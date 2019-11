Videopalvelu TikTok pyysi anteeksi poistettuaan Kiinaa kritisoineen videon

Suosittu lyhytvideopalvelu Tiktok pyytää anteeksi amerikkalaisteiniltä tämän tilin sulkemista ja vakuuttaa, että se ei sensuroi palvelun sisältöä.

17-vuotias Ferora Aziz oli julkaissut videon, jossa hän puhui Kiinan uiguurivähemmistön ahdingosta. Aziz oli naamioinut videon kauneudenhoidon opasvideoksi. Taivutettuaan ripsensä hän pyysi katsojia etsimään verkosta tietoa Kiinasta.

– Ota puhelin käteesi ja etsi tietoa, kuinka siellä heitetään viattomia muslimeja keskitysleireihin. He kidnappaavat, murhaavat, raiskaavat heitä, pakottavat heidät syömään porsaanlihaa ja juomaan. He pakottavat heitä vaihtamaan uskontonsa, Aziz luetteli rauhallisella äänellä.

Kiinaa arvostellaan muun muassa uiguurivähemmistön vangitsemisesta leireihin ja kameratarkkailusta. Diego Azubel / EPA

Pian Azizin TikTok-tili suljettiin. Aziz kertoi BBC:lle (siirryt toiseen palveluun), että sovellus pimeni hänen puhelimessaan. Näytössä luki vain teksti, että tili on katkaistu monien väärinkäytösten takia.

TikTokin mukaan sattui inhimillinen virhe

TikTokin omistava kiinalainen yhtiö ByteDance vakuutti, että teinin tiliä ei suljettu Kiinan uiguuripolitiikan takia vaan käyttäjän jo aiemmin toisella tilillään julkaiseman videon takia, jolla tämä mainitsi Osama Bin Ladenin.

TikTokin turvallisuusjohtaja Eric Han julkaisi TikTokin verkkosivulla anteeksipyynnön (siirryt toiseen palveluun). Hän selitti, että Azizin puhelimelta estettiin pääsy TikTokiin vahingossa, kun moderointiryhmä sulki yli 2000 tiliä väärinkäytösten takia.

Sulkeminen johtui inhimillisestä moderointivirheestä ja videota ei olisi pitänyt poistaa, Han kertoi.

TikTok-videopalvelu palautti amerikkalaisteini Ferora Azizin tilin, kun yhtiötä arvosteltiin Kiinaa myötäilevästä sensuurista. Henrietta Hassinen / Yle

Aziz ilmoitti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että ei hyväksy TikTokin selitystä.

– Uskonko, että he sulkivat tilini täysin eri asiaa koskeneen satiirisen videon takia? Se video oli poistettu aiemmalta tililtäni, joka oli myös jo poistettu käytöstä.Juuri sen jälkeen, kun olin julkaissut kolmeosaisen videon uiguureista? Ei, Aziz vuodatti.

TikTok on maailmalla kolmanneksi suosituin sovellus

TikTokille julkisuus on hankala. Yhtiö on joutunut viime kuukausina vakuuttamaan useaan kertaan, että se ei sensuroi videoita Kiinan politiikan mukaiseksi.

Tällä on merkitystä. TikTokin suosio ylittää jo Facebookin. (siirryt toiseen palveluun)Miljoonat käyttäjät lataavat sinne 15 sekunnin mittaisia itse luomiaan videoita, jotka ovat yleensä kevyitä ja iloisia. SensorTower-tutkimusyhtiön mukaan sovellusta on ladattu yli 1,5 miljardia kertaa. Tutkimusyhtiön mukaan TikTokia suositumpia ovat vain WhatsApp- ja Messenger-sovellukset.

TikTok-videopalvelu on tilastojen mukaan jo suositumpi sosiaalisen median sovellus kuin Facebook. AWNewYork / Shutterstock / AOP

Yhdysvallat tutkii TikTokia turvallisuusuhkana

Yhdysvaltain hallinto on niin huolissaan kiinalaissovelluksista, että se on määrännyt ulkomaisten sijoitusten komitean (CFIUS) tutkimaan, ovatko TikTok ja sen sisarsovellus Musical.ly turvallisuusuhka Yhdysvalloille. CFIUS tutkii ulkomaisten yhtiöiden riskiä kansalliselle turvallisuudelle ja on aiemmin luokitellut jo kiinalaisomisteisen Grindr-deittailusovelluksen turvallisuusuhaksi.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden (siirryt toiseen palveluun)mukaan tutkimus kohdistuu tällä hetkellä erityisesti sensuuriin ja käyttäjätietojen luovutukseen Kiinalle. TikTokin omistava ByteDance on Kiinan nopeimmin kasvavia start up -yhtiöitä.

Reutersin mukaan kaksi vuotta toiminut TikTok kasvaa nopeasti myös Yhdysvalloissa. Sillä on 400 työntekijää Yhdysvalloissa, ympäri maailmaa jo 50 000.

TikTok väittää, että tiedot eivät vuoda

New York Times -sanomalehdessa TikTokin toimitusjohtaja Alex Zhu on vakuuttanut, että yhtiö ei anna käyttäjätietoja Kiinalle tai edes TikTokin omistavalle kiinalaiselle ByteDancelle. ByteDancella on TikTokia vastaava Douyin-lyhytvideopalvelu Kiinassa. Yhtiön mukaan nämä palvelut ovat erillään toisistaan.

TikTokin käyttäjätiedot varastoidaan Yhdysvalloissa Virginiassa. Varmuuskopioita säilytetään Singaporessa, Zhu kertoo New York Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Zhu vakuutti, että hän ei myöntyisi antamaan tietoja, vaikka Kiinan presidentti Xi Jinping vaatisi niitä.

Brittiläinen The Guardian -sanomalehti on kirjoittanut (siirryt toiseen palveluun), että TikTok olisi ohjeistanut moderaattorejaan sensuroimaan videot, joilla mainitaan Tiananmenin aukio, Tiibetin itsenäisyys tai Kiinan kieltämä Falun Gong -uskonnollinen ryhmä.

EU ja Yhdysvallat ovat vaatineet Kiinaa kunnioittamaan uiguurien ihmisoikeuksia. Kiinan arvioidaan muun muassa vanginneen yli miljoona maan länsiosassa asuvaa uiguurimuslimia uudelleenkoulutusleireille.

