Isän salaisuudet veivät Hannu Hallamaan perheen hurjalle pakomatkalle halki sodan runteleman Euroopan – pysyvä koti löytyi kalastajakylästä Espanjasta

Vuonna 1949 Torremolinoksessa. Noin 4-vuotias Hannu pitää polkupyörän kahvasta ja Patrik on selin. Attasea Unto Ivaska tuli tapaamaan Hallamaan perhettä. Taustalla näkyy koti, jossa he asuivat pari vuotta. Talo on edelleen pystyssä. “Olen parkkeerannut monesti talon eteen ja todennut, että tuossa kotimme oli”, Hallamaa kertoo. Hannu Hallamaan kotialbumi