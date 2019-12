Vauvatehtaan johtajan mielestä kohdunvuokraus ei ole naisen riistoa: “Sijaissynnytys on normaali lapsettomuuden hoitokeino”

New Lifen johtajan Mariam Kukunashvilin valtaisa omakotitalo sijaitsee Georgian pääkaupungin Tbilisin yläpuolella, korkealla vuoren rinteessä.

– Kysyit, montako huonetta minulla on. En itse asiassa edes tiedä, Mariam naurahtaa ja istuutuu kotinsa baariosaston mustaan, moderniin nahkatuoliin.

– Rakastan mustaa ja valkoista.

Mariam Kukunashvilin unelmana on ollut jo yli kymmenen vuotta tarjota lapsettomille mahdollisuus saada oma lapsi syliinsä. Juha Portaankorva / Yle

Mariam Kukunashvili opiskeli lääkäriksi Tbilisin lääketieteellisessä yliopistossa. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli ensiapuosastolla sairaanhoitajana ja yleni yövuorolääkäriksi. Päivisin Mariam oli mukana Euroopan komission ja Yhdysvaltain suurlähetystön terveydenhuoltoprojekteissa.

Kukunashvili rakastui, meni naimisiin ja halusi miehensä kanssa lapsia. Kahden vuoden yrittämisen jälkeen pariskunnalle selvisi jäätävä totuus.

– Minulla todettiin endometrioosi. Kävin useita kertoja leikkauksissa, ja kokeilin koeputkihedelmöitystä 11 kertaa. Kaikki turhaan, en tullut raskaaksi.

– Se oli elämäni vaikeinta aikaa. Koin olevani valtameren ulapalla vailla apua ja toivoa. Olin vähällä luovuttaa, Mariam Kukunashvili muistelee.

Lopulta Mariam päätti kokeilla kohdunvuokrausta. Kaikkien epäonnistumisiensa jälkeen hän halusi pelata varman päälle ja hankki itselleen kerralla kolme sijaissynnyttäjää. Jokaiselle heistä siirrettiin kaksi alkiota, ja jokainen heistä tuli raskaaksi.

Mariam Kukunashvili on kertonut lapsillensa, että he ovat tulleet maailmaan sijaissynnyttäjän avulla. Juha Portaankorva / Yle

– Yksi sijaissynnyttäjistäni sai keskenmenon kuudennella kuukaudella. Hän odotti kaksosia. Onneksi sain toiselta sijaissynnyttäjältä kaksospojat ja kolmannelta tytön. Olen ollut onnellinen perheenäiti jo yksitoista vuotta.

Vauva 27 000 eurolla

Mariam Kukunashvilin omat hedelmättömyysongelmat johdattivat hänet sijaissynnytysalalle. Vuonna 2008 Mariam perusti Tbilisiin New Life (siirryt toiseen palveluun) -nimisen yrityksen.

– New Life on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu koeputkihedelmöitys-, sijaissynnytys- ja munasolunluovutusklinikoita. Tällä hetkellä toimimme yhdeksässä maassa, muun muassa Ukrainassa, Intiassa, Meksikossa ja Etelä-Afrikassa.

"Jos haluaa täyden takuun paketin, hinta nousee lähes 60 000 euroon." Mariam Kukunashvili

– Olemme tehneet jo yli 7 000 sijaissynnytystä. Yksistään Georgiassa meillä on kuukausittain 50–80 sijaissynnytystä.

– Täällä Georgiassa kohdunvuokrauksen lähtöhinta on 27 000 euroa. Jos haluaa täyden takuun paketin, hinta nousee lähes 60 000 euroon. Tämä maksu riittää, vaikka raskausyrityksiä olisi useita. Jatkamme prosessia kunnes vauva saadaan.

Sijaissynnytys on hoitomenetelmä, jossa koeputkihedelmöityshoidon avulla luodaan alkio yleensä lasta toivovan naisen ja miehen omista sukusoluista. Tämä alkio siirretään sijaissynnyttäjän kohtuun kasvamaan.

Synnytyksen jälkeen lapsi siirtyy tuleville vanhemmille adoption kautta.

Koska EU-maissa on tiukemmat sijaissynnytystä koskevat lait, monet lapsettomat vanhemmat hakevat kohdunvuokraajan Georgiasta. Ivar Heinmaa

– Emme käytä sijaissynnyttäjien munasoluja. Jos sijaissynnyttäjä olisi geneettistä sukua lapselle, sitä pidettäisiin lapsikauppana. Sijaissynnyttäjä vain kantaa lapsen.

Ainakin toisella vanhemmalla pitää olla geneettinen yhteys lapseen, koska esimerkiksi monet suurlähetystöt edellyttävät tätä.

– Teemme alkiodiagnostiikkaa, jotta vauvat olisivat terveitä ja heillä ei olisi synnynnäisiä poikkeavuuksia. Emme voi tietenkään taata, että kaikki sujuu ongelmitta. Voi tulla esimerkiksi keskenmeno, ja silloin aloitamme kaiken alusta. Myös sijaissynnyttäjä saa tällöin reilun korvauksen.

New Life-yrityksen sijaissynnyttäjät käyvät säännöllisesti terveystarkastuksissa. He saavat myös henkistä valmennusta kohdunvuokraukseen. Ivar Heinmaa

New Life maksaa kohdunvuokrauksesta sijaissynnyttäjälle 14 500 euron palkkion. Kukunashvili kertoo, että he tekevät aina sijaissynnyttäjille psykologisen testin, jossa tutkitaan muun muassa, onko synnyttäjä mukana pelkästään rahan takia.

– Jos naisella on vain dollarin kuvat silmissä, eikä hän ymmärrä sijaissynnytykseen liittyviä vastuukysymyksiä, niin tällöin hylkäämme hänet.

– Kohdunvuokraajamme ovat 25–38-vuotiaita naisia. Heillä pitää olla omia lapsia, jotta heille ei kehittyisi tunnesidettä sijaissynnytettävään lapseen. Kohdunvuokraajia ei ole erityisen vaikea löytää, mutta heitä on vähemmän kuin tarvitsevia vanhempia.

Kohdunvuokrauksella uusi asunto

Ekaterina Kandelaki on saapunut New Life -klinikalle ultraäänitutkimuksiin. Hän on 19. raskausviikolla ja odottaa kaksosia, tyttöä ja poikaa. Kandelaki on ensimmäistä kertaa sijaissynnyttäjänä.

– Olen yksinhuoltajaäiti. Lähdin tähän mukaan, koska haluan ostaa asunnon ja tarjota lapselleni paremman tulevaisuuden. Olen toki myös onnellinen siitä, että minun avullani lapsettomasta parista tulee vanhempia.

– Pidän itsestäni erittäin hyvää huolta. Noudatan lääkärin ohjeita, käyn New Lifen klinikalla säännöllisesti tarkastuksissa ja teen kaiken paremmin kuin silloin, kun odotin omaa lastani, Ekaterina kertoo

.

Ekaterina Kandelaki on ensimmäistä kertaa sijaissynnyttäjänä. Hän on 19. raskausviikolla ja odottaa kaksosia. Juha Portaankorva / Yle

Hoitaja ojentaa Ekaterinalle ultraäänikuvan kaksosista. Raskaus etenee hienosti, ja sikiöt voivat hyvin.

Ekaterina kertoo miettineensä paljon kaksosten pois antamista, mutta hän uskoo olevansa siihen henkisesti valmis.

– Ymmärrän ja hyväksyn sen, että minun pitää antaa lapset pois heidän omille biologisille vanhemmilleen. Minulla on kaksosten vanhempiin erittäin hyvä suhde. Puhumme usein Skypen välityksellä, ja he pitävät minusta hyvää huolta, Ekaterina Kandelaki kertoo.

Japanilaismies halusi tuhat lasta

Mariam Kukunashvili kurvaa hienolla valkoisella Porchen citymaasturilla toimistonsa eteen Tbilisin keskustassa. Mariam kertoo, että heille tulee asiakkaita ympäri maailmaa – myös Suomesta.

– En ole oikea ihminen tuomitsemaan, kuka saa lapsen ja kuka ei. Toimistomme ovet ovat periaatteessa avoinna kaikille, jotka eivät hedelmättömyysongelmien takia saa lapsia, myös homovanhemmille.

Mariam Kukunashvili kannattaa sijaissynnytyksen laillistamista, koska se olisi vanhemmille huomattavasti helpompaa omassa kotimaassaan. Juha Portaankorva / Yle

Kukunashvili korostaa, että he ovat varovaisia vanhempien valitsemisessa. Pari vuotta sitten japanilaismies otti Kukunashviliin yhteyttä, koska hän halusi saada vähintään tuhat lasta. New Life kieltäytyi tarjouksesta ja välitti tiedot kansainväliselle rikospoliisijärjestölle Interpolille.

– Samantyyppinen tapaus oli Ukrainassa. Kyseessä oli venäläinen oligarkki-perhe, jolla oli "projekti" hommata 300 lasta. Kaikki Ukrainan klinikat kieltäytyivät yhteistyöstä, Kukunashvili kertoo.

Unelmien täyttymys

Lontoossa asuva Joshin pariskunta tuli vuosi sitten Tbilisiin hankkiakseen itselleen lapsen New Life -yrityksen avulla. Päätös käyttää sijaissynnytystä oli brittipariskunnalle vaikea, mutta heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa.

– Olin saanut kaksi keskenmenoa, ja lääkäri oli varoittanut jatkamasta hedelmöityshoitoja. Minulla on kolme lasta edellisestä avioliitosta, mutta sain lapset jo kauan sitten. On ollut aivan uskomatonta saada kokea kaikki tämä uudelleen, Gemini Joshi kertoo.

Tunteet kuohuivat ja kyyneleet virtasivat, kun Joshin pariskunta sai Krisha-vauvan syliinsä. Ivar Heinmaa

Joshit eivät voineet olla Tbilisissä fyysisesti läsnä raskauden aikana, mutta pariskunta oli Skypen avulla jatkuvasti yhteyksissä sijaissynnyttäjäänsä. New Life huolehti, että hän kävi säännöllisesti neuvolassa, ja raskaus eteni hyvin. Nyt heillä on ihana Krisha-tytär sylissään.

– Sijaissynnyttäjämme kertoi, että hänellä on itsellään kaksi poikaa, mutta on aina toivonut saavansa tytön. Nyt hän sitten synnytti tytön, mutta vakuutti meille olevansa iloinen siitä, että me saamme hänet, Prathmesh Joshi kertoo.

"Mielestäni sijaissynnyttäjää ei tarvitse välittömästi erottaa vauvasta." Mariam Kukunashvili

Joshit kertovat, että sijaissynnytys on ollut heille pitkä ja tunteellinen polku. Sen aikana he ovat rakentaneet vahvan yhteyden ja luottamuksen sijaissynnyttäjäänsä. Kyse ei ole suinkaan pelkästä kaupankäynnistä.

– Emme voi kyllin kiittää sijaissynnyttäjää. Tämä on unelmien täyttymys, oma pikkuprinsessa sylissä, Joshin pariskunta iloitsee.

Mariam Kukunashvili kertoo, että monet vanhemmista maksavat ylimääräistä, jotta sijaissynnyttäjä imettäisi vauvaa.

– Mielestäni sijaissynnyttäjää ei tarvitse välittömästi erottaa vauvasta. Kun kolmoseni syntyivät, sijaissynnyttäjä kävi luonani imettämässä heitä kuukauden ajan.

Kun näkee lapsen syntyneen, kaikki huipentuu: ”Juuri tätä halusimme. Oli oikea päätös käyttää sijaissynnyttäjää", Prathmesh Joshi sanoo. Ivar Heinmaa

Jotkut vanhemmat pitävät yhteyttä sijaissynnyttäjään läpi koko elämänsä. Kukunashvilin oma sijaissynnyttäjä on muuttanut Italiaan, ja Kukunashvili kertoo käyvänsä tapaamassa häntä siellä vuosittain.

– Sijaissynnytys ei ole eettisesti eikä moraalisesti arveluttavaa toimintaa. Kysymys on normaalista lapsettomuuden hoitomuodosta. Käytämme töissä älyämme, käsiämme ja jalkojamme, miksi emme käyttäisi myös kohtuamme toisten avuksi, Mariam Kukunashvili kysyy.

“Sijaissynnytys pitäisi sallia Suomessa”

Suomessa sijaissynnyttäminen oli sallittua vuoteen 2007 saakka, jolloin hedelmöityshoitolain lakimuutos käytännössä kielsi keinohedelmöitykseen liittyvät sijaissynnytykset.

Ennen lain voimaantuloa Väestöliitossa toteutettiin 12 sijaissynnytystä (siirryt toiseen palveluun), jotka pääsääntöisesti onnistuivat hyvin. Sijaissynnyttäjä oli yleensä jommankumman lasta haluavan puolison lähiomainen.

Viveca Söderström-Anttilan mielestä Suomessa on hyvät edellytykset auttaa ja tukea kaikkia sijaissynnytyksen osapuolia parhaimmalla tavalla. Jutta Forss

Lapsettomuuslääkäri Viveca Söderström-Anttila oli usein mukana näiden sijaissynnytysten järjestelyissä ja hoidossa.

– Suomessa syntyy joka vuosi tyttölapsia, joilta puuttuu synnynnäisesti kohtu. Meillä on myös nuoria naisia, joilta on jouduttu poistamaan kohtu jonkun sairauden tai synnytyskomplikaation vuoksi. Kyseessä on pieni potilasryhmä, mutta lapsen saaminen on heille yhtä tärkeätä kuin muille parille, Söderström-Anttila toteaa.

– Meillä on Suomessa pitkä kokemus hedelmöityshoitojen toteuttamisesta turvallisella tavalla. Meillä siirretään vain yksi alkio kerrallaan kohtuun, jolloin monisikiöraskauksiin liittyvät riskit, kuten esimerkiksi ennenaikaiset synnytykset, pystytään minimoimaan.

"Kannatan ei-kaupallista epäitsekästä sijaissynnytystä." Viveca Söderström-Anttila

Koska sijaissynnytys on Suomessa tällä hetkellä kiellettyä, monet lapsettomat ovat turvautuneet ulkomaalaisiin kohdunvuokraajiin Georgian lisäksi muun muassa Ukrainassa ja Venäjällä. Näistä suomalaisista ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen Suomessa pitää selvittää. HUSin lisääntymislääketieteen yksikössä työskentelevällä Viveca Söderström-Anttilalla on selkeä kanta asiaan.

– Kannatan ei-kaupallista epäitsekästä sijaissynnytystä, joka tehdään valvotuissa olosuhteissa ja oikeilla indikaatioilla. Minusta se on eettisesti ja moraalisesti oikeutettua.

