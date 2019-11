Miestä epäillään useista seksuaalirikoksista Pirkanmaalla: Kuusi uhria

Ulkomaalaiselle miehelle vaaditaan useiden vuosien vankeustuomiota seksuaalirikoksista. Asian käsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa tiistaina.

Syytekohtia on erikoissyyttäjä Leena Koivuniemen mukaan seitsemän. Uhreja on yhteensä kuusi eli syytetty teko on poikkeuksellisen laaja. Epäillyt teot ovat Koivuniemen mukaan tapahtuneet Pirkanmaalla.

Vakavin syyte koskee törkeää raiskausta. Viisi syytekohtaa koskee lievempiä seksuaalirikoksia ja yksi muunlaista rikosta. Asianomistajat ovat yhtä lukuun ottamatta aikuisia.

Tiistaina oikeudenkäyntiaineisto määrättiin pidettäväksi salassa. Muut syytekohdat käsitellään tulevina päivinä.

Aamulehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) syytetty on itse kertonut asuneensa Afganistanissa. Oikeudessa hänellä oli farsin kielen tulkki. Aamulehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) syytetty on tuomittu aiemmin tänä vuonna lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lehden mukaan tapahtuma-aikaan 25-vuotias mies ahdisteli 14-vuotiasta koulutyttöä Tampereella bussissa helmikuussa 2018.