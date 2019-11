Wasalandian kohtalo saatetaan ratkaista oikeudessa – osapuolet eivät enää keskustele keskenään: "Saan lukea käänteistä aina median kautta"

Vuosia sitten lakkautetun huvipuisto Wasalandian rauniot ovat muodostuneet Vaasan kaupungille pitkäaikaiseksi murheenkryyniksi.

Rakennelma näyttää ikävältä, se on keskeisellä paikalla ja esimerkiksi ensimmäisenä satamasta tulevia laivaturisteja vastassa.

Wasalandia kukoisti alkuaikoinaan. Se perustettiin 80-luvun lopulla, jolloin vilkas laivaliikenne toi asiakkaita myös huvipuistoon. Uusi hyvipuisto kiinnosti ja täyttyi lapsiperheistä.

Wasalandia toimi kuitenkin rajatulla alueella, joten sen oli mahdotonta kasvaa. Asiakasmäärät alkoivat hiljalleen laskea. Alahärmään perustettu kilpaileva huvipuisto Powerpark puolestaan kasvoi pikku hiljaa suuremmaksi ja kauniimmaksi. Lopulta espanjalaisomistaja Aspro Parksin suomalaisyhtiö Puuharyhmä päätti laittaa lapun luukulle.

– Vuoden 2015 lopulla ilmoitin, ettemme voi jatkaa Wasalandian pyörittämistä. Seuraavat vuodet osoittivat, että päätös oli oikea. Säät olivat surkeita, satoi eikä ollut helteitä. Asiakasmäärät eivät olisi riittäneet, joten tuotto ei olisi kattanut kuluja, Puuharyhmän varatoimitusjohtaja Petteri Järvenpää kertoo.

Järvenpää korostaa, että huvipuiston perustaminen oli laivaliikenteen tax-free-kaupan aikaan oikea päätös. Verovapaa myynti lakkasi Merenkurkun laivaliikenteessä 1990-luvun lopussa.

Sopimusta ei saada purettua

Wasalandiaa perustettaessa tehtiin kuitenkin yksi iso virhe.

Huvipuistoon uskottiin niin vahvasti, että sille sorvattiin 50:n vuoden vuokrasopimus.

Sopimus siirtyi Puuharyhmälle, kun se 2000-luvulla osti huvipuiston Vaasan kaupungilta. Tuo sopimus pitää tällä hetkellä tyhjillään olevan huvipuiston edelleen paikoillaan. Vuokrasopimus ja se, etteivät Vaasan kaupunki ja Puuharyhmä ole onnistuneet neuvottelemaan sopimuksen purkamisesta.

Puuharyhmä maksaa alueesta kaupungille vuokraa noin 33 000 euroa vuodessa.

– Anoimme tonttivuokran kohtuullistamista vuonna 2016. Seuraavana vuonna kyselin asian perään, mutta emme saaneet siihen kaupungilta koskaan mitään vastausta, sanoo Järvenpää, joka kertoo arkistoineensa tarkkaan konfliktin jokaisen vaiheen.

Alueelle yritettiin ensin saada uutta toimintaa kuten esimerkiksi panimoalaan liittyvää teemapuistoa. Hankkeen kariuduttua, ovat osapuolet yrittäneet päästä sopuun ehdoista, jolla vuokrasopimuksen voisi purkaa.

Vaasan kaupunki tai Puuharyhmä eivät ole kumpikaan kertoneet paljoa neuvotteluiden yksityiskohdista.

Suurin ongelma tuntuu kuitenkin olevan huvipuiston rakennusten purkukustannukset.

Kaupungin mielestä Puuharyhmän tulisi siistiä alue ja palauttaa tontti omistajalleen siinä kunnossa kuin se oli ennen huvipuistotoiminnan aloittamista. Puuharyhmän mielestä on kohtuutonta vaatia, että he maksaisivat siitä, että purkavat rakennelmia, joiden rakentamisesta he ovat aikanaan maksaneet.

Kaupunki on arvioinut purku-urakan maksavan noin 400 000 euroa. Puuharyhmä uskoo hinnan olevan sitä pienempi.

Wasalandian rakenteiden purkaminen maksaisi satoja tuhansia euroja. Niklas Joki / Yle

Kaupunki vaatii alueen siistimistä

Vaasan kaupungilta kerrottiin viime vuoden keväällä tavoitteeksi, että Wasalandian kohtalo saataisiin ratkaistua vuoden 2018 loppuun mennessä. Neuvottelut kuitenkin tyssäsivät jo pian sen jälkeen, kesällä 2018.

Puuharyhmä ilmoitti jäävänsä tontille vuokralaiseksi, vaikka sillä ei toimintaa huvipuistossa enää olekaan. Vuokrasopimus on voimassa vuoteeen 2037.

Sittemmin Vaasan kaupunki on vaatinut Puuharyhmää siistimään alueen ulkonäköä ja pitämään huolta sen turvallisuudesta. Alueelle on tunkeuduttu jatkuvasti ja siellä on rikottu paikkoja. Kaupunki teki Wasalandiassa katselmuksen, jonka perusteella se kirjasi vaadittavia toimenpiteitä Puuharyhmälle.

Huvipuistoa ympäröivä aita on pitänyt vaihtaa, sen seinissä olleet graffitit poistaa, ikkunoiden lasit kunnostettava, rakennuksia on pitänyt maalata ja joitakin rakennuksista on määrätty poistettavaksi. Turvallisuusriskiksi kaupunki näki muun muassa jo osittain puretut huvilaiterakennelmat ja kenossa olleen lipputangon.

Turistit tulevat laivalta ja heitä vastaan tulee kuollut ja ränsistynyt huvipuisto. Millaisen kuvan se antaa kaupungista? Alue on saatava siistiksi. Paula Frank

Tänä vuonna elokuun lopussa Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunta totesi, että alueen yleisilme on parantunut. Kaupunki ei kuitenkaan ollut kaikilta osin tyytyväinen tehtyyn työhön.

Lautakunnan mukaan Wasalandia edelleen rumentaa ympäristöä eikä se täytä turvallisuusvaatimuksia.

– Se on edelleen epäsiistin näköinen. Ei se käy. Turistit tulevat laivalta ja heitä vastaan tulee kuollut ja ränsistynyt huvipuisto. Millaisen kuvan se antaa kaupungista? Alue on saatava siistiksi, sanoo Vaasan kaupungin rakennustarkastaja Paula Frank.

Puuharyhmän mukaan alueen kunnostuksiin on käytetty kymmeniä tuhansia euroja.

Wasalandiaa ympäröivää aitaa on uusittu. Niklas Joki / Yle

Takaraja kunnostuksille ja sakkouhka

Elokuun kokouksessa lautakunta päätti antaa Puuharyhmälle lisäaikaa alueen siistimiseen maaliskuun 2020 loppuun asti. Kaupunki odottaa Puuharyhmältä suunnitelmaa toimenpiteistä vuoden loppuun mennessä.

Puuharyhmän Järvenpää yllättyy tiedosta. Hänen mukaansa kaikki kaupungin vaatimat toimenpiteet on tehty.

– Kuulen asiasta nyt ensimmäistä kertaa. Saan kuulla käänteistä aina median kautta. Ei ole ensimmäinen kerta, kun kaupunki tekee näin.

Järvenpää myöntää saaneensa Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjan sähköpostilla. Pöytäkirjan mukaan Wasalandian alueella tehtävänä on vielä aidan ja ikkunoiden uusimista, maalauksia ja korjaustoimenpiteitä.

– Kaupungin vaatimukset ovat hyvin epämääräisiä. Meille ei ole tarkennettu, mitä pitäisi vielä tehdä. Meillä on kaupungin kanssa hyvin erilaiset käsitykset alueen kunnosta, Järvenpää toteaa.

Rakennustarkastaja Paula Frank väläyttää pakkokeinojen käyttämistä, ellei alue ole vaatimusten mukainen maaliskuun loppuun mennessä.

– Lautakunta voi päättää uhkasakosta, joka on tavallisesti noin 10 000 euron suuruinen. Summaa voi sitten nostaa, jos ei ala tapahtua, Frank sanoo.

Tarkastuskäynnit alkoivat neuvotteluiden kariuduttua. Niitä ei ole ennen tehty, eikä varsinkaan Wasalandian ollessa toiminnassa. Petteri Järvenpää

Useita tarkastuskäyntejä

Vaasan kaupungin rakennustarkastaja Paula Frank huomauttaa, että tähän asti kaupunki on yrittänyt edetä asiassa pehmein keinoin. Wasalandian alueella on tehty neljä katselmusta vuosien 2018-2019 aikana.

– Katselmusten jälkeen on kehotettu tekemään korjauksia ja sitten on taas käyty tarkistamassa alue sen jälkeen.

Järvenpää pitää kaupungin toimintaa epäilyttävänä.

– Tarkastuskäynnit alkoivat neuvotteluiden kariuduttua. Niitä ei ole ennen tehty, eikä varsinkaan Wasalandian ollessa toiminnassa. Kaupunki on samalla sekä vuokranantaja että viranomainen. Se ei ole ongelmatonta, Järvenpää sanoo.

– Meillä on velvollisuus tarkistaa esimerkiksi paikan turvallisuus, jos asia tulee vireille ilmiannosta. Kuka tahansa kuntalainen voi tehdä ilmiannon. Alueella on rikottu aitoja ja sinne on päässyt sisälle. Huvipuistolaitteet voivat olla turvallisuusriski, jos niillä kiipeillään ja puoliksi kaatunut lipputanko voi kaatua jonkun päälle, Frank perustelee.

Wasalandia on kärsinyt jatkuvasta vandalismista. Anna Wikman / Yle

Oikeustoimet edessä?

Rakennus- ja ympäristölautakunta kehottaa elokuun päätöksessään (siirryt toiseen palveluun) Puuharyhmää takaisin neuvottelupöytään kaupungin kanssa. Lautakunnan päätöksessä todetaan:

"Koska lautakunnan kehotuksen johdosta alueelle voi koitua huomattavia kustannuksia ja mahdollisuus alueen purkamiseen on myös olemassa, lautakunta esittää, että toimija käynnistää neuvottelut kaupungin kanssa joko vuokrasopimuksen purkamiseksi tai alueen käytön palauttamiseksi. Mikäli neuvottelut johtavat joko alueen purkamiseen ja siistimiseen tai käytön palauttamiseen ja sitä kautta alueen korjaamiseen ja siistimiseen, voidaan kehotusprosessi, mikä johtaa uhkasakkomenettelyyn, keskeyttää."

Tämän kappaleen Järvenpää näkee oikeudellisesti erityisen ongelmallisena. Hän kertoo olleensa jo yhteydessä etujärjestö MaRan oikeuspalveluihin.

– Tässä kappaleessa kaupungin kaksoisrooli korostuu. Tämä ei ole ok. Kaupunki laittaa viranomaisen tekemään vaatimuksia, jotka aiheuttavat kustannuksia ja vahinkoa vuokralaiselle. Ongelma on merkittävämpi kuin yksi maa-alue. Kyse on omaisuudensuojasta. Mikä on meidän mahdollisuutemme suojata omaisuuttamme.

Järvenpää ei kommentoi sen enempää mahdollisia oikeustoimia. Vaasan puoleltakin on aiemmin viitattu oikeuskäsittelyyn asian ratkaisemiseksi. Kaupungingeodeetti Osmo Ovaska totesi vuosi sitten kesällä, että jos aluetta ei pidetä hyvässä kunnossa, voisi se olla irtisanomisperuste. Ratkaisu sitä kautta edellyttäisi oikeuskäsittelyä.

Neuvotteluiden jatkuminen epätodennäköistä

Paluu neuvottelupöytään ei vaikuta tällä hetkellä todennäköiseltä kaupungin suosituksista huolimatta.

Järvenpää ei vastaa suoraan kysymykseen neuvotteluiden jatkamisesta, mutta antaa ymmärtää, että neuvottelut ovat hänen näkökulmastaan olleet toispuoleisia.

– Kaupungin ehdotus on hyvin yksipuolinen ja nyt sitä tehostetaan viranomaistoiminnalla. Haluamme minimoida kulumme ja Wasalandia on meille kulu. Siitä voi päätellä jotain kaupungin esittämästä ratkaisusta, että emme voineet sitä hyväksyä.

Mahdollisia pakkotoimia Järvenpää ei pelkää.

– Emme tule olemaan siinä tilanteessa. Kapungin on osoitettava, ettemme ole hoitaneet velvollisuuksiamme. Se on oikeusturvakysymys. Oletetaan jotain, mutta oikeusturvamme ei ole kunnossa, ellei meille täsmennetä, mitä alueella tulee tehdä.

Puuharyhmä toimii Vaasassa edelleen kylpylä Tropiclandiassa ja Vaskiluodon Top Camping -leirintäalueella. Top Campingin vuokrasopimus päättyy vuonna 2022, eikä kaupunki ole Järvenpään mukaan lupaillut yhtiölle uutta, ainakaan pitkäaikaista vuokrasopimusta.