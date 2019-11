Vuoden festivaalina palkittu lasten teatteritapahtuma uhkaa kutistua rahan puutteen vuoksi – vauvoille tarkoitetut näytökset jäävät pois ensimmäisenä

Toukokuussa Kouvolassa järjestettävä lasten teatteritapahtuma Kuulas saattaa ensi vuonna toteutua neljän päivän sijaan kolmipäiväisenä.

Arvostettu tapahtuma on saanut avustusta Kouvolan kaupungilta, mutta säästökuuri on leikkaamassa osan avustuksesta kokonaan pois.

Kaupunki on maksanut tapahtuman järjestävälle Työväen Näyttämöiden liitolle 13 000 euron tuen paikallisen tuottajan palkkaamiseen. Huonon taloustilanteen kanssa painivan Kouvolan päättäjille on kuitenkin tehty esitys siitä, että avustuksen maksaminen lopetetaan kokonaan jo ensi vuonna.

– Paikallinen tuottaja on ollut meille tärkeä. Hän on järjestänyt esimerkiksi koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä ja kuljetuksia. Emmehän me Helsingistä käsin tunne esimerkiksi reittejä, Työväen Näyttämöiden liiton toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen sanoo.

Lisäksi kaupunki on tukenut tapahtumaa 30 500 euron avustuksella, joka olisi pysymässä ennallaan.

Avustuksista päätetään Kouvolassa talousarviovaltuustossa 9. joulukuuta.

Laadusta ei tingitä

Työväen Näyttämöiden liitto ja Kouvolan kaupunki keskustelivat tapahtuman tulevaisuudesta keskiviikkona.

– Mikään ei sinänsä vielä ratkennut suuntaan tai toiseen. Odotamme nyt joulukuussa tehtäviä lopullisia päätöksiä. Olen kuitenkin melko skeptinen sen suhteen, että leikkausesitykseen tulee mitään muutoksia, Ruuskanen kommentoi Kouvolassa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Työväen Näyttämöiden liitto ja kaupunki aikovat päivittää Kuulaan tilaaja-tuottajasopimusta tammikuussa. Se määrittelee tarkemmin, mitä teatteritapatuma tulee pitämään sisällään.

– Jos tämä nyt menee niin kuin on esitetty, niin näillä näkymin ensi vuoden tapahtuma lyhenee päivällä. Se järjestetään siinä tapauksessa torstaista lauantaihin. Lisäksi esimerkiksi suhteessa kalliista vauvateatteriesityksistä joudutaan luopumaan, Ruuskanen sanoo.

Yleensä vauvoille tarkoitettuihin näytöksiin yleisöä otetaan hyvin rajatusti.

Ensi kevään ohjelmisto on jo pitkälti mietittynä. Peruutuksia ei kuitenkaan jouduta tekemään, koska avustusten määrän varmistumista on odotettu ennen lopullisten kiinnitysten tekemistä. Suunnitelussa on jo huomioitu sekin, ettei esimerkiksi kansainvälisiä, ulkomailta tuotuja teatteriryhmiä ole voitu ajatella, koska pelkästään matkakulut olisivat tuntuvia.

– Teemana on joka tapauksessa tuoda Kouvolaan lastenteatterin uusinta aaltoa. Tässäkään tilanteessa emme ota ohjelmistoon varmoja nakkeja. Laadusta emme halua tinkiä, Ruuskanen sanoo.

Ohjelmistoon on vuosien varrella lukeutunut myös työpajoja ja ilmaisnäytöksiä. Lähialueen päiväkoti- ja koululaisryhmille on järjestetty arkipäivisin aamuesityksiä.

Onko mahdollista, että Kuulas loppuisi kokonaan?

– Kaupungilta annettiin toki sen suuntainen viesti, että säästöt eivät välttämättä ole vielä tässä. Emme toistaiseksi ole mihinkään lähdössä, mutta tätä pitää nyt vuosi kerrallaan katsoa ja skannata, onko meillä vaihtoehtoja, Ruuskanen sanoo.

Kuulas-tapahtuma on järjestetty keväisin Kuusankoskella Kouvolassa yli 30 vuoden ajan.

Lastenteatteritapahtuman kokonaisbudjetti on vuosittain noin 100 000 euroa. Kouvolan kaupungin 30 500 euron avustuksen ohella tapahtuma on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koululaisten ja päiväkotilasten kuljetuksiin tapahtuma on saanut tukea Kymi100-säätiöltä. Lisäksi budjettia kerryttävät lipputulot.

– Lastenteatteri on toki aina tappiollista. Tulot eivät kata menoja. Tässä pitää mitata kaupungin tahtotila siitä, haluavatko he pitää tällaista tapahtumaa ja arvostavatko he tätä työtä, Ruuskanen sanoo.

Tänä vuonna Kuulas teki oman kävijäennätyksensä. Kävijöitä oli 5 700. Lisäksi Finland Festivals valitsi Kuulaan Vuoden Festivaaliksi 2019.