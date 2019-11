Legendaarisen Venetsian biennaalin elokuvateos sai ensi-iltansa Helsingissä – "Arvokasta, tärkeää, ihanaa"

Helsingin keskustassa elokuvateatteri Orion täyttyy tiistai-iltana iloisesta väestä, kun The Killing of Čáhcerávga -niminen lyhytelokuvista koostuva kokonaisuus saa ensi-iltansa Suomessa.

Elokuva on ollut nähtävillä legendaarisessa Venetsian biennaalissa alkukesästä saakka. Venetsian biennaali on maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty nykytaiteen tapahtuma. Tänä vuonna kävijöitä oli 600 000 koko biennaalissa ja Suomen paviljongissa 230 000.

Tänä vuonna biennaalin päänäyttelyssä oli ensimmäistä kertaa mukana myös saamelaistaiteilijoita, ja The Killing of Čáhcerávga -elokuvakokonaisuuden taustalla onkin saamelaista osaamista. Elokuvakokonaisuuden nimi on peräisin saamelaisen elokuvaohjaaja Suvi Westin samannimisestä lyhytelokuvasta, joka nähdään kokonaisuuden ensimmäisenä osana.

The Killing of Čáhcerávga on viiden lyhytelokuvan sarja. Suvi Westin lisäksi elokuvia ovat ohjanneet Miracle Workers -kollektiivin jäsenet Maryan Abdulkarim, Khadar Ahmed, Hassan Blasim, Sonya Lindfors, Leena Pukki, Martta Tuomaala ja Christopher L. Thomas.

“Arvokasta, tärkeää, ihanaa"

Yksi järjestäjistä, nykytaiteen asiantuntijayhdistys Frame Contemporary Art Finlandin toimitusjohtaja Raija Koli iloitsi Helsingin tiistaisesta tapahtumasta.

Hänen mielestään Venetsiaan tehdyt teokset on tärkeää saada näkyville myös Suomeen.

– Meille on tietysti todella arvokasta, tärkeää ja ihanaa, että elokuva sai ensi-iltansa myös Helsingissä, Koli sanoo.

Miracle Workers on taiteilijakollektiivi, jonka työt ovat olleet esillä Venetsian biennaalin Suomen paviljongissa. Hayley / Frame Contemporary Art Finland

Kolin kertoo Framen olevan ylpeä erityisesti siitä, kun he ovat päässeet Venetsian biennaalin ansiosta tekemään yhteistyötä saamelaistaiteilijoiden Suvi Westin ja Outi Pieskin kanssa.

– Olemme päässeet kumppaneiksi sekä taiteeseen, aktivismiin että muuhun toimintaan, mitä meillä ei ole aikasemmin ollut, Koli iloitsee.

Suvi West kertoo, että Miracle Workers -kollektiivi on avannut hänelle täysin uuden maailman ja ajattelutavan. Projektissa on laitettu yhteen monenlaisten ihmisten, etnisiteettien ja taustojen työvuodet. Niin on syntynyt The Killing of Čáhcerávga, joka kertoo yhteisöllisiä tarinoita kulkien läpi monenkirjavien maisemien.

– Hyppäämme totuudesta toiseen, hieman pois myös saamelaisesta kuplasta. On aika tavallista, että saamelaisena olemme vain omassa totuudessamme, West pohtii.

“Näkyy siellä, missä sen tulee näkyä"

Venetsiassa tämänvuotinen biennaali päättyi sunnuntaina. Tapahtuma on merkittävä kanava taidemaailmassa, koska sen kautta taiteilijat saavat usein erilaisia työmahdollisuuksia ympäri maailman.

Esimerkiksi Venetsiassa tänä vuonna mukana olleen taiteilija Outi Pieskin töitä on tulossa esille ensi vuonna Etelä-Korean Gwangjun kansainväliseen taidebiennaaliin.

Suvi West sen sijaan ei vielä tiedä, millainen tulevaisuus hänen elokuvallaan on. Hän ei kuitenkaan ole huolissaan, sillä uskoo elokuvan löytävän paikkansa.

– Olen niin fatalisti, että uskon, että se näkyy siellä, missä sen tulee näkyä. Sen näkevät ne ihmiset, joiden se täytyy nähdä. Muulla ei oikeastaan ole väliä, pohtii West.