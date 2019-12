Näillä metodeilla konkariselostaja Ari Hakahuhta tunnistaa Linnan vieraat – Apuna hiihtokisoissa aikoinaan kehitetty kikka

Ari Hakahuhta pelipaikalla eduskunnassa, jossa on kätevää harjoitella etukäteen kansanedustajien tunnistamista.

Ari Hakahuhta pelipaikalla eduskunnassa, jossa on kätevää harjoitella etukäteen kansanedustajien tunnistamista. Petteri Sopanen / Yle

Politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta on tuttu ääni selostamossa Linnan juhlien aikaan. Tunnistaminen on kovaa työtä ja valmistautuminen juhliin vie päiviä. Hakahuhdan harteilla on pääosin kansanedustajien, poliitikkojen ja virkamieskunnan tunnistaminen 1 700 vieraan joukosta.

Hakahuhdalla ei mielestään ole erityisen hyvä kasvomuisti, eikä hän usko tunnistavansa poikkeuksellisen hyvin kasvoja.

– Ei ole. Kyllä tämä on harjoittelun ja kovan opettelun tulosta, hän sanoo.

Käytännössä Linnan juhlien vieraiden tunnistaminen perustuu yhteispeliin Linnan juhlien eri pelipaikoilla atriumissa ja selostamossa. Tämä toimintatapa on hioutunut alun perin hiihtokisoja varten kehitettyyn metodin pohjalta. Tunnistajat ja varoittajat ilmoittivat selostajille, milloin hiihtäjä saapuu kameran kohdalle.

Tunnistamista helpottaa huomattavasti myös linnan oma käytäntö: tunnistuskortit. Tasavallan presidentin kanslia lähettää kutsujen yhteydessä tunnistuskortin, jonka vieras on halutessaan voinut täyttää. Eteisessä tunnistamista tekevät toimittajat keräävät nämä kortit vierailta.

Kortissa on usein niukka tietopaketti kutsuvieraasta: titteli, nimi, puolison nimi ja paikkakunta.

Tunnistajat ehtivät kysyä nimen noin joka viidenneltä vieraalta:

– Anteeksi, saisinko tietää nimenne tv-lähetystä varten?

Viestit ja tunnistustiedot välittyvät radioyhteydellä salin puolella olevan toimittajien ja selostajien tietoon. Selostajalla on aikaa kunkin vieraan kohdalla tunnistamisesta kätteyyn vain kymmeniä sekunteja.

– Täällä jonossa se ja se, silmälasit, vähän hiuksia ja puolisolla punainen mekko, on se tapa, jolla vieras paikannetaan ja tuntomerkitään jonossa, kuvailee Hakahuhta viestittelyä, minkä varassa mennään eteenpäin.

Tässä Arin vinkit tunnistamiseen:

1. Harjoittele etukäteen tunnistamista kuvista

Joka vuosi vieraat vaihtuvat, mutta osa vieraista on jo ennakkoon tiedossa.

Jokavuotisia Linnaan saapuvia vieraita ovat etukäteen tiedossa olevat kansanedustajat, mepit, entiset pääministerit ja entiset eduskunnan puhemiehet. Näiden Linnan juhlien vakiovieraiden tunnistamista voi harjoitella jo hyvissä ajoin etukäteen.

– Pelaan myös Älypään Eduskuntapeliä, jossa yhdistetään kansanedustajien nimiä kasvoihin, Hakahuhta sanoo.

Hakahuhta tulostaa juhlailtaa varten selostamoon usein erilaisia kuvalistoja, joissa nimi ja kuva yhdistyy. Juhlan aikana ei ehdi googlettamaan, papereiden selaaminen on nopeampaa.

2. Harjoittele etukäteen tunnistamista eduskunnassa käytävällä ja lehterillä

Vieraista noin kaksisataa on kansanedustajia ja heidät tiedetään ennakolta. Ei silti ole välttämättä helppoa yhdistää kuvaa ja juhla-asussa ja -meikissä kävelevää kansanedustajaa virallisesta naamakuvasta. Tärkeää on nähdä vieraat etukäteen myös livenä.

Sen vuoksi Hakahuhta harjoittelee tunnistamista eduskunnassa.

Ennen istunnon alkua hän tarkkailee eduskunnan hissiaulassa kansanedustajien olemusta ja kävelyä, kun kansanedustajat vyöryvät saliin ennen istunnon alkua. Myös istuntosalin lehterillä on hyvä paikka harjoitella tunnistamista.

– Jos en ensimmäisen sekunnin aikana tunnista jotakuta, on syytä harjoitella tunnistamista vielä lisää.

3. Treenaa etukäteen tunnistamista katsomalla aiempien vuosien Linnan juhlia

Monet vieraista ovat juhlissa myös useita kertoja. Siksi vanhojen lähetysten ja juttujen selaaminen auttaa tunnistamisessa ja mieleenpainamisessa.

– Ennen kaikkea se auttaa pääsemään kiinni siihen rytmiin ja moodiin, mikä siinä tilanteessa on: ai niin, nämä asiat pitää muistaa, paljastaa Hakahuhta.

4. Kiinnitä huomiota tavanomaisesta poikkeaviin tuntomerkkeihin

Tuntomerkit auttavat suorassa lähetyksessä. Ne auttavat selostajaa tunnistamaan sekä itse henkilön, että hänen edessään tai takanaan tulevan.

– Poppari pomppaa jonosta, samoin kansallispuku tai papinpuku. Tällaisen erottuvan yksityiskohdan eteen tai taakse voi paikantaa joitakin tunnistettavia henkilöitä, kun eteisestä viestitetään, kuka on tulossa seuraavaksi, paljastaa Hakahuhta.

Ei hitsi, kuka tämä on? ei yleensä kuulu kotikatsomoon saakka, mutta epätoivon hetki yllättää selostajan vähintään kerran joka itsenäisyyspäivä. Se kuuluu asiaan.

– Kaikkia vieraita ei voi eikä ehdi tunnistaa. Jokaisessa juhlassa on aina myös täydellisen blackoutin hetkiä, Hakahuhta kertoo.

Kutsuvieraiden joukossa on aina joku jota kukaan selostamossa ei tunne, mutta on paikallisesti hyvinkin seurattu henkilö.

– Kaikkia ei voi tietää, silloin kotikatsomo saa pisteen tunnistamisesta, Hakahuhta myöntää.

