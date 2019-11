Toinen lakkopäivä Turussa: jonotusta päiväkotiin, pullistelevat koulujen roskikset, huoli WC-paperista... – "Yksi oppilas oli sihvelin ja harjan kanssa eteisessä"

– Minulla oli vuohenjuustosalaattia, ja koulusta sain pillimehun, kertoo viidesluokkalainen Sofia Maude Kähärin koulusta.

– Aika monella oli nuudeleita. Tai leipää ja salaattia, kertoo Sofian luokatoveri Inkeri Ihatsu.

Monen turkulaisoppilaan mielestä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn lakko voisi kestää pitempäänkin. Tai ainakin viikon, mutta ei ikuisesti.

– On se ihan kiva tulla kouluun silloin, kun täällä on ruoka valmiina eikä tarvitse itse ostaa tai tehdä mitään, täsmentää Sofia Maude.

Pursuilevat roskikset ja WC-paperipula

Lakko heijastuu kouluissa eritoten siivoukseen. Roskakorit ovat hetkittäin täynnä salaattirasioita, mehupurkkeja ja banaaninkuoria.

Kähärin koulun koulunjohtaja Kirsti Savikko on kantanut huolta, loppuvatko käymälöistä WC- ja käsipaperit.

– Siivous on ongelmallista, mutta meistä on pidetty aika hyvin huolta. Lähdin eilen koulusta neljän jälkeen, ja joku Arkean työntekijä tuli siivoamaan WC-tiloja.

Toki oppilaat ovat jo aiemminkin tottuneet viemään itse esimerkiksi askartelujätteitä ulos roskalaatikoihin. Kähärin koulu on Turun pienimpiä, oppilaita on 165.

– Tunti sitten, kun kävelin käytävää, yksi oppilas oli sihvelin ja harjan kanssa eteisessä. Kukaan ei ollut pyytänyt häntä siivoamaan, hän teki sen ihan oma-aloitteisesti, Kirsti Savikko kertoo.

Jos omista eväistään innostuneet oppilaat sanovat, että lakko voisi kestää hiukan pitempäänkin, niin koulunjohtajan mielipide on toinen.

– Ei kiitos, tämä on aika hankalaa. Ymmärrän hyvin lakkoilijoita, mutta arki ei ilman heitä oikein suju.

Omat eväät ovat oleellinen osa arkea Turun kouluissa JHL:n kolmipäiväisen lakon aikana. Johanna Manu / Yle

Jonotusperiaate toimii päiväkodeissa

Jos Turun kouluissa lakko näkyy siivouksessa ja ruokailussa, päiväkodeissa tilanne on se, että henkilöstöstä on pois yli kolmasosa. Vanhempien on siis pitänyt etsiä lapselleen joku muu paikka, sillä myös hoitopaikoista on kolmasosa pois. Kokonaisuutena lakko koskee noin 1 800 hoitopaikkaa.

Turun sivistystoimialan johtaja Timo Jalosen mukaan vanhemmat ovat ymmärtäneet, että kaikkia lapsia ei voi ottaa päiväkotiin, koska hoidon taso ja turvallisuus vaarantuvat.

– Tietysti vanhemmat ovat pahoillaan tilanteesta, osa jopa hyvin vihaisia.

Miten päiväkodeissa on toteutunut se, että hoitoon pääsevät ne, jotka ensimmäisenä ehtivät paikalle?

– Kyllä siellä jonotusperiaatteella mennään. Emme pysty mitenkään priorisoimaan, kenen lapsella on suurempi päivähoidon tarve kuin jollain toisella, sanoo Jalonen.

Lapsiperheen arki uusiksi

Maria Vikström hääräsi toisen lakkopäivän aamuna keittiössään Turun Satavassa, kun lapset katselivat olohuoneessa piirrettyjä.

Perheen lapsista kaksi jäi lakon takia kotiin eikä lähtenyt Haarlan päiväkotiin ja esikouluun. Kolmas lapsi on kymmenvuotias, ja hänelle Vikström oli tehnyt koulueväät.

– Nelosluokkalainen poika sai mielieväät kouluun, jotta pärjää päivän siellä. Lihapasteijaa, trippiä, välipalapatukkaa sekä porkkana- ja kurkkutikkuja.

Maria Vikströmin perheen arki meni uusiksi JHL:n lakon myötä, kun 5-vuotias päiväkotilainen ja 6-vuotias esikoululainen jäivät kotiin. Kalle Mäkelä / Yle

Maria Vikström sanoo, että eväät nyt saa tehtyä helpostikin muutamaksi päiväksi, mutta päivähoidon järjestämisessä piti rukata arkea uusiksi.

– Tieto lakosta tuli tiistaina iltapäivällä. Keskiviikkona minulla oli pakollinen työmatka, joten lapset oli saatava mummulaan yhdeksi päiväksi. Tänään menen iltavuoroon ja otan lapset muutamaksi tunniksi työpaikalle mukaan.

Vikström on töissä terveydenhoitajana lasten ja nuorten lääkäriasemalla, ja esimieheltä riitti ymmärrystä poikkeustilanteessa.

Sosiaalisessa mediassa on ollut puhetta, kuinka esimerkiksi Turun Hirvensalossa on jouduttu aamulla kääntymään päiväkodin ovelta pois, kun lapsi ei olekaan mahtunut hoitoon.

Maria Vikström oli reilu ja päätti pitää lapset kotona, jos jollain toisella on vielä isompi tarve hoitopaikalle.

– Saattaa olla ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista tukiverkkoa lähellä käytettävissä. Tai ei pysty näin nopealla aikataululla järjestämään sellaista. Ajattelin, etteivät meidän tyttömme ole sitten viemässä tarvitsevien paikkoja.

Lakolle vielä jatkoa?

JHL:n ja Jytyn lakko jatkuu Turussa lauantain vastaiseen yöhön asti. JHL on kertonut, että sillä on valmius jatkaa lakkoa myös tämän viikon jälkeen.

Turun kaupunki ei osaa sanoa, kuinka paljon työntekijöitä on lakossa . Ammattiliittojen arvion mukaan määrä on vajaa 2 000.

Lakko vaikuttaa laajasti kaupungin toimintoihin busseista kirjastoihin ja liikuntapaikkoihin. Täältä voit lukea päivittyvän jutun lakon vaikutuksista.

