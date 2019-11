Tanska vei kansalaisuuden kahdelta Isisiin liittyneeltä

Tanska on vienyt kansalaisuuden kahdelta tanskalaisjihadistilta, jotka liittyivät äärijärjestö Isisiin Syyriassa, Tanskan hallitus kertoi tiistaina.

Tämä tuli mahdolliseksi tuoreella lailla, joka koskee vierastaistelijoita, joilla on kaksoiskansalaisuus. Lain myötä Tanskan hallitus voi viedä vierastaistelijan kansalaisuuden tämän ollessa ulkomailla jopa ilman oikeuden päätöstä, mikä vaadittiin aiemmin.

Lakia sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun se tuli voimaan lokakuun lopulla.

Maahanmuuttoministeriö ei kertonut tarkempia tietoja kansalaisuutensa menettäneistä. Tanskalaismedian mukaan toinen heistä on 25-vuotias mies, jolla on ollut sekä Tanskan että Turkin kansalaisuus. Toinen on nuori nainen, josta ei ole lisätietoja.

Päätöksestä on kuukauden valitusaika.

Lähteet: AFP-TT