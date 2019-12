Sunny Car Centerin Markku Ritaluoma hovioikeudelle: Päähuijarina venäläinen oligarkki ja lainanhaku päättyi aseelliseen ryöstöön

Käräjäoikeudessa miljoonakorvauksiin tuomittu liikemies Markku Ritaluoma kertoi Turun hovioikeuden kuulemisessa, että hankkeen rahoitushuijausten takana oli venäläinen rikollinen.

Sunny Car Centerin ajatuksena oli tehdä Euroopan suurin autokaupan keskus Hämeenlinnaan. Yhtiö etsi autokeskukselleen rahoittajia useista ulkomaalaisista lähteistä, jotka kaikki osoittautuivat huijareiksi. Yhtiö meni konkurssiin, jätti miljoonavelat ja nipun korvausoikeudenkäyntejä.

Oikeudenkäynneistä rahallisesti suurimmassa Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Markku Ritaluoman 6,2 miljoonan euron korvauksiin yhtiön varojen siirroista aiheutuneista vahingoista konkurssipesälle.

Ritaluoman puolustus käräjillä perustui siihen, että hän on tullut kansainvälisten rikollisten huijaamaksi, eikä ole rahoista itse hyötynyt. Ritaluoma valitti päätöksestä Turun hovioikeuteen.

Marraskuussa pidetyssä Turun hovioikeuden istunnossa puolustuksen perusteet olivat samat, Ritaluoma oli huijausten kohde. Uutta oli se, että Ritaluoman mukaan kaikkien huijausten taustahahmo oli venäläinen, alunperin Azerbaidžanista kotoisin oleva oligarkki.

– Tunsin miehen hyvin ja tein kauppaa hänen kanssaan aiemmin. Kauppasuhteemme päättyi vuonna 2009. Omien selvitysteni mukaan tämä mies on erittäin todennäköisesti huijausten takana. Olen saanut kauppasuhteemme jälkeen selville, että mies on mukana monenlaisessa rikollisesssa toiminnassa, kertoi Markku Ritaluoma sekä hovioikeudelle että myöhemmin Ylelle.

Sunny Car Centerin pääomistajaa Marku Ritaluomaa kuultiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa videoyhteyden välityksellä. Timo Leponiemi / Yle

Ritaluoma kertoi nyt: asemies vei miljoonan

Sunny Car Centerin rakentamiskuvioissa oli Markku Ritaluoman ja hänen yhteistyökumppaneidensa mukaan monenlaisia henkilöitä ja yrityksiä, joilta autokauppayhtiö haki rahoitusta. Sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa tulivat esille nimet Abdal Rahaman Malik, Philippe Darian, Alexander Zulemaro, Maan Waheed Abdul Al-Sanea sekä Mark Wilson, joka oli edustavinaan Sambian entisen presidentin leskeä Regina Chilubaa.

Näistä kaikista Philippe Darianin vetämä rahoituskuvio oli kummallisin. Darianin piti rahoittaa Sunny Car Centeriä seitsemällä miljoonalla Sveitsin frangilla, mutta hänen tuli saada vakuutena miljoona euroa. Rahanvaihtotapaaminen pidettiin zürichiläisessä hotellissa.

Aiemmin Markku Ritaluoma kertoi, että hän huomasi hotellihuoneessaan vastapuolen rahat väärennetyiksi ja teki asiasta poliisi-ilmoituksen.

Nyt Ritaluoma kertoo tulleensa ryöstetyksi. Darianin apuri oli tullut hänen huoneeseensa, esitellyt siellä asettaan ja ottanut hänen rahasalkkunsa sekä Rolex -kellon ja lähtenyt käpälämäkeen.

– Lähdin aseesta huolimatta hänen peräänsä, mutta mies ehti häntä odottaneeseen autoon ja pakoon, kertoo Ritaluoma.

Kysymykseen, miksi ase ja ryöstö ei tullut esille aiemmassa kertomuksessa, hän vastaa lyhyesti, että ei ehkä silloin muistanut asiaa.

Zürichin tapahtumia on epäilty, mutta Yle on saanut tietoon, että Sveitsin poliisi tutkii asiaa. Markku Ritaluoman asianajaja Riitta Leppiniemi kertoo, että Sveitsin poliisi on ollut yhteydessä Ritaluomaan ja haluaa kuulla häntä asiassa uudestaan.

Miljoonakorvauksista päätös ensi vuoden alussa

Turun hovioikeus antaa tuomionsa Ritaluoman ja Sunny Car Centerin hallituksessa työskennelleen Iisakki Kiemungin korvausvalituksista ensi vuoden alkupuolella.

Suuri korvausoikeudenkäynti on vasta ensimmäinen Sunny Car Centeriin liittyvä asia, joka odottaa Turun hovioikeuden päätöstä. Luvassa on päätökset vielä ainakin kolmeen valitukseen kärjäoikeuden päätöksistä. Petra Ristola / Yle

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi puolitoista vuotta sitten päätöksen, jonka mukaan Ritaluoman tulee korvata konkurssipesälle 6,2 miljoonaa euroa Sunny Car Centerille aiheutetusta vahingosta.

Hallituksessa toimineen ex-poliitikko Iisakki Kiemungin oikeus katsoi olleen vastuussa noin viiden miljoonan euron vahingosta. Koska oikeuden mukaan Kiemungin toiminta ei ollut törkeän huolimatonta, hänen korvaussummaksi soviteltiin 350 000 euroa yhteisvastuullisesti Markku Ritaluoman kanssa.

Molemmat tuomitut valittivat asiasta Turun hovioikeuteen.

Konkurssipesä jätti Sunny Car Centerin epäselvyyksistä kaikkiaan viisi haastehakemusta. Lisäksi käräjäoikeus on päättänyt myös toisesta miljoonakorvauksesta.

Markku Ritaluoman toimista on myös jätetty rikosilmoitus, jota tutkii Hämeenlinna poliisi. Rikoskomisario Jari Uotilan mukaan asia on tarkoitus saada syyttäjälle ensi vuonna.