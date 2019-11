Asukkaat haluaisivat rakentaa 70 metriä pitkän riippusillan joen yli – kunnan mielestä se pilaa maiseman

Iittiläisten matkailutoimijoiden unelma Kymijoen ylittävästä riippusillasta on saanut päälleen ämpärikaupalla kylmää vettä.

Lahden ja Kouvolan puolivälissä sijaitsevalle Mankalan Harakkakoskelle suunniteltu 70-metrinen riippusilta on tarkoitus rakentaa joen kapeimman kohdan yli.

Kunnan teknisen lautakunnan mukaan siitä on kuitenkin maisemalle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pitkää riippusiltaa puuhaava Iitin Matkailu ry:n puheenjohtaja Markku Yli-Kaitala on täysin eri linjoilla. Yli-Kaitala muistuttaa, että Mankalan koskilla on kulkenut riippusiltoja ennenkin.

– Meillä on siihen historialliset perinteet. 1940-luvulla alueella oli voimalaitostyömaata varten rakennettu silta. Lisäksi täällä kuvattiin Hornankoski-elokuvaa vuonna 1948 ja sitä varten tehtiin myös riippusilta, hän huomauttaa.

Riippusillan lisäksi matkailuyhdistys haluaa avata oheen luontopolun. Yli-Kaitala näkee suunnitellut luontomatkailukohteet tärkeinä vetonauloina kunnalle.

– Iitin alue tarvitsee uusia vetovoimaisia matkailukohteita. Porukka vanhenee ja väki vähenee, joten tarvitsemme uusia juttuja, joilla saamme uutta puhtia alueen liiketoimintaan ja yleensäkin virikkeitä tänne, hän perustelee.

Iitin Matkailu ry:n puheenjohtaja Markku Yli-Kaitalan mielestä uusien ideoiden avulla voidaan parhaimmillaan saada seudulle myös uusia asukkaita. Hän korostaa myös, että Iittiin rakennetun Kymiring-moottoriurheilukeskuksen lisäksi tarvitaan muunlaista toimintaa myös kilpa-ajoja katsomaan saapuville turisteille. Ensi kesänä järjestettävän Moto GP -kilpailun arvioivaan houkuttelevan Iittiin jopa 100 000 kävijää.

– Monipuolista oheistoimintaa täytyy olla. Sellaisia löytyy jo nyt, ja olemassa olevia toimintoja pitää entisestään kehittää, toteaa Iitin Matkailu ry:n sihteeri Annukka Linninen.

Teemallinen luontopolku

Suunnitteilla oleva kävelyriippusilta tulisi olemaan Kymijoen pinnasta katsoen viiden metrin korkeudessa, joten Markku Yli-Kaitalan mukaan veneet mahtuisivat hyvin kulkemaan sen alta.

– Kun kyse on riippusillasta, se pikkuisen huojuu, kun siitä kulkee. Sillasta tehtäisiin sen verran leveä, että siitä mahtuisi kulkemaan myös pyörää taluttaen.

Hän korostaa, että turvallisuuteen on kiinnitetty suurta huomiota. Silta kiinnitetään kahdeksalla vaijerilla, jotka ankkuroidaan syvälle kallioon.

Maisema Kymijoella Iitin Mankalassa. Tänne pitäisi tulla 70-metrinen riippusiltaa. Jesse Mäntysalo / Yle

Riippusillan oheen Kymijoen länsirannalle, Iitin kunnan maille, suunnitellaan lisäksi suomalaiseen metsätalouteen teemallisesti kytkeytyvää Harakankierroksen luontopolkua. Luontopolun varrelle on tarkoitus tuottaa monikielistä metsäluonnosta, -taloudesta ja -kulttuurista kertovaa sisältöä, jossa Markku Yli-Kaitalan mukaan hyödynnetään myös nykyaikaista digitekniikkaa. Luontopolun varteen halutaan myös nuotiopaikka ja laavu.

– Haluamme siten korostaa metsätalouden merkitystä suomalaisille. Tarkoitus on, että QR-koodien kautta myös kansainväliset kävijät näkevät aiheesta laadukasta sisältöä puhelimillaan.

Sekä Iitin kunta että seurakunta tukevat uutta luontokohdetta luovuttamalla omistamiensa maiden osalta käyttöoikeuden luontopolun rakentamiseksi. Lisäksi Mankala-yhtiö on antanut luvan käyttää omistamiaan ranta- ja vesialueita riippusillan rakentamiseen ja tukenut sitä myös taloudellisesti merkittävällä summalla.

Iitin Matkailu ry:n sihteeri Annukka Linninen ja puheenjohtaja Markku Yli-Kaitala Jesse Mäntysalo / Yle

Halukkaille pieni pätkä siltaa

Riippusillan ja luontopolun rahoittamiseksi paikallisilla asukkailla on monenlaisia ajatuksia. Tarkoitus on muun muassa järjestää joukkorahoituskampanja.

– Ajatuksena on, että jokainen voi osallistua ja omistaa pienen pätkän siltaa. Myös talkootyö tulee olemaan merkittävässä roolissa. Kyläläiset käärivät hihansa ja auttavat tässä projektissa.

Jos asia olisi kiinni yksin Iitin matkailuyhdistyksestä, riippusilta ja luontopolku avattaisiin kävijöille jo ensi vuoden syksyllä. Teknisen lautakunnan nihkeä vastaanotto voi kuitenkin ennakoida sitä, että vastustus viivästyttää hanketta.

Seuraavaksi lupahakemuksesta annetaan lausunto rakennuslautakunnassa näillä näkymin tammikuussa. Iitin lopullisesta lausunnosta lupaviranomaiselle päättää kunnanhallitus.

Hankkeen kustannusten arvioidaan olevan 199 000 euroa. Iso osa summasta tulee yhdistyksen mukaan Pohjois-Kymen Kasvun myöntämästä leader-rahoituksesta, jonka suuruus on 100 000 euroa.

– Se tulee voimaan heti, kun hanke saa luvat. Osa rahoituksesta tulee yrityksiltä, kuten Mankala-yhtiöltä, Yli-Kaitala sanoo.

Vaikka Iittiin suunniteltu silta on pitkä, ei se kuitenkaan olisi lähellekään Suomen pisin. Sastamalassa sijaitsee Keikyän silta, joka on pituudeltaan 228 metriä pitkä, ja on Suomen pisin puurakenteinen riippusilta.