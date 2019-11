Postilaisten ahdistus purkautui helpotukseen, Teppo Nummela menee heti yövuoroon – "Tämä on ollut kuin Apollo 13, selvitäänkö vai ei"

Postilaiset olivat helpottuneita, kun yli kahden viikon lakko päättyi sopuun keskiviikkona aamulla.

– Jes, ei ole turhaan taisteltu, huudettiin Tampereella.

Neuvotteluiden osapuolet Palvelualojen työnantaja Palta ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU kertoivat, että sopu on saatu. 700 jakajaa ovat jatkossa PAU:n jäseniä.

– Tämä kuulostaa hienolta. Tämä oli yksi tavoitteistamme. Olemme tyytyväisiä ratkaisuun, emme ole turhaan taistelleet. Olen ylpeä Postin väestä, Pirkanmaan PAU:n pääluottamusmies Leo Harra kertoo.

Harra, että tilanne alkoi näyttää toivekkaalta tiistaina illalla. Harra tulkitsi silloin PAU:n puheenjohtajan Heidi Niemisen puheista, että sopu voisi olla lähellä, ainakin mikäli se olisi työntekijöistä kiinni.

– Julkinen paine ja tukilakot ratkaisivat tämän. Minä lähden ainakin heti töihin ja jokainen tulee omaan vuoroonsa. On hieno mennä töihin, Harra sanoo.

Postin henkilöstöpolitiikan on Harran mukaan muututtava.

Postilaiset seurasivat neuvottelusovun syntymistä kännykältä. Jani Aarnio / Yle

Keskiviikkona aamulla Harra hillitsi vielä intoaan, koska sopu on ollut lähellä jo aikaisemmin. Lakkolaiset ovat tuijottaneet televisiokuvista valtakunnansovittelijan ovea useaan kertaan.

– Tämä on ollut kuin Apollo 13, selvitäänkö vai ei, Harra sanoo.

Ahdistava, mutta toiveikas lakkoaika

Lakkoaika on ollut Harran mukaan ahdistaa ja pelottavaa, mutta myös toiveikasta. Postilaiset ovat pitäneet pääluottamusmiehen mukaan yhtä.

– Koko ajan on ollut taistelutahto, että periksi ei anneta.

Postilaiset odottivat lakon päättymistä lakkoteltalla Tampereella. Jani Aarnio / Yle

Tampereen Postikeskuksessa on ollut 15 lakkovahdin tiivis ryhmä. He ovat pitäneet yhteyttä Whatsappilla. Jäsenistöä on tavattu lakkoteltalla ja Facebookissa.

Osalla postilaisista on ollut jo tiukkaa, kun rahat ovat olleet loppumassa. Siksi lakon loppuminen ennen joulua on helpotus monille.

"Aina tulee jotain takkiin"

Lakossa on ollut kyse työehtosopimuksen ehdoista ja 700 lajittelijan siirrosta toiseen liittoon. PAU:n laskelman mukaan palkka putoaa siirrossa lajittelussa 30–50 prosenttia. Keskiansio on 2 200 euroa, ja siitä palkanalennus on liiton mukaan 660 euroa.

Lakkoeväät Tampereen teltalla. Jani Aarnio / Yle

Harran mukaan lajittelijat ovat olleet kiitollisia tuesta. Postilaiset ovat pelänneet, että työehtojen iso heikennys siirtyy myös muille työntekijöille.

Harra odotti etukäteen, että sovussa tulee myös jotain heikennyksiä työntekijöille.

– Aina tulee jotain takkiin, mutta iso kuva on tärkeää.

Harra on ollut lakon aikana valtakunnan julkisuudessa. Hän toi esille esimerkiksi, miten Posti maksaa lakon aikana bonuksia esimiehille.

– Olen saanut hyvää palautetta, en oikeastaan mitään negatiivista. Olen sanonut asiat kuten ne ovat.

Tuhat euroa kuussa lakkoavustusta

Nokialaiset Kati ja Teppo Nummela ovat olleet lakossa yli kolme viikkoa. He joutuivat tulemaan toimeen lakkoavustuksella, joka on verojen jälkeen 51,70 euroa päivältä. Tämä tekee kummallekin noin tuhat euroa kuukaudessa.

Teppo Nummela varautui keskiviikkona menemään yövuoroon. Nummela nukkui keskiviikkona pidempään, että jaksaa töissä.

Hän seurasi keskiviikkona aamupäivällä neuvotteluja tarkkaan. Hän oli valmis menemään heti purkamaan tullutta postia.

– Voi olla, että pomo soittaa heti töihin. Tulee normaalia kiireisempi joulu, kun alamme tehdä pitkää päivää.

Nummela on helpottunut siitä, että sopu syntyi. Hän oli pettynyt siihen, miten Postin johto ja valtion omistajaohjaus toimivat lakon aikana.

– Meidän homma on siivota omat touhumme, muut siivoavat omansa.

Kati ja Teppo Nummela ovat molemmat Postissa töissä. Marjut Suomi / Yle

Teppo Nummela tuli 18-vuotiaana töihin Postille ja on yhä töissä Tampereen Postikeskuksessa. Hän on ollut 32 vuotta Postilla töissä. Vaimo Kati on ollut Postissa 15 vuotta ja on nyt postinjakajana Nokialla.

Nummela on varma siitä, että uusi sopimus tuo myös heikennyksiä. Tärkeintä oli, että työt jatkuvat ja palkka ei romuttunut.

Nummelat vertasivat maanantaina Ylelle lakkoajan avustusta siihen palkkaan, mihin postilaisten palkkoja uhataan pudottaa.

– Aika hurjalta se tuntuu, että lähestulkoon lakkoavustuksilla pitäisi pystyä pärjäämään. Jokainen voi miettiä, miten maksella lukion koulukirjat 17-vuotiaalle pojalle, syödäkin tarvitsisi, Teppo Nummela sanoi.

Tätä juttua päivitetään.

