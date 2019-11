Ylen navettasuorassa nähtiin aamulla syntymä! Katso vasikan ensihetket ja ehdota sille nimeä

Yle on seurannut puolankalaisen Mustolan tilan navetan tapahtumia 360-kameroilla torstaista asti. Lähetystä voit seurata täältä tiistaihin saakka.

Lähetyksessä nähtiin Lana-lehmän vasikan syntymä. Se sujui varsin nopeasti perjantaina hieman ennen aamukuutta perjantaina.

Sonnivasikka pyrki jaloilleen pian syntymänsä jälkeen. Aamupäivällä se vaikutti pirteältä. Katso nopeasti sujunut poikiminen alla olevalta videolta.

Puolankalaisen Markus Heikkisen navetassa Lana-lehmä poiki 29.11.2019 perjantaina aamuyöllä sonnin.

Isäntä käy katsomassa vasikkaa.

Mustolan isäntä Markus Heikkinen kertoo, että lähes kaikki tilan poikimiset tapahtuvat ilman avustamista. Eläinlääkärin apua tarvitaan vain kerran tai kaksi vuodessa. Yleisimmin tarvittava apu on emän avustaminen vasikkaa vetämällä, jotta se saadaan nopeammin pois synnytyskanavasta.

Enää suorassa lähetyksessä ei näy emoa, koska se on viety pois. Heikkinen kertoo, että kun vasikka on syntynyt, emän ja vasikan kunto tarkastetaan. Emä saa nuolla vasikkaa niin kauan, kuin kiinnostusta riittää. Sen jälkeen vasikka ja emo otetaan erilleen varsin nopeasti, jotta kummankaan stressitaso ei nousisi korkealle. Heikkinen kertoo, että emän kiinnostus vasikkaa kohtaa loppuu yleensä varsin nopeasti.

Emä saa energiajuomaa 20–80 litraa, jonka jälkeen se lähtee lypsylle. Talvella vasikalle laitetaan lämpöliivi, kun se jää erilleen emosta. Vasikka saa emän ensilypsystä ternimaitoa, josta se saa vasta-aineita, kasvutekijöitä vitamiineja ja hivenaineita. Emä saa poikimisen jälkeen tarvittaessa kalsiumlisää kaksi tai kolme kertaa vuorokaudessa.

Myös toisen lehmän odotetaan poikivan

Navetassa on myös toinen lehmä, jonka odotetaan poikivan jo perjantain aikana, Lupaus.

Poikivat lehmät ovat holstein-rotua ja hyvin samannäköisiä. Lana on hieman vaaleampiselkäinen, Lupauksella selässä on mustaa enemmän.

Lana-lehmän vasikan isä on Sandy-Valley Chamonix ET. Lupauksen vasikan isä on puolestaan Stantons Useful ET.

Lana ja Lupaus -lehmät ennen poikimista. Heikki Rönty / Yle

Keksi vasikalle R:llä alkava nimi

Lanan vasikka tarvitsee seuraavaksi nimen. Voit ehdottaa nimeä tästä jutusta löytyvällä lomakkeella. Tänä vuonna on R-kirjaimen vuoro, joten nimen pitäisi alkaa R:llä.

Mustolan tilan isäntä Markus Heikkinen on luvannut valita nimen Ylen yleisöltä tulleiden ehdotusten perusteella.

Alkukirjain vaihtuu vuosittain, joten jo lehmän nimestä voi päätellä sen iän.

Oletko aiemmin nähnyt vasikan syntymää? Voit keskustella siitä tai vaikka navettasuorasta keskustelussa. Laitathan nimiehdotukset vasikalle kuitenkin erillisen lomakkeen kautta, jotta ehdotuksesi menee perille.