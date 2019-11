Analyysi: Postin riita ratkesi, mutta edessä on jälkipyykki – Rinteen ja Paateron tarinat kohun eri vaiheista eivät kaikilta osin täsmää

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) on ollut herkeämättömän mediahuomion kohteena, kun lakkoaallon aiheuttaneeseen Postin työehtokiistaan on haettu ratkaisua.

Keskeisimmät kysymykset esitettiin viime viikolla:

Onko hallitus – ennen kaikkea omistajaohjauksesta vastaava ministeri – ja omistajaohjausyksikön virkamiehet olleet tietoisia Postin tekemästä liikkeenluovutuksesta ja siitä aiheutuneesta työehtosopimuksen vaihtamisesta hyvissä ajoin? Ja jos ovat, ovatko he hyväksyneet ratkaisun sellaisenaan vai pyrkineet vaikuttamaan siihen?

Ratkaisu itse työehtosopimuskiistaan syntyi lopulta keskiviikkona aamupäivällä. Moni kysymys on kuitenkin vielä vaille vastauksia. Suurin oppositiopuolue, perussuomalaiset, vaatii hallitukselta selvitystä pääministerin ilmoituksen muodossa.

– Viimeisen parin kuukauden aikana tarinat ovat muuttuneet pahimmillaan muutaman tunnin välein. Ensin Postin suunnitelmista ei tiedetty etukäteen, sitten tiedettiin, sitten niille oli annettu jopa siunaus, sitten ei ollutkaan, ja sitten olikin väärä päivä kalenterissa siitä, milloin työehtosopimusten siirto tapahtuu, puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo puolueen tiedotteessa.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi toimittajille eduskunnassa, ettei näe ilmoitusta tarpeelliseksi eikä hänellä ole mitään ilmoitettavaa. Kiista Postin ympärillä ei ollut kuitenkaan sillä taputeltu.

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja nyt-liike ilmoittivat myöhemmin iltapäivällä, että ne tekevät välikysymyksen hallituksen omistajaohjauspolitiikasta.

Puolueet haluavat selvyyttä siihen, antoivatko Paatero ja pääministeri Rinne oikeaa tietoa eduskunnalle Postin työriidassa esillä olleiden pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen siirrosta. Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen arvioi, että omistajaohjausministeri ja pääministeri ovat toteuttaneet eri linjaa ulospäin ja Postin hallituksen suuntaan.

Vanhat neuvottelukumppanit PAU ja Palta solmivat uuden, pitkältä osin vanhaa myötäilevän sopimuksen pakettilajittelijoille.

Tänään ratkenneen kiistan polttopisteessä on ollut alusta alkaen noin 700 pakettilajittelijaa.

Heidät Posti on päättänyt liikkeenluovutuksella siirtää tytäryhtiönsä, Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Tästä liikkeenluovutuksesta on päätetty elokuussa ja se on astunut voimaan syyskuun alusta.

Posti on Palvelualojen työnantajien Paltan jäsen. Siksi pakettilajittelijoihin on ennen liikkeenluovutusta sovellettu Paltan ja Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn neuvottelemaa työehtosopimusta.

Liikkeenluovutuksen myötä pakettilajittelijoihin sovellettava työehtosopimus oli vaihtumassa marraskuun alussa. Tämä johtuu siitä, että Posti Palvelut Oy ei kuulu Paltaan vaan Medialiittoon ja soveltaa siten Medialiiton ja Teollisuusliiton neuvottelemaa työehtosopimusta.

Medialiiton ja Teollisuusliiton sopimusta sovelletaan lehtien jakelussa, ja se on työnantajalle edullisempi. Tuossa sopimuksessa (siirryt toiseen palveluun)vähimmäistuntipalkka alkavassa työsuhteessa, 7-päiväisessä jakelussa on 8,98 euroa, PAUn sopimuksessa (siirryt toiseen palveluun) 11,86 euroa.

Suurin vääntö on käyty juuri tästä. Tänään syntyi ratkaisu, jossa Posti Palvelut Oy liittyy niin ikään Paltan jäseneksi – emoyhtiönsä tavoin – paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta ja samalla eroaa tältä osin Medialiitosta.

Vanhat neuvottelukumppanit PAU ja Palta solmivat uuden, pitkältä osin vanhaa myötäilevän sopimuksen pakettilajittelijoille.

Postin esittelemä ratkaisu ei poistanut PAUn mielestä ongelman ydintä, eli sitä, että pakettilajittelijoiden työehtosopimus pannaan kaikesta huolimatta vaihtoon.

Riita liikkeenluovutuksesta ja työehtosopimuksen vaihtamisesta kuohahti jo alkusyksystä.

PAU ilmoitti elokuun lopussa, että se aloittaa syyskuun 1. päivänä työtaistelutoimet Postin "palkkojen ja työehtojen romuttamista vastaan". Samaan aikaan julkisuudessa käytiin laajaa keskustelua Postin ja valtionyhtiöiden johtajien palkoista.

Lakot loppuivat 3. syyskuuta, kun ministeri Paatero kertoi ottavansa "aikalisän" kiistaan liittyen.

Posti ilmoitti myöhemmin syyskuussa siirtymäratkaisusta, joka ei PAUlle kelvannut. Esitelty ratkaisu ei poistanut PAUn mielestä ongelman ydintä, eli sitä, että pakettilajittelijoiden työehtosopimus pannaan kaikesta huolimatta vaihtoon.

Koska asiassa ei saatu ratkaisua, työehtoneuvottelut jumiutuivat ja 22. lokakuuta PAU ilmoitti laajoista lakoista Postissa. Samana päivänä osapuolet tapasivat valtakunnansovittelijan luona.

"Ilman, että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin." Pääministeri Antti Rinne (sd.) eduskunnan suullisella kyselytunnillta torstaina 21.11.2019

Keskustelun viimeisin käänne sai alkunsa reilu viikko sitten Postin vt. toimitusjohtajan Turkka Kuusiston lausunnosta yhtiön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Kuusisto kertoi, että liikkeenluovutukselle ja työehtosopimuksen vaihtamiselle oli valtion omistajaohjauksen hyväksyntä.

Tässä kohtaa Paatero oli niukkasanainen ja totesi eduskunnassa Ylelle, että "siirto on todellisuutta". Pian STT uutisoi, että omistajaohjausyksiköstä todellakin on näytetty vihreää valoa siirrolle.

Uutiset herättivät hämmennystä. Tarkoittiko tämä sitä, että vaikka Paatero oli ottanut aikalisän, oli hän lopulta hyväksynyt Postin suunnitelmat?

Seuraavana aamuna Paatero totesi MTV:n Huomenta Suomessa, että kukaan ei pyytänyt häneltä hyväksyntää Postin päätökselle siirtää noin 700 pakettilajittelijaa toiseen työehtosopimukseen. Myöhemmin hän veti lausuntoaan takaisin ja kertoi, että hän on "tiennyt teemasta".

Samana päivänä pääministeri Antti Rinne (sd.) syytti Postia eduskunnan edessä siitä, ettei se informoinut hallitusta päätöksestään siirtää 700 pakettijakelijaa uuteen työehtosopimukseen.

– Kesällä, kun tämä hallitus aloitti, ensimmäinen tieto oli se, että tullaan siirtämään koko PAUn sopimuksen piirissä oleva väki Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen, mikä olisi toteutuessaan suoraan tarkoittanut sitä, että yli 9 000 ihmisen työehdot olisivat heikentyneet 30–50 prosenttia. Tämä estettiin hallituksen toimesta yksiselitteisesti. Ja ilman, että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin, Rinne sanoi viime torstain kyselytunnilla.

Postin hallitus on lopulta tehnyt päätöksen elokuisessa kokouksessaan San Franciscossa.

Eilen SDP laittoi eduskunnassa medialle jakoon muistionsa, jossa se toisti käsityksensä tapahtumien kulusta.

Näin muistioon oli kirjattu, sanasta sanaan (otteet muistiosta kursiivilla):

"Min Paatero on kesästä 2019 alkaen käynyt keskustelua Postin johdon kanssa heidän suunnitelmistaan liittyen liiketoimintaan ja henkilöstöön. Nämä päätökset kuuluvat osakeyhtiölain ja valtion omistajapolitiikan periaatepäätöstasoisesti vahvistettujen periaatteiden mukaan yhtiön hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Min Paatero ilmoitti useaan otteeseen kesällä 2019 Postille valtio-omistajan tahdon olevan, ettei työehtoja poljeta mahdollisissa rakennemuutoksissa.

10.-18.8.2019

Postin hallitus oli tehnyt matkan San Franciscoon. Matkan aikana hallitus käsitteli ja teki päätöksiä henkilöstöön liittyen.

21.8.2019

Postin johto esitteli omistajaohjauksen poliittiselle johdolle ja virkakunnalle Postin hallituksen San Franciscon matkallaan tekemiään päätöksiä ml. 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen siirrosta. Ratkaisu esiteltiin min Paaterolle vasta siis hallituksen päätöksien jälkeen."

Ministerien ja SDP:n viesti siis on, että omistajan toivetta on kanavoitu Postiin keväästä alkaen, mutta Postin hallitus on lopulta tehnyt päätöksen elokuisessa kokouksessaan San Franciscossa.

Ja 21. elokuuta tuo päätös on esitelty Paaterolle – siis vasta, kun se oli jo tehty.

SDP:n mukaan jälkikäteen on varmistunut, että konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä elokuisessa tapaamisessa. Paatero ei ollut kuitenkaan kiinnittänyt tähän huomiota, koska hänen tulkintansa mukaan keskeisin päivämäärä siirron osalta oli 1. marraskuuta.

Mutta mitä Paaterolle kerrottiin 21. elokuuta?

SDP:n välittämän tiedon mukaan Postin johto korosti tuolloin, että pakettilajittelijoiden työehtosopimus vaihtuisi 1. marraskuuta. Tapaamisessa ei SDP:n kertoman mukaan luovutettu Paaterolle kirjallista materiaalia, ja ministeri jäi siihen käsitykseen, että juuri marraskuun 1. oli olennainen päivämäärä.

Kun työtaistelujen jo alettua Paatero sitten 3. syyskuuta vaati, että tes-siirto jäädytetään, oli ministerin esikunta saanut puhelun:

"Noin 15 minuuttia ennen tämän tiedotustilaisuuden alkua Posti oli yhteydessä min Paateron erityisavustajaan ja tiedusteli, että onko ministeri tietoinen työehtosopimusmuutokseen johtavan liikkeenluovutuksen jo tapahtuneen 1.9."

SDP:n mukaan jälkikäteen on varmistunut, että konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä elokuisessa tapaamisessa. Paatero ei ollut kuitenkaan kiinnittänyt tähän huomiota, koska hänen tulkintansa mukaan keskeisin päivämäärä siirron osalta oli 1. marraskuuta.

Paatero siis myönsi eilen tiedotusvälineille, että tämä asia meni häneltä ohi.

On vielä kerran syytä selventää, että liikkeenluovutuksen päivämäärä on olennainen juuri siksi, että 1. marraskuuta tapahtunut työehtosopimuksen vaihdos perustuu liikkeenluovutukseen.

Paateron mukaan 21. elokuuta hänelle puhuttiin myös liikkeenluovutuksesta, mutta tämä meni häneltä ohi. Rinne sen sijaan toteaa, että Postin aineisto osoittaisi yksiselitteisesti sekä liikkeenluovutuksen että työehtosopimuksen vaihtumisen tapahtuvan 1. marraskuuta.

Jättivätkö ministerit siis huomiotta oleellisen tiedon? Ja jos jättivät, voiko tämän kuitata vain vahinkona?

Pääministeri Rinne on puolustanut Paateroa. Eilen Rinne kertoi tiedotusvälineille, että myös hän on nähnyt 21. elokuuta esitellyn aineiston.

– Olen nähnyt tuon aineiston, jota tuolloin on esitelty, ilmeisesti 21. päivä. Minä en ole ollut paikalla. Tuon aineiston mukaan on esitelty, että 1.11.2019 siirrettäisiin joko tämä isompi porukka tai pakettilajittelijat. Missään tapauksessa tuossa yhteydessä, yhteenvedossa tuossa aineistossa, joka on Postilla ollut käytössä esittelyssä omistajaohjausosastolle, ei löydy muuta päivämäärää kuin 1.11., pääministeri sanoi.

Rinne toisti useaan otteeseen käsityksensä, että muusta päivämäärästä ei ole ollut puhetta.

Rinteen ja Paateron kertomukset ovat tältä osin erilaiset. Paateron ja SDP:n jakaman tiedon mukaan 21. elokuuta omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille puhuttiin myös liikkeenluovutuksesta, mutta tieto meni häneltä ohi.

Postin aineistoa ei ole esitelty julkisuudessa, mutta kysymyksiä herättävät lausunnot kasaavat painetta materiaalin julkaisemiselle. Mitä Postin aineistossa todella lukee? Johtiko Posti ministereitä harhaan? Onko Posti omistajaohjauksen hallinnassa?

Paatero vakuutti tänään eduskunnassa, että Postin hallitus nauttii hänen luottamustaan. Keskinäistä viestintää olisi kuitenkin hänen mukaansa käytävä läpi.

Oppositio syynää nyt SDP:n kertomuksen heikkoja kohtia ja valmistautuu hyökkäykseen. Jos SDP haluaa selvitä, on sen pystyttävä vielä kerran selvittämään Posti-saagan tapahtumat uskottavasti.

