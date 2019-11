Liedon postikeskuksessa palataan hommiin viimeistään torstaina

Liedon posti- ja logistiikkakeskuksessa palataan pikaisesti normaaliin päiväjärjestykseen postilakon päätyttyä.

– Töihin palataan mahdollisimman pian. Olettaisin, että huomenna (torstaina) vuorot palaavat normaalisti töihin, arvioi pääluottamusmies Tommi Tienpää.

Tienpää uskoo, että yli kaksi viikkoa kestäneen lakon jälkeen töihin palataan hyvillä mielin. Tunnelmat Liedossa ovat välillä käyneet kuuminakin muun muassa aitaan leikatun reiän ja rikkuriepäilyjen takia.

– Porukalla on täällä hyvin korkea työmoraali, he osaavat työnsä. Varmasti vuokratyövoiman joukossakin on hyviä työntekijöitä, mutta heillä ei välttämättä ole samanlaista kokemusta ja sitoutumista, sanoo pääluottamusmies Tommi Tienpää.

Lakkkovahdit poistuivat Liedosta jo aamuyhdeksän aikaan. Tienpään mukaan he lähtivät Turkuun tukemaan Arkean työntekijöitä, jotka aloittivat oman loppuviikon kestävän lakkonsa.

– Lakkovahdit halusivat lähteä Turkuun osoittamaan solidaarisuuttaan. Sama ongelma on JHL:n, Jytyn ja Arkean puolella, kun Turun kaupunki koittaa harrastaa samanlaista työehtoshoppailua. Kun me olemme saaneet tukea, meidän porukkamme halusivat mennä Turkuun osoittamaan tukeaan.

JHL järjestää keskiviikkona puolenpäivän aikaan toritapahtuman Turun Vähätorilla.

