Pisa-tulokset julki: Suomalaislasten lukutaito maailman kärkeä, mutta erot kasvavat – pojista lähes kaksi kolmasosaa lukee vain, jos on pakko

Said Hanate (vas.), Milja Vertola ja Maria Nieminen uskovat, että nuoret lukevat, kun löytyy kirja, joka kiinnostaa.

Osaamiserot sukupuolten välillä ovat Suomessa OECD-maiden suurimmat. Myös perhetaustan vaikutus lasten taitotasoon on vahvistunut.

Suomalaisnuorten lukutaito on edelleen OECD-maiden parhaimmistoa. Perhetaustan ja sukupuolen vaikutus lukutaitoon kuitenkin kasvavat.

Tämä selviää läntisten teollisuusmaiden järjestön OECD:n tuoreimman Pisa-tutkimuksen tuloksista. Lukutaitoa painottaneet kokeet järjestettiin noin 8 000:lle 15-vuotiaalle keväällä 2018. Suomen pisteet laskivat lukutaidon lisäksi hieman myös matematiikassa ja luonnontieteissä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Suomalaisten osaaminen Pisa-testeissä on laskenut 2000-luvun huippuvuosista. Lähde: OECD. Grafiikka: Anni Härkönen / Yle



Suomea paremmin lukutaidossa pärjäsivät Kiina, Singapore ja Viro. Hyvin pärjäsivät myös Kanada, Irlanti ja Etelä-Korea. Voit tarkastella eri maiden lukutaidon tuloksia jutun lopussa olevan taulukon avulla.

Matematiikan osaaminen ennallaan, luonnontieteissä heikkenemistä

Suomalaisnuorten matematiikan pisteet laskivat nopeasti 2010-luvun alussa, mutta nyt lasku on taittunut. Moni Aasian maa sekä naapurimaista Viro ja Tanska ovat ohittaneet Suomen matematiikan tuloksissa, ja Suomi on vertailluista 79 maasta sijalla 16.

Luonnontieteissä Suomen tulokset ovat laskeneet tasaisesti. Niissä Suomi on sijalla 6. Myös lukutaidossa sijoitumme jaetulle kuudennelle sijalle yhdessä Kanadan kanssa.

Näin Pisa-tutkimus tehdään Läntisten teollisuusmaiden järjestö OECD arvioi 15-vuotiaiden koululaisten osaamista kolmen vuoden välein.

Pisa-testejä (Programme for International Student Assessment) on tehty vuodesta 2000.

Testattavana on vuorotellen yksi kolmesta pääalueesta, joita ovat lukutaito, luonnontieteet ja matematiikka.

Vuonna 2018 suomalaisilta arvioitiin myös talousosaamista. Nämä tulokset julkaistaan myöhemmin.

Nyt julkaistut tulokset ovat vuodelta 2018. Tutkimukseen osallistui 79 maata tai aluetta. Suomessa osallistujia oli noin 8 000 koululaista 200 koulusta.

Perhetaustan vaikutus osaamiseen kasvaa

Suomalaisen peruskoulun vahvuutena on pitkään pidetty sitä, että se takaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet taustasta huolimatta. Nyt taustan vaikutus lukutaitoon näyttää voimistuvan meilläkin.

Suomessa ylimmän ja alimman sosioekonomisen neljänneksen keskimääräinen ero lukutaidon pisteissä oli 79 pistettä. Laskennallisesti tämä vastaa jopa kahden kouluvuoden opintoja.

Tulos johtuu siitä, että alimman sosioekonomisen neljänneksen tulokset ovat huonontuneet vuodesta 2009 vuoteen 2018. Ylimmän neljänneksen tulokset ovat pysyneet ennallaan.

Pojista kaksi kolmasosaa lukee vain, jos on pakko

Suomen tyttöjen ja poikien ero lukutaidossa oli tällä kierroksella OECD-maiden suurin. Piste-ero oli tyttöjen hyväksi 52 pistettä, kun OECD-maissa keskimäärin ero oli 30 pistettä.

Luonnontieteissä ja matematiikassa sukupuolten väliset erot ovat tätä maltillisemmat.

Suomalaisoppilaiden asenteet lukemista kohtaan ovat muuttuneet entistä kielteisemmiksi. Yhä useampi suhtautuu kielteisesti lukemiseen ja yhä harvempi pitää lukemista mieliharrastuksenaan.

Pojista jopa 63 prosenttia ilmoitti lukevansa vain, jos on pakko.

Asenteet heijastelevat osaamista. Ne, joita ei kiinnosta, ovat taipuvaisia menestymään huonosti. Kun huonosti menestyy yhä useampi, se näkyy kaikkien tulosten keskiarvossa.

Sukupuolten väliset osaamiserot suurimmat lukutaidossa

Ysiluokkalaiset toivovat vähemmän painoarvoa Pisa-tuloksille ja enemmän valinnanvapautta lukemiseen

Pitäisikö nuorten heikkenevästä lukutaidosta huolestua?

– Ehkä vähän, sanoo yhdeksäsluokkalainen Milja Vertola.

Vertola opiskelee helsinkiläisessä Suutarinkylän peruskoulussa yhdessä Said Hanaten ja Maria Niemisen kanssa. Kukaan heistä ei ole tehnyt Pisa-koetta itse, mutta he ovat samanikäisiä kuin Pisa-testeissä testattavat nuoret.

Suutarinkyläläisiä laskevat lukutaidon tulokset kummastuttavat. Varsinaisesta lukemisen vähenemisestä ei välttämättä ole kyse, sillä yhdeksäsluokkalaiset kyllä törmäävät teksteihin jatkuvasti.

– Me kaikki kuitenkin käytämme paljon nettiä. Netissä joutuu lukemaan asioita päivittäin, Vertola sanoo.

Aikaa lukemiseen syventymiseltä vievät muut asiat, pohtii Said Hanate.

– On netti, pelit ja treenit... On tullut niin paljon kaikkea uutta. Eivätkä nuoret osta kirjoja tai mene kirjastoon lukemaan, kun kaikki on netissä.

Said Hanate (vas.), Milja Vertola ja Maria Nieminen ovat helsinkiläisen Suutarinkylän peruskoulun ysiluokkalaisia. Tanja Heino/Yle

Maria Niemisen mukaan hänen äidinkielen opettajansa on auttanut häntä löytämään genren, joka kiinnostaa.

– Olen huomannut, että tykkään kauhukirjoista ja murha- ja rikoskirjoista.

Said Hanaten mielestä oppilaille pitäisi antaa enemmän valinnanvapautta, kun valitaan koulussa luettavia kirjoja.

– Yleensä opettajat sanovat aiheen ja sivumäärän. Lukemisen pitäisi olla rennompaa ja pitäisi saada lukea sitä, mikä kiinnostaa.

Milja Vertolaa kummastuttaa, miten suuri painoarvo Pisa-tuloksille Suomessa annetaan.

– Me olemme kuitenkin vasta 15-vuotiaita. Asetetaanko meille liian suuret paineet tuloksista?

