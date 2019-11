Hollannista Savonrannalle ja matkailun vetonaulaksi – Erwin Tiesma tietää, mitä Benelux-maista tulevat turistit haluavat

Hollantilaislähtöinen ravintolayrittäjä Erwin Tiesma tunnetaan Savonrannalla erityisesti positiivisuudestaan ja leveästä hymystään. Ulospäinsuuntautunut Tiesma tervehtii kaikkia ja haluaa jutella jokaisen kanssa.

Tiesma vieraili ensimmäisen kerran Savonrannalla kolmetoista vuotta sitten osallistuessaan hollantilaisille järjestetylle kanoottiretkelle Kolovedellä. Hän ihastui pieneen kylään, puhtaaseen luontoon ja hiljaisuuteen.

Kuusi vuotta sitten Tiesma pyyhki Hollannin meluisat tomut jaloistaan ja muutti pysyvästi Savonrannalle. Hän alkoi tuoda Suomeen hollantilaisia juustoja ja opiskeli suomen kieltä.

Yritteliäs mies tutustui paikallisiin ja oppi vieraan kielen puolessa vuodessa. Kolme vuotta sitten hän aloitti ravintolayrittäjänä ilman minkäänlaista alan kokemusta.

– Minä tykkään olla pioneeri ja tarttua uusiin asioihin, Tiesma sanoo.

Nyt hän järjestää ravintolan pidon ohella kanoottiretkiä Kolovedellä hollantilaisille ja belgialaisille.

Yksittäinen yrittäjä matkailun edistäjänä

Hollannista Savonrannalle muuttanut Erwin Tiesma on hyvä esimerkki siitä, miten työtään suurella sydämellä tekevä yrittäjä voi olla merkityksellinen koko alueen matkailulle. Euroopan asiakkuuspäällikkö Heli Saari Business Finlandista arvioi sen olevan tyypillinen ilmiö.

– Suomeen muuttaneilla ulkomaalaisilla on kontaktit entiseen kotimaahansa ja he ymmärtävät matkailijoiden tarpeet. Se on huomattu esimerkiksi Suomussalmen Hossassa ja Iso-Syötteellä Pudasjärvellä, Saari sanoo.

Benelux-maista tulevien matkailijoiden kiinnostus Savonlinnan seutua kohtaan on kasvussa. Esimerkiksi Savonlinnassa alankomaalaisten matkailijoiden määrä on lisääntynyt viime vuosina.

Vastikään Savonrannan Vuoden yrittäjänä palkitun Tiesman houkuttelemina heitä saapuu Savonrannalle hyvän ruoan ja aktiviteettien perässä useita kymmeniä vuosittain.

Tiesman kesäravintola herää eloon vappuna ja luo kansainvälistä tunnelmaa syyskuun loppuun asti. Kati Rantala / Yle

Esimerkillinen ideanikkari

Kesäravintola Viking Cafeta ja vierasvenesatamaa isännöivää Tiesmaa voi tituleerata myös pienen kylän sosiaaliseksi liimaksi.

– Minä haluan kehittää Savonrantaa ja haluan, että ihmiset tulevat tänne. Uusien asioiden ideointi on tärkeää, hän sanoo.

Tiesma on rakentanut yhteisöllisyyttä Savonrannalla esimerkiksi ottamalla paljon paikallisia yhteistyökumppanikseen.

Savonrantalainen Raija Heikkilä sanoo paikallisten ottaneen Tiesman avosylin vastaan.

– Erwin näyttää esimerkkiä, että ei pidä olla kateellinen toiselle ja yhdessä voi tehdä asioita, Heikkilä sanoo.

Heikkilä tutustui Tiesmaan opettamallaan suomen kielen kurssilla Itä-Karjalan kansanopistossa Punkaharjulla. Nopeasti suomen kielen oppinut Tiesma opiskeli suomen kieltä yhteensä kaksi vuotta. Yhden lukuvuoden kestäneellä jatkokurssilla hän oli Heikkilän opissa.

– Erwin oli ahkera opiskelija ja alkoi käyttää oppimiaan sanoja heti, Heikkilä muistelee.

Aktiviteetit vetävät hollantilaisia matkailijoita

Suomessa hollantilaisten matkailijoiden määrä on ollut kasvussa jo vuosien ajan. Näin arvioi Heli Saari Business Finlandista. Esimerkiksi pari vuotta sitten määrä kasvoi lähes kolmanneksella. Saari sanoo vuoden 2017 olleen matkailullinen huippuvuosi muutenkin.

– Se oli Suomi 100 -vuosi, jolloin Suomi sai paljon maailmanlaajuista huomiota ja ansaittua medianäkyvyyttä.

Juhlavuonna Suomi nostettiin esimerkiksi matkaoppaita julkaisevan Lonely Planetin parhaiden matkakohteiden kärkikolmikkoon.

Saari kuvailee hollantilaisia aktiviteettilomailijoiksi, joilla on pitkät kesälomat. Hollantilaiset lähtevät usein kiertomatkalle omilla autoillaan ja ovat kiinnostuneita erityisesti pyöräilystä, vaelluksesta ja melonnasta.

Hollantilaisten aktiviteetti-innon tiedostaen Erwin Tiesmakin vie matkailijoita entisestä kotimaastaan kanoottiretkille.

Erwin Tiesman kansainvälinen ravintola työllistää Savonrannalla kesäisin seitsemän työntekijää yrittäjän itsensä ja hänen Ksenia-vaimonsa lisäksi. Myös Boris-koira on menossa mukana. Kati Rantala / Yle

Savonrantaa ympärivuotisemmaksi

Tiesman kansainvälinen ravintola työllistää kesäisin seitsemän työntekijää yrittäjän itsensä ja hänen vaimonsa lisäksi. Etenkin heinäkuussa Tiesma sanoo tekevänsä lähes ympäripyöreää päivää.

Ravintolan isäntä häärii kylän keskuspaikalla aamukahdeksasta yöyhteen. On taottava silloin, kun rauta on kuumaa.

– Kesäaikaan tänne tulee paljon asiakkaita. Silloin se raha on ansaittava, Tiesma sanoo.

Kesä on huippusesonkia, mutta syksyllä ja talvella on hiljaista. Tiesma haluaisi kuitenkin kehittää toimintaa ympärivuotisemmaksi.

– Esimerkiksi syyskuussa venäläiset, saksalaiset, hollantilaiset ja belgialaiset haluaisivat mennä kalastamaan. Se on mahdollista syksyllä.

Tiesma on myös tietoinen hollantilaisten kiinnostuksesta luistelua kohtaan.

– Hollannissa ei ole talvisin jäätä, mutta täällä on.

Tiesma itse ei lepäile laakereilla talvellakaan. Hän opiskelee kiinteistönhuoltoa ja remontoi maatilallaan.

Kansainvälistä tunnelmaa

Tiesman kesäravintola on savonrantalaisten olohuone, joka herää eloon vappuna ja luo kansainvälistä tunnelmaa syyskuun loppuun asti. Pari kuukautta sitten kesänpäättäjäisdiscossa paikka oli niin tupaten täynnä, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet sisään.

Raija Heikkilä luonnehtii Tiesman ravintolaa tunnelmaltaan kansainväliseksi kohtaamispaikaksi, jossa voi tutustua ulkomaalaisiin.

– Paikalliset tulevat tänne katsomaan turisteja. Jo pelkästään työntekijät ovat kansainvälisiä, täällä on ollut hollantilaisia, irakilaisia ja venäläisiä töissä, Heikkilä kertoo.

Savonrantalaiset Raija Heikkilä ja Juha Voutilainen sanovat paikallisten ottaneen Erwin Tiesman (oik.) avosylin vastaan. Kati Rantala / Yle

Savonrannan Yrittäjien puheenjohtaja Juha Voutilainen kertoo paikallisten yrittäjien kokoontuneen tänäkin vuonna useamman kerran Tiesman ravintolaan pitämään ideapalavereita Savonrannan kehittämiseksi.

– Savonrannan ulkopuolelta tulevana Erwin näkee asiat uusin silmin ja eri tavalla. Me olemme katsoneet näitä maisemia iät ja ajat ja olemme sokeutuneet kaikille mahdollisuuksille, joita täällä on, Voutilainen tietää.

Vuokrasopimus katkolla

Tiesman kesäravintolan vuokrasopimus on katkolla vuodenvaihteessa. Paikan omistaa myyntiaikeissa oleva Savonlinnan kaupungin omistama yhtiö. Tiesma on halukas jatkamaan ravintolayrittäjänä. Hän kertoo tykkäävänsä työstään ja investoineensa markkinointiin.

– Savonrannan kehittämisen kannalta on tärkeää, että ravintola on auki. Toivon, että kaikki menee hyvin ja voin jäädä ravintolan omistajaksi.

Savonrantalainen Raija Heikkilä toivoo Tiesman ravintolayrittäjyydelle jatkoa.

– Erwin on vaan yksinkertaisesti niin ihana, hän on liittynyt jopa marttoihin.

Kesäravintolan takkaan on muurattu avajaisvuosi 2009. Sama vuosi, jonka alussa reilun tuhannen asukkaan Savonranta liitettiin Savonlinnaan. Kylän keskuspaikalla sijaitsevan ravintolan nimi ja yrittäjä on vaihtunut useampaan kertaan paikan kymmenvuotisen taipaleen aikana.

Savonrannan Yrittäjien puheenjohtaja Juha Voutilainen nostaa yrittäjätaustaiselle Tiesmalle hattua. Tiesma on koulutukseltaan rakennusinsinööri.

– Ehdottomasti se vaatii rohkeutta aloittaa aivan uudella alalla, Voutilainen sanoo.

Voutilaisen mielestä kolme vuotta on yrittäjälle vasta sisäänajo.

– Erwin on päässyt tässä hyvään vauhtiin ja hänellä on monenlaisia ideoita paikan kehittämiseksi. Toivottavasti hänellä on mahdollisuus jatkaa.