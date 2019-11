Mustamakkaran tuntevat kaikki, tillimakaronia ei juuri kukaan – vaasalaisten paikallisherkkua on varattu maisteltavaksi 2000 kaupunkilaiselle

Paikalliset erikoisuudet rikastuttavat suomalaista ruokakulttuuria. Niiden historiaa ei aina tarvitsekaan tuntea, riittää, että ruoka on tyypillinen aluellaan.

Mustamakkara lienee tunnetuin suomalainen ruoka, joka yhdistetään tiettyyn kaupunkin. Kaikki tietävät, että mustamakkara kuuluu Tampereelle.

Vaasassa juhlitaan nyt lauantaina vaasalaisuutta oman paikallisherkun voimin. Päivän juhlallisuuksien särpimeksi vaasalaisille tarjotaan vaasalaiseksi nimettyä tillimakaronia.

Mustamakkara kuuluu Tampereelle -tunnettuuteen Vaasalla ja tillimakaronilla on vielä matkaa. Esimerkiksi maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen kehityspäällikkö Marita Suontaustalle ruokalaji on tuntematon.

– Täytyy tunnustaa, etten ole koskaan kuullutkaan tillimakaronista, Suontausta nauraa.

Tillimakaronia 2000 vieraalle

Faton ja Fatos Kavaja tulivat perheensä kanssa Vaasaan 90-luvun lopulla Kosovon sodan jaloista Mitrovican kaupungista. Nykyisin veljeksillä on Vaasan keskustassa kaksi ravintolaa Illyrian's ja Himas.

Kaupungin torijuhliin veljekset valmistavat tillimakaroniannokset 2000:lle ihmiselle. Se tarkoittaa 400 litran makaronin keittämistä. Urakkaan on varattu koko juhlaa edeltävä yö.

Veljekset mieltävät tillimakaronin vaasalaiseksi ilmiöksi, jolla on balkanilaisia juuria.

Ravintoloitsijat Faton ja Fatos Kavaja. Kosovolaislähtöiset veljekset pyörittävät Vaasassa kahta ravintolaa. Tuomo Rintamaa/Yle

– Uskon vahvasti, että tillimakaroni on saanut alkunsa Vaasasta. Ennen meitä tällä paikalla ovat toimineet Europa ja Sarajevo -nimiset pizzeriat, joissa sitä tarjottiin. Me olemme muokanneet reseptiä hieman ja siitä on tosi paljon tykätty, Fatos Kavaja kertoo.

Tillimakaroniresepti on yksinkertainen. Keitetty makaroni jäähdytetään ja sen jälkeen siihen lisätään rypsiöljyä, aromisuolaa ja leikattua tilliä. Ainekset sekoitetaan hyvin ja annetään asettua yön yli viileässä.

– Tämä on aivan mun oma mielipide, ei välttämättä täysin totta, mutta Balkanilla tykätään maustaa ruokaa ja jopa vähän leikitellä mausteilla. Ehkä puolivahingossa tai ihan tarkoituksella on sitten syntynyt tillimakaroni, Fatos Kavaja nauraa.

Fatos Kavaja asettelee tillimakaronia tarjolle Illyrian's ravintolassaan. Tuomo Rintamaa/Yle

Paikallisherkkua oikeassa ympäristössä

Tillimakaroni on paikallisherkku. Paikallisena erikoisuutena sillä on oma arvonsa.

– Tillimakaroni on varmaan lähtenyt leviämään, kun sitä on ensin joku valmistanut ja siitä on tykätty, Marita Suontausta arvelee.

Ruoka muuttuu ajan ja tarpeen myötä. Suontausta muistuttaa, että esimerkiksi karjalanpiirakka muuntuu nykyään myös vegaaniksi tai gluteenittomaksi.

Paikallisesta ruokaerikoisuudesta tekee tavallistakin herkullisemman ympäristö, missä se syödään.

– Poronkäristystä tai Kanariansaarten ryppypottuja voi tehdä kotona, mutta ei se ole sama kuin syödä niitä Lapissa tai Kanariansaarilla, eivätkä ne maistu samalta. Siitä, että syö tillimakaronia Vaasassa, tulee eri tunnelma.

Suontaustan mukaan tillimakaronin tarkkaa historiaa ja vaasalaisjuuria ei ole tarpeen tietää, mutta sitä voi silti pitää paikallisena erikoisuutena.

– Ei tarvitse osata osoittaa sen historiaa. Voidaan sanoa esimerkiksi, että tillimakaroni on tyypillistä alueen pizzeriaruokaa. Enpä tiedä, onko sitä tarjolla, jos mennään pizzeriaan esimerkiksi Tampereella tai Helsingissä.

"Ei voita mustamakkaraa"

Vaasan yliopiston käytävillä nokialaisen Venlan, seinäjokelaisen Jutan ja alavutelaisen Veeran ensimmäisenä mielikuvana tillimakaronista tulee Vaasa ja vaasalaisuus.

Tosin varauksetonta suosiota se ei saa, vaikka onkin opiskelijoille tuttu ruoka paikallisista ravintoloista.

Nokialainen Venla näki tillimakaronia ensimmäisen kerran opiskelukaupungissaan Vaasassa, mutta ei vielä ole rohjennut maistamaan sitä. Tuomo Rintamaa/Yle

– En ole koskaan maistanut sitä, mutta tiedän minkä näköistä se on ja vähän epäilen et voiko olla hyvää, tuumii Venla hieman epäluuloisena.

Espoosta Vaasaan kauppatieteitä opiskelemaan muuttanut Jaakko sanoo törmänneensä tillimakaroniin ensimmäistä kertaa Vaasassa. Kaupungin markkinointikampanjaan paikalliseksi mielletty ruoka hänen mukaansa sopii.

– Onhan se ihan hyvä markkinointitempaus. Ainakin meidän opiskelijoiden keskuudessa se on herättänyt huomiota.

Tillimakaroni herättää espoolaisessa Jaakossa hilpeyttä. Hänen mielestään se on hauska paikallisruoka. Tuomo Rintamaa/Yle

Jyväskyläläinen Jonne puolestaan antaa tillimakaronille melko tylyn tuomion, vaikka suostuisikin sitä maistamaan jos tilaisuus tarjoutuisi.

– Todella outoa, ensimmäistä kertaa kuulen koko ruokalajista. Se antaa Vaasasta maalaisen vaikutelman, mies tuumii.

Tampereelta tullut Aleksi suhtautuu tillimakaroniiin selvästi myönteisemmin.

– Positiivisia mielikuvia se herättää ja on ihan mukava vaasalainen herkku, mutta ei se mustaa makkaraa voita.