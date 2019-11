Lakkoavustusten saamisessa voi kestää – vapaaehtoisten pyörittämä Facebook-ryhmä tarjoaa apua postilaisille vuoden loppuun asti

Kaksi viikkoa kestänyt Postin lakko päättyi keskiviikkona. Neuvotteluiden osapuolet Palvelualojen työnantaja Palta ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU kertoivat aamupäivällä, että 700 jakajaa ovat jatkossa PAU:n jäseniä.

Vaikka lakko päättyy ja työntekijät palaavat töihin, ei taloudellista helpotusta ole luvassa nopeasti.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n tiedottaja Juha Pöyryn mukaan lakkoavustuksia pyritään maksamaan niin nopeasti kuin mahdollista.

Lakkolaisten suuren määrän vuoksi avustusten saamisessa voi kestää.

– Seuraavat viikot tulevat varmasti olemaan lakkolaisille taloudellisesti haastavia. Monilla on akuutti tarve rahalle, joten pyrimme saamaan avustukset maksuun mahdollisimman pian, Pöyry kertoo.

Apua sosiaalisesta mediasta

Lähestyvä joulu on herättänyt monissa halun auttaa postilaisia.

Laukaalainen sairaanhoitaja Mira Rantalankila organisoi lakkolaisille apua sosiaalisen median kautta. Vajaassa viikossa 2 000 jäsenen ryhmäksi paisunut verkosto on auttanut jo lähes 100 avuntarvitsijaa.

Rantalankila on aikaisemmin osallistunut ja ollut järjestämässä erilaisia keräyksiä. Näin lähellä joulua oleva postilaisten lakko herätti auttamishalun.

– Luin sosiaalisesta mediasta erään naisen kertomuksen siitä, kuinka tiukka taloudellinen tilanne on, eikä apua ei tahdo saada mistään. Kun tälle yhdelle henkilölle tarjottiin hirveästi apua hänen päivityksensä perusteella, niin tuli mieleen, että mitenkäs muut, Rantalankila kertoo.

Rantalankila ymmärsi, että yksin hän ei pysty koko Suomea auttamaan, joten hän ryhtyi rekrytoimaan maakunnittain muita auttajia ja yhteyshenkilöitä. Nyt ryhmän toimintaa pyöritetään kolmenkymmenen vapaaehtoisen voimin.

Vapaaehtoisten lisäksi apuaan ryhmässä ovat tarjonneet yhteisöt ja järjestöt.

Kynnys pyytää apua

Ensimmäiset avuntarvitsijat ryhmään tulivat jo ensimmäisen vuorokauden aikana. Kolmen ensimmäisen päivän aikana apua sai viitisenkymmentä taloutta. Rantalankilan arvion mukaan viikossa apua on saanut jo yli sata taloutta.

Avunpyynnöt ovat olleet pääasiassa päivittäistavaraa, kuten ruokaa, hygieniatuotteita ja apteekkituotteita. Rantalankilan kuuleman mukaan osalle lakkolaisista ei ole myönnetty esimerkiksi toimeentulotukea lääkkeisiin. Myös monilla lapsiperheillä on pulaa ruoasta.

– Lähestyvä joulu näkyy jo pyynnöissä. Olemme saaneet paljon avunpyyntöjä joululahjoihin, jouluruokiin ja joulukalentereihin. Etenkin moni lapsiperhe pohtii, miten saa järjestettyä joulun, Rantalankila kertoo.

Vaikka avuntarve on monilla perheillä suuri, on kynnys avun pyytämiseen Rantalankilan mukaan suuri.

– Moni perustelee pyyntönsä hyvin perusteellisesti ja pohtii, onkohan oikeutettu apuun. Moni myös laittaa tarkkojakin tietoja laskuistaan, vuokrista ja ruokamenoista sekä lääkityksistä. Useat ovat kertoneet käyneensä ruoka-avussa.

Tarkempia perusteluita avunpyyntöihin ei tarvita, vaan riittää, että on Postin työntekijä.

Eteläpohjalainen jääräpäisyys hillinnyt avunpyyntöjä

Etelä-Pohjanmaan alueen lakkolaisten apu ja jouluavustus -ryhmässä vastuuhenkilönä toimiva Soila Vedenpää on vastaanottanut viikon sisään viisi apunpyyntöä, joista viimeisimmät kaksi ovat tulleet tämän päivän aikana.

– On ollut yksinäisiä ja perheellisiä ihmisiä, jotka ovat pyytäneet ruokaostoksiin lahjakorttia. Myös lapsille on toivottu lahjapaketteja, Vedenpää kertoo.

Vedenpää uskoo, että eteläpohjalaiset pyrkivät sinnittelemään hyvin pitkään ilman ulkopuolista apua.

– Kun olen vertaillut muita alueita, niin Etelä-Pohjanmaan alue on ollut aika hiljainen. Ryhmä on kuitenkin aika hyvin saanut näkyvyyttä viikon sisään. Kai se on eteläpohjalaista jääräpäisyyttä, että ei pyydetä apua, Vedenpää pohtii.

Avustukset jatkuvat

Vaikka lakko päättyi, arjen palautuminen normaaliksi kestää. Siksi Facebook-ryhmän (siirryt toiseen palveluun) toiminta jatkuu vuoden loppuun asti. Vedenpää ja Rantalankila uskovat, että avuntarve lisääntyy joulun lähestyessä.

– Lakkoavustusten saamisessa voi kestää, eikä palkka kuitenkaan heti lähde juoksemaan. Siksi apua tarvitaan vielä, etenkin näin joulun alla, Rantalankila kertoo.

Postin työntekijät palaavat töihin, kun seuraavat työvuorot alkavat. Pöyryn mukaan kerääntyneet paketti- ja kirjekuormat tietävät ylityötunteja ja täten myös lisäkorvauksia.

– Siellä on työntekijöillä valtava urakka edessä.