Heli Vaarasen kolumni: Yksinhuoltaja, sinä olet timantti

Kirjoitan sinulle, joka huollat lastasi yksin. Sinulle, joka elätät lastasi yhdellä palkalla.

Kunta maksaa sinulle elatustukea, joka hädin tuskin riittää kenkäpariin. Kirjoitan sinulle, jolla ei ole rinnallaan tai missään muuallakaan toista vanhempaa, johon tukeutua.

Sinä olet timantti.

Joka aamu kun heräät, elämälläsi on kallisarvoinen merkitys: että te perheenä peittoaisitte eriarvoisuuden.

Kokemuksesi ainoana vanhempana ovat olleet kovia, mutta ne ovat vain vahvistaneet parhaita ominaisuuksiasi. Sinä kieltäydyt mistä vain ja teet lapsesi eteen mitä vain. Sinusta näkee, että kun täytyy jaksaa, niin jaksat. Pyyhit kyyneleet, viet lääkäriin, paimennat hampaiden oikomiset ja hoidat sairaudet. Vahdit läksyt ja nukkumaanmenot.

Yksin jääminen ja kovat kokemuksesi ovat puristaneet sinusta timantin, jota ei riko mikään. Valvot talouden, asumisen, ruoan ja vaatteet, hommaat koulutarvikkeet ja urheiluvälineet. Kun lapsi tarvitsee jotakin, mitä kaverilla on, selität ettei ole rahaa, mutta sanot sen samaan sävyyn kuin että “tänään sataa”, jotta lapsi ei huolestuisi.

Kun menet ostoksille, rahattomuus näkyy sinussa. Myyjän katse pyyhkäisee sormuksetonta kättäsi ja hän vie sinut halpojen tavaroiden hyllylle. Häpeät, valikoit mitä voit ja lähdet.

Teet parhaasi, vaikka tiedät ettei se riitä. Yksi ei voi korvata kahta, mutta ehkä hyvä yritys palkitaan, ajattelet. Tarvitessa lainaat rahaa, pyydät sukulaisilta tai sosiaalitoimelta, häpeät ja jatkat elämää.

Mutta mitä yksinhuoltajan vähävaraisuus oikein tarkoittaa? Tilastokeskuksen mukaan yhden aikuisen ja yhden lapsen kotitalouksien mediaanitulot ovat 19 000 euroa vuodessa. Jos yhdellä vanhemmalla on kaksi lasta, mediaanitulot ovat 18 000 euroa.

Vertailun vuoksi: kahden vanhemman ja yhden lapsen taloudessa mediaanitulot ovat 28 900 euroa vuodessa. Jos kahdella vanhemmalla on kaksi lasta, mediaanitulot ovat 27 000 euroa vuodessa.

Yksinhuoltaja, olet timantti ja lapsi rinnallasi on toinen, kasvava timantti. Koet onnen tunteita ja ihailet lastasi, jonka taloudellinen asema on todennäköisesti muita heikompi. Tuet hänen taipumuksiaan minkä pystyt, vaikka koko maailma hokisi, miten surkeassa tilanteessa lapsesi elää. Joka aamu kun heräät, elämälläsi on kallisarvoinen merkitys: että te perheenä peittoaisitte eriarvoisuuden.

Sinulla on läheinen suhde lapseesi, läheisempi kuin mitä se olisi jos aikuisia olisi kaksi oman parisuhteensa kiemuroissa. Sinä voit suojella lastasi riidoilta, epäsovulta ja ahdistavalta ilmapiiriltä. Teillä on yhden vanhemmat arvot ja ihanteet, satukirjat ja todellisuus. Se tekee elämästä selkeää.

Saatat olla yksinäinen, sillä sinulla ei ole seuraa toisesta aikuisesta, mutta työnnät yksinäisyyden taka-alalle. Sinun on kestettävä vaikeuksia ja hyväksyttävä se tosiasia, että toista auttavaa käsiparia tai lompakkoa ei ole. Vaikeissa tilanteissa olette keskenänne. Ei ole muita.

Yksinhuoltajaperhe saa tuloja yli 2000 euroa vähemmän vuoden jokaisena kuukautena. Laskelma sisältää palkat, asumistuet, päivärahat, opintorahat jne. ja ottaa huomioon maksetut verot.

Huomattakoon, että mediaanitulo tarkoittaa, että puolet yksinhuoltajista saa tuloja mediaania vähemmän, ja monilla ei ole palkkatuloja lainkaan.

Joillekin vähävaraisuuden kokeneille muisto on katkera ja lähtemätön. Toiset pelastaa välittäminen, huumori ja se, että pienistä asioista osataan iloita – ominaisuus, joka säilyy läpi elämän.

Kun sinua vastaan kävelee väsynyt yksinhuoltaja, älä tuomitse häntä. Koeta nähdä hänet ihmisenä, eikä vain yksinhuoltajana. Avaa ovi, nosta väsyneistä käsistä pudonnut ostoskassi. Ojenna käsi, jos lapsi on kaatumaisillaan.

Usein riittää vain ystävällinen sana tai auttava ele oikealla hetkellä, ja hädässä oleva pärjää taas eteenpäin. Timantti tarvitsee vain hitusen valoa, vain muutaman säteen, ja se loistaa taas.

Heli Vaaranen

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, sosiaalitieteilijä ja psykoterapeutti. Hän työskentelee Väestöliitossa johtavana asiantuntijana.

