Latviassa hallituspuolue yhdistetty kansainvälisiin uusnatsipiireihin — ”En ole yllättynyt”, tutkija sanoo

Latviassa Kansallinen allianssi -puolueeen puoluesihteeri Raivis Zeltits on nuorempana ihaillut fasismia. Gustaf Antell / Yle

RiikaLatviassa Kansallinen allianssi -puolue on joutunut selittelemään jäsentensä yhteydenpitoa uusnatsien kanssa.

Tuore tietovuoto paljasti, että puoluesihteeri Raivis Zeltits on nuorempana ihaillut fasismia ja kirjoittanut siitä äärioikeiston foorumilla. Lisäksi kävi ilmi, että brittiläisen National Action -uusnatsijärjestön johtohahmoja on vieraillut latvialaispuolueen jäsenten luona Riiassa, jopa puolueen toimistolla.

Yhteydenpito osoittaa, miten radikaaleja virtauksia puolueen piirissä on. Politiikan tutkimuksen professori Juris Rozenvalds Latvian yliopistosta sanoo, että paljastus ei yllättänyt häntä.

— Suuri joukko Kansallisen allianssin äänestäjistä on paljon radikaalimpia kuin puolueen johto, hän taustoittaa Ylelle.

Latvian hallituksen rakennuksessa istuu kaksi Kansallisella allianssin ministeriä. Gatis Rozenfelds / Latvian valtioneuvoston kanslia

Kansallinen allianssi on kansalliskonservatiivinen puolue, joka kertoo ohjelmansa ensimmäisessä lauseessa tavoittelevansa ”latvialaista Latviaa”. Puolueella on nykyisessä hallituksessa kaksi ministeriä ja parlamentissa puhemiehen paikka.

Puoluesihteeri kertoo muuttaneensa mieltään

Paljastukset tulivat ilmi kahdessa vaiheessa.

Tutkivan journalismin organisaatio Bellingcat julkaisi marraskuun alkupuolella tietoja äärioikeistolaisen Iron march -foorumin käyttäjistä. Niiden perusteella Latvian yleisradion uutissivusto LSM raportoi (siirryt toiseen palveluun), että sivustolle oli kirjoitellut myös Raivis Zeltits, Kansallisen allianssin puoluesihteeri.

Uutisen mukaan Zeltits keskusteli foorumilla Benjamin Raymondin kanssa, joka tunnetaan National Actionin johtohahmona. Britannian yleisradioyhtiö BBC on haastatellut (siirryt toiseen palveluun) Raymondia uusnatsijärjestön puhemiehen roolissa.

National Action on ryhmä, joka lisättiin vuonna 2016 Britanniassa kiellettyjen terroristijärjestöjen listalle. Maan viranomaisten mukaan ryhmä on puhunut ”rotusotaan” valmistautumisesta ja tukenut epäsuorasti väkivaltaa etnisiä vähemmistöjä kohtaan.

Zeltits kirjoitti Iron march -foorumilla omasta puolueestaan.

— Meitä kuvaillaan usein fasisteiksi (ihan niin kuin se olisi paha asia).

Puoluesihteeri reagoi paljastuksiin Facebook-profiilissaan. Hän myönsi kirjoittaneensa tekstit 20-vuotiaana, seitsemän vuotta sitten. Zeltits selitti, että hän oli nuorena radikaalimpi, mutta on muuttanut myöhemmin ajatteluaan.

Sunnuntaina Latvian television De Facto -ohjelma teki lisää paljastuksia (siirryt toiseen palveluun). Se selvitti, että vuonna 2014 National Action -järjestön tukija Paul Hickman haastatteli Zeltitsiä podcastiinsa.

Vuonna 2014 Kansallisen allianssin Raivis Zeltits antoi haastattelun Paul Hickmanin Voice of Albion -ohjelmaan. renegadebroadcasting.com

Seuraavana vuonna sekä Hickman että Raymond vierailivat Latviassa. He osallistuivat Riiassa natsi-Saksan joukoissa taistelleiden Latvian legioonan veteraanien muistomarssiin.

Matkalta on valokuvia, joissa miehet poseeraavat yhdessä erään Kansallisen allianssin jäsenen kanssa. Kuvissa näkyy myös, että Benjamin Raymond vieraili Kansallisen allianssin puoluetoimistolla.

”Ei kiinnosta ketään”

Kansallinen allianssi on paheksunut jäseniensä yhteydenpitoa uusnatseihin ja vähätellyt skandaalin merkitystä. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raivis Dzintars kommentoi LTV:lle, että aihe ”ei kiinnosta ketään”.

Lausunto aiheutti vastareaktion somessa, kun ihmiset riensivät tviittaamaan Dzintarsille, että heitä kyllä kiinnostaa kuulla puolueen natsikytköksistä. Tviittaajat käyttivät tunnistetta ”minä olen ei kukaan” — #EsEsmuNeviens

Skandaalilla ei silti ole juurikaan vaikutusta politiikkaan. Tutkijat eivät usko, että paljastukset vähentävät merkittävästi puolueen suosiota tai uhkaavat sen hallituspaikkaa.

— Hallituksella on juuri nyt käsissään paljon suurempia ongelmia. Lääkärit protestoivat kaduilla ja opettajatkin valmistautuvat siihen. En usko, että tämä saa suurta huomiota, arvioi Ylelle Latvian yliopiston politiikan tutkimuksen professori Janis Ikstens.

Politiikan tutkija Janis Ikstens ei usko, että skandaali horjuttuu Kansallisen allianssin asemaa millään tavalla. Markus Kuokkanen / Yle

Pelon viljely tehoaa

Äärioikeiston ideoilla on kannattajia kaikkialla. Tutkijat kuitenkin ajattelevat, että Latviassa niiden suosio kumpuaa paikallisesta asetelmasta, jossa politiikan keskeinen jännite on latviankielisten ja venäjänkielisten välillä.

— Syy, miksi jotkut ovat kiinnostuneet tällaisista radikaalin toiminnan ryhmistä, on kokemus, että hallituksen politiikka venäläisvähemmistöä kohtaan on liian pehmeää, ja he haluaisivat nähdä voimakkaampaa assimilaatiopolitiikkaa, Ikstens analysoi.

Professori Rozenvalds näkee, että Kansallinen allianssi on onnistunut vuosien mittaan vaikuttamaan julkiseen keskusteluun tehokkaasti ja muuttamaan äänestäjien asenteita.

— He ovat hyvin menestyksekkäästi viljelleet tunnetta siitä, että Latvian kansa on vaarassa kadota, hän sanoo.

