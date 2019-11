Herätys: Sinkkutalouksien määrä on räjähtänyt, postilakon jälkipyykki käy kierroksilla, Latviassa hallituspuolueella natsiyhteyksiä

Turkulainen Ina Virtanen on asunut omin päin kymmenen vuotta.

Turkulainen Ina Virtanen on asunut omin päin kymmenen vuotta. Dani Branthin / Yle

Päättäjät puhuvat vain lapsiperheistä, vaikka sinkkujen määrä räjähtää

Suomessa on jo 1,2 miljoonaa yhden hengen taloutta. Yksinasuminen lisääntyy, kun väki vanhenee ja vaurastuu. Suomessa on kymmenen paikkakuntaa, jossa yhden hengen ruokakuntia on yli puolet. Leskinaisia, kaupunkisinkkuja ja maaseutujen poikamiehiä ei kuitenkaan yhdistä juuri mikään.

Postin lakon jälkipyykki käy kierroksilla eduskunnassa

Emmi Korhonen / Lehtikuva

Oppositio vaatii Postin omistajaohjauksesta vastaavaa ministeriä Sirpa Paateroa (sd.) ja pääministeri Antti Rinnettä (sd.) tilille Posti-jupakan eri käänteistä. Perussuomalaiset vaati eilen pääministerin ilmoitusta, jonka Rinne kuitenkin torjui. Muut oppositioryhmät jättävät torstaina kokoomuksen johdolla välikysymyksen hallitukselle. Postin kiistan eri käänteisiin palataan tänään todennäköisesti myös eduskunnan kyselytunnilla.

Konservatiivit saamassa murskavoiton Britanniassa

Corbyn ja Johnson ottivat viime viikon tiistaina yhteen ensimmäisessä brittivaalien tv-tentissä. JONATHAN HORDLE/ EPA

Britannian pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolue on tuoreen mielipidekyselyn mukaan selvä voittaja Britannian tulevissa parlamenttivaaleissa. Mikäli vaalit järjestettäisiin nyt, keräisivät konservatiivit peräti 68 paikan enemmistön parlamenttiin. Ennusteen mukaan konservatiivit lisäisivät paikkamääräänsä 42:lla 359:een. Työväenpuolue puolestaan keräisi 211 paikkaa ja menettäisi 51.

Latviassa hallituspuolue yhdistetty kansainvälisiin uusnatsipiireihin — ”En ole yllättynyt”, tutkija sanoo

Latviassa Kansallinen allianssi -puolueeen puoluesihteeri Raivis Zeltits on nuorempana ihaillut fasismia. Gustaf Antell / Yle

Latviassa Kansallinen allianssi -puolue on joutunut selittelemään jäsentensä yhteydenpitoa uusnatsien kanssa. Tuore tietovuoto paljasti, että puoluesihteeri Raivis Zeltits on nuorempana ihaillut fasismia ja kirjoittanut siitä äärioikeiston foorumilla. Lisäksi kävi ilmi, että brittiläisen National Action -uusnatsijärjestön johtohahmoja on vieraillut latvialaispuolueen jäsenten luona Riiassa, jopa puolueen toimistolla.

Suomalaiset syövät ennätysmäärän juustoa, mutta maito ei kelpaa entiseen tapaan – näin suomalaiset käyttävät maitotuotteita

Maitohyllyllä voi viettää paljon aikaa miettien esimerkiksi tuotteiden rasvapitoisuutta, ekologisuutta ja eettisyyttä. Arkistokuva. Jarno Kuusinen / AOP

Viime vuonna suomalaiset litkivät lehmänmaitoa keskimäärin 110 litraa vuodessa (siirryt toiseen palveluun), mutta maitoa juodaan koko ajan vähemmän. Maitotuotteet ja tavat käyttää niitä ovat kehittyneet varsin paljon vuosien aikana. Maitotuotteiden kulutuksessa yksi uusimmista kehityskuluista on vaivattomuus. Ihmiset haluavat, että tuotteet ovat valmiita käytettäväksi heti paketin avaamisen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi valmiit dipit ja maustekastikkeet ruoille.

Maan keskiosiin runsaasti lunta

Päivä valkenee pohjoisessa selkeänä ja pakkanen on paikoin kireää. Lumisateet leviävät päivän aikana maan etelä- ja keskiosasta myös pohjoisemmaksi. Päivällä maan keski- ja pohjoisosissa sataa lunta, etelässä räntää ja etelä- ja länsirannikolla sade tulee vetenä. Maan keskiosissa kertynee monin paikoin yli 10 senttiä lunta. Huonoon ajokeliin on syytä varautua koko maassa.

Kerttu Kotakorpi / Yle

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.