantapään kautta. Ensimmäiet kolme vuotta tein ihan kaiken itse. Tuotannosta myyntiin, messut, kaikki vientitullauspaperit, ihan kaikki. Monta vuotta horjui oma usko omaan osaamiseen, ennenkuin tuli se breikkaus.

Nyt viisitoista vuotta myöhemmin Parikan kengät ovat kansainvälinen brändi, jota kaupataan yli kahteenkymmeneen viiteen maahan, ja joita on nähty niin Taylor Swiftin, Lady Gagan ja Kardashianien kaltaisten julkkisten jaloissa.

– Se on brändille upea juttu, mutta täytyy sanoa, että minulle itselleni tuo on niin vierasta, koko fanikulttuuri. Mutta hyvä että käyttävät.

Tulevaisuuden kengät tehdään ananaksesta ja omenasta

Kenkäalallakin puhaltavat uudet ekologiset tuulet. Se näkyy muun muassa siinä, että uudet mallistot ovat entistä suppeampia ja vegaanisille kengille on kysyntää. Nahan parkitsemisen ympäristöhaitat ovat johtaneet myös siihen, että nahalle etsitään koko ajan uusia korvaavia materiaaleja.

Uusinta uutta kenkien pintamateriaaleina ovat muun muassa ananas- ja omenakuitu. Ja uusia materiaaleja kehitetään lisää koko ajan.

– Ananaskuidusta tehdään jo tekstiiliä, joka on hyvin nahan näköistä ja tosi kestävää, vettä hylkivää ja kenkiin hyvin soveltuvaa.

Parikan mielestä muotiteollisuuden on nyt aika tosissaan tukea muutosta ekologisempaan suuntaan.

– Siellä on tosi paljon kehitettävää, koska materiaaleja ei ole vielä tarpeeksi, ja ne eivät ole vielä tarpeeksi pitkälle kehitettyjä. Nyt on oikeasti teollisuuden aika tukea muutosta, koska muotiala on yksi saastuttavimmista. Ja koska kaikkien meidän täytyy käyttää vaatteita ja kenkiä.

Minna Parikka kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa myös, että hänen haaveensa eläkepäiville on asua paikassa, jossa ei tarvitse käyttää lainkaan kenkiä.

Katso Minna Parikan koko haastattelu Yle Areenassa: