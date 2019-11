Ministeri Paatero postikiistasta: pelisääntökeskustelu Postin kanssa käydään, luottamus ei ole mennyt

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) sanoo toimineensa Postin tapauksessa niillä tiedoilla, jotka hänellä on ollut.

Ylen A-studiossa tiistai-iltana vieraillut omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ei suostunut myöntämään epäonnistuneensa Postin tapauksen hoitamisessa. A-studiossa esiintyi poliitikkomaisen ympäripyöreästi puhuva ministeri.

– Olen toiminut tässä asiassa kaikilla niillä tiedoilla, jotka minulla on ollut. Se, voiko jotain jossain kohtaa parantaa, niin siihen voin sanoa samaa tässä kuin muissakin tapauksissa, että aina voi parantaa, Paatero lausui.

Julkisuudessa oli pohdittu, milloin demariministerit, pääministeri Antti Rinne ja omistajaohjausministeri Paatero, olivat saaneet tiedon Postin 700 pakettilajittelijan siirtämisestä toisen työehtosopimuksen alle. Lisäksi kokoomuksen Petteri Orpo oli kyseenalaistanut demareiden puheet (siirryt toiseen palveluun) ja kysynyt, olivatko Rinne ja Paatero puhuneet totta eduskunnan edessä.

Pakettilajittelijoiden tilanne on juuri se seikka, jonka takia postikiista PAU:n ja Paltan välillä on pitkittynyt. Juuri ennen iltauutisia oli kerrottu, että valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala oli antanut postilakkoon uuden sovitteluehdotuksen, johon liittojen hallitusten on määrä antaa vastauksensa keskiviikkoaamuna kello 10.

Sen omistajaohjauksesta vastaava ministeri Paatero sanoi tiistai-iltana, että Postin kanssa on käytävä neuvottelut uudelleen viestinnästä, kunhan lakkoasia on saatu pois työpöydältä.

– Pelisääntökeskustelu tullaan käymään Postin johdon kanssa. Nyt akuutti tilanne on ollut työehtosopimusneuvottelut, jonka takia emme ole olleet yhteydessä. Kun työehtosopimusneuvottelut on saatu sovittua, sitten keskustellaan tästä viestinnästä, Paatero sanoi.

Postin johto nauttii edelleen omistajaohjausministerin luottamusta

Omistajaohjausministeri Paateron mukaan Postin johto nauttii edelleen hänen luottamustaan.

Pääosin Paatero toisti tiistai-iltana samat asiat, joita oli kertonut jo aiemmin. Että hän sai tietää Postin aikeista tehdä liikkeenluovutus ja siten siirtää 700 pakettilajittelijaa edullisemman työehtosopimuksen piiriin vasta, kun päätös oli jo tehty.

Paatero kertoi, että Postin hallitus oli tehnyt päätöksensä pakettilajittelijoista San Fransiscon matkalla 21.8. ja ministeriä oli informoitu asiasta tiedotteella elokuussa, ei muuten.

Paatero sanoi olleensa koko ajan siinä uskossa, että Postin konsernin sisäinen liikkeenluovutus ja työntekijöiden siirtäminen toisen työehtosopimuksen alle tapahtuvat vasta 1. marraskuuta., eikä 1. syyskuuta. Siksi hän ei puuttunut peliin elokuussa.

– Kaikissa papereissa, jotka olen löytänyt, mainitaan päivämääränä 1.11. eli se, jolloin työsopimukset loppuvat. Ainut paikka, mistä löysimme tämän 1.9., oli yhdestä kuvasta, jossa puhutaaan PAU:n ja Paltan tes-sopimuksen kohdasta, Paatero sanoo.

Ministerin mukaan edes käytäväpuheissa ei tullut esille muita päivämääriä kuin 1.11. Paatero sanoo saaneensa oikeaa tietoa liikkeenluovutuksen ajankohdasta vasta 3.9., kun hän oli menossa pitämään tiedotustilaisuutta, jossa oli tarkoitus kehoittaa Postia kohtuullistamaan palkkoja.

Paatero ei halua uskoa, että häntä omistajaohjausministerinä olisi sumutettu tietoisesti.

Postin hallitukseen kuuluu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston jäsen Minna Pajumaa. Paateron mukaan Pajumaa oli mukana Postin hallituksen San Franciscon matkalla, mutta myöskään hänen kauttaan ei tullut oikeaa tietoa.

Mitä seuraavaksi? Paatero sanoo, että valtiosihteereistä koostuva työryhmä koostaa tammikuun puoliväliin mennessä aihiota siitä, miten valtio aikoo edetä omistajana Postin suhteen.

