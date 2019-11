Turun yliopiston uusille DI-koulutusaloille kaksi lahjoitusprofessuuria – tavoitteena palkata vähintään 10 uutta professoria

Kolme Turun alueen teollisuusyritystä lahjoittaa kaksi kone- ja materiaalitekniikan professuuria Turun Yliopistolle. Viisivuotisten lahjoitusprofessuurien rahallinen arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Lahjoituksen ovat tehneet Meyer Turun telakka ja suunnittelutoimistot Elomatic ja samaan konserniin kuuluva Cadmatic.

Teknologiakampus Turun johtaja, professori Mika Hannula korostaa, että lahjoituksilla on iso merkitys yliopistolle.

– Turun yliopisto on sitoutunut vähintään kymmenen uuden kone- ja materiaalitekniikan professorin rekrytointiin. Yritysten lahjoitukset erityisesti tässä alussa ovat tärkeitä, jotta päästään nopeasti liikkeelle. Vähintään yhtä tärkeitä lahjoitusten lisäksi yhteistyö näiden alueen keskeisten teknologiayritysten kanssa, koska tutkimustyön kannalta se on välttämätöntä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulusten koulutusvastuut Turun yliopistolle heinäkuussa. Uusiin koulutusohjelmiin otetaan ensi vuonna sisään sata opiskelijaa.

Yritykset näkevät lahjoitusprofessuureilla hyötyjä

– Teknologisen kilpailukykymme säilyttäminen on meille erittäin tärkeää. Läheinen yhteistyömme Turun yliopiston kanssa on yksi merkittävä keino tämän päämäärän saavuttamiseksi, toteaa Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer yritysten tiedotteessa.

– Haluamme kantaa yhteiskuntavastuuta ja panostaa alueen hyvinvoinnin kehittämiseen, sanoo Elomaticin toimitusjohtaja Patrik Rautaheimo.

Turun kaupunki lahjoitti yliopistolle kaksi di-professuuria marraskuun alussa. Hannulan mukaan julkisten tahojen lahjoitukset ovat erilaisia kuin yritysten.

– Kaupungin ja mahdolliset muut julkisen sektorin lahjoitukset tullaan käyttämään kone- ja materiaalitekniikan professuurien kustannuksiin. Ja siinä rekrytoidaan aluksi se 2–4 professoria. Nyt kun yritykset lähtevät lahjoittamaan, niin se tarkoittaa syvällisempää kumppanuutta. Silloin mietimme täsmällisemmin yhdessä minne kone- ja materiaalitekniikan sisällä tutkimusta ja koulutusta kohdennetaan.

Hannulan mukaan professoroiden rekrytointi on hyvässä vaiheessa. 165 hakijasta jatkovalintaan on edennyt nyt noin 15 henkilöä. Ensin yliopiston tavoitteena on palkata neljäprofessoria ja myöhemmin lisää.

– Meillä on 7–8 henkilöä nyt jatkovalinnassa molemmille aloille. He ovat lausuttavana ulkopuolisilla kansainvälisillä ja kotimaisilla asiantuntijoilla, jotta saadaan riippumaton näkemys heidän kyvystään toimia näissä kone- ja materiaalitekniikan aloilla ensimmäisinä professoreina. Tavoitteena on palkata nyt neljä professoria, jotta toiminta saadaan vauhdilla liikkeelle. Eli kaksi professuuria kummallekin koulutusalalle.

Lue lisää:

Turku lahjoittaa kaksi professuuria Turun yliopiston uusiin DI-koulutuksiin

Turun yliopiston uusia DI-professuureja haki 165 henkilöä – paikkoja tarjolla aluksi enintään neljälle

Turun yliopisto valmistelee DI-koulutustensa aloittamista – opiskelupaikkoja tulossa ensi syksyyn tasan 100