Pariskunta juhlisti 60 aviovuotta Mummodiskossa – “Täältä voi jollekin tarttua koukkuun iso hauki”

Asenteiden tuuletus on tarpeen vanhustyössä. Mustavalkoiset elokuvat ja sota-ajan musiikki palvelivat aikansa, mutta nyt mummo valitsee diskon, jos sellainen on tarjolla.

Näin ajattelee DJ Kuk Norris eli Mikko Haapalainen. Kun hän laskee ensimmäisen kerran levysoittimen neulan vinyylin urille, tanssisalissa tärähtää.

Anja Räsänen ja pari sataa muuta mummoa ja vaaria nousee samantien sijoiltaan ja lähtee hytkymään musiikin tahtiin.

– Tämä on niin ihanaa, kuin saisi nuoruuden takaisin, huudahtaa Räsänen.

Anja Räsänen ei meinaa uskoa, miten ihanaa diskoilu on. Hoivakodissa asuva entinen sairaala-apulainen tanssii koko kaksituntisen. Heikki Haapalainen / Yle

Nyt ollaan Mummodiskossa eli jokaiselle kuntoon ja ikään katsomatta sopivassa avoimessa kohtaamispaikassa, jossa DJ soittaa levyjä, juontaja innostaa liikkumaan ja ihmisillä on tanssilattialla hymy huulillaan. Jollakin on pyörätuoli, toisella rollaattori ja usealla kuulolaite, mutta ne eivät menoa haittaa.

Diskon jälkeen illaksi kotiin

Mummodisko on esimerkki vanhustyön uusista tuulista. Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaaran mukaan uudenlaiselle virkistystoiminnalle on nyt kasvava kysyntä. Senioreille tarvitaan etenkin tapahtumia, joihin voi tulla ja mennä oman aikataulunsa mukaan.

Juuri sellainen on keskellä päivää Ravintola Kerubin saliin saapunut Mummodisko. Mikko Haapalainen on paitsi DJ, myös vanhustyön ammattilainen eli geronomi. Yli sadan Mummodiskon kokemuksella hän tietää, mikä hänen kehittämässään ja yhdessä tuottaja, geronomi Joni Tammisalon kanssa pyörittämässä touhussa viehättää.

Mummodiskossa saa tanssia vapaasti omalla tyylillään. Heikki Haapalainen / Yle

Mummodiskoa vastaavaa vanhusten virkistystoimintaa ei ole ollut samassa laajuudessa aiemmin. Moni kiittää etenkin sitä, että tapahtuma on päivällä ja lounasajan jälkeen, joten tanssimisen jälkeen pääsee kotiin lepäämään. Illalla ei tulisi lähdettyä.

Kynnys tulla paikalle pidetään matalana: pääsymaksua ei peritä, eikä ilmoittautua tarvitse etukäteen.

– Täällä on kaikenlaisia ja kaikenlaisilla tanssitaidoilla varustettuja ihmisiä. Jokainen voi bailata omalla uniikilla tyylillään, Haapalainen hymyilee.

Vanhukset löysivät rokkiklubille

Valtaosa paikalle saapuneista on naisia, mutta tanssilattialla pyörähtelevät myös 60 vuotta sitten samassa salissa häävalssiaan tanssineet Eila ja Mikko Jumppanen. Heillä on toisensa, mutta tuttavapiiristään he tietävät, että yksinäisyys on monelle ikäihmiselle arkea.

– Juuri he, yksinäiset ihmiset, tarvitsevat tällaisia tapahtumia. Täältä voi jollekin tarttua koukkuun iso hauki, iloitsee Eila Jumppanen.

Mikko Haapalainen ja Joni Tammisalo haluavat viedä touhua samaan suuntaan. Tavoitteena on, että Mummodisko olisi yksi lääke yksinäisyyteen. Haussa on hankerahoitus, jolla kehitettäisiin iloista toimintaa siten, että se saisi yksinäiset liikkeelle ja tutustumaan toisiinsa.

Monta kertaa Mummodisko on järjestetty palvelutaloissa, joissa diskoilijat ovat jo valmiiksi läsnä, mutta Joensuussa paikkana oli rokkiklubi. Se oli joensuulaislähtöiselle Haapalaiselle jännittävä paikka. Mutta huoli siitä, tavoittaako kutsu kohderyhmän, oli turha. Paikalle tuli Kerubin arvion mukaan yli 250 ihmistä.

Musiikkina soivat tällä kertaa mm. Finnhitit, Elvis ja vierailevana tähtenä esiintyi Meiju Suvas. Tanssilattia oli tupaten täynnä koko kaksituntisen diskon ajan.

Suomessa on jo monta sukupolvea seniori-ikäisiä

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara pohtii, että musiikki on yksi asia, joka jakaa ikäihmiset moneen ryhmään.

– Kun meillä on miljoona yli 65-vuotiasta, niin melkein siinä on miljoona erilaista musiikkimakuakin, Lausvaara sanoo.

DJ Kuk Norris on myös geronomi Mikko Haapalainen. Heikki Haapalainen / Yle

Lausvaara myös muistuttaa, että Suomessa on jo useampi sukupolvi yltänyt seniori-ikään. Virkistystoiminnan täytyy vastata sitä, millaisia ihmiset ovat. Vanhuksia ei voi niputtaa yhteen massaan.

Musiikki tunnetusti vaikuttaa syvälle ihmisen mieleen. Ja tanssi on yksi muoto tarpeellisesta liikunnasta.

Mutta on se vielä enemmänkin, tiivistää Joensuun Mutalasta kotoisin oleva Kalevi Hämäläinen, 87-vuotiaan varmuudella.

– Tanssi on elämää.

Hämäläinen ilmoittaa tavoitteenaan olevan elää 100-vuotiaaksi ja sen jälkeen päivän kerrallaan.

