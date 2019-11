Tuhat lukiolaista tähtäsi oikikseen Oikeusguru-kisassa – finaalissa kamppailevista pääosa on Helsingistä

Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettävän Oikeusguru-kilpailun kahdeksan finalistia on valittu noin tuhannen lukiolaisen joukosta.

Marraskuun alussa järjestetyn alkukilpailun perusteella finaaliin ylsi viisi lukiolaista Helsingistä. Muut finalistit tulevat Jyväskylästä, Tampereelta ja Forssasta.

Loppukilpailuun osallistuvat Eeli Aakko Munkkiniemen yhteiskoulun lukiosta Helsingistä, Ella Heikkilä Forssan yhteislyseosta, Lauri Kivelä Oulunkylän yhteiskoulun lukiosta Helsingistä, Siiri Klubb Kallion lukiosta Helsingistä, Ruusu Leppänen Jyväskylän normaalikoulun lukiosta, Elmeri Taavitsainen Helsingin yliopiston normaalikoulun lukiosta, Aino Vehkavaara Ressun lukiosta Helsingistä ja Ville Viikki Tampereen klassillisesta lukiosta.

Loppukilpailu järjestetään korkeimmassa oikeudessa Helsingissä 9. joulukuuta.

Kilpailussa testataan lukiolaisten lakitietoa ja kykyä oikeudelliseen ajatteluun. Kirjallisten tehtävien lisäksi taitoja mitataan väittelyssä.

Loppukilpailun voittaja on Suomen ensimmäinen Oikeusguru.

Finaalin kaksi parhaiten menestynyttä saa halutessaan opiskelupaikan oikeustieteellisestä. Toinen paikoista on Lapin ja toinen Itä-Suomen yliopistossa.

Jos kaksi parasta eivät hae eivätkä ota paikkaa vastaan kilpailumenestyksen perusteella, paikat menevät muille finaaliin osallistuneille hakijoille paremmuusjärjestyksessä.

Ensimmäiseen Oikeusguru-kilpailun finaaliin yltäneet pääsevät tutustumaan korkeimman oikeuden tiloihin Helsingissä. Pekka Tynell / Yle

Kilpailun järjestäjät Suomen Lakimiesliitto ja Historian ja yhteiskuntaopin liitto HYOL ry haluavat kilpailulla korostaa oikeudellisiin kysymyksiin liittyvän tiedon merkitystä.

– Haluamme kilpailulla kiinnittää huomiota ennen kaikkea lakitiedon opetuksen tärkeyteen viimeistään lukiovaiheessa, sanoo Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

– On myös tärkeää, että oikeustieteellisen alan valitsevat nuoret todella tietävät, mitä he ovat tulossa opiskelemaan. Oikeustiede on antoisaa, mutta vaativaa.

Tilanderin mukaan kilpailulla halutaan nostaa esiin myös oikeustieteen opetuksen puutteellisia resursseja. Hän korostaa, että tulevaisuuden lakimieheltä edellytetään taitoja, joita ei opita vain massaluennoilla ja kirjatenteissä.

– Alalle tarvitaan nykyistä enemmän pienryhmäopetusta, yksilöllistä ohjausta ja esimerkiksi suullista esiintymistä. Juuri tämän vuoksi kilpailun finaalissakin on suullinen osuus.

