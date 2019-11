"Odottamaton kunnia" – lastenkulttuurin valtionpalkinnon saanut saamelaisräppäri haluaa työllään motivoida lapsia ja nuoria käyttämään uhanalaista kieltä

Tämä on suuri kunnia, toteaa saamelainen rap-muusikko Ailu Valle, 34, vastaanotettuaan lastenkulttuurin valtionpalkinnon perjantaina Helsingissä.

Taiteen edistämiskeskus Taike myönsi tämänvuotisen lastenkulttuurin valtionpalkinnon Vallelle tunnustuksena hänen työstään lasten ja nuorten hyväksi.

Ailu Valle räppää pohjoissaameksi, mutta on tehnyt musiikkia myös suomeksi ja englanniksi. Hän on julkaissut kolme albumia sekä tehnyt yhteistyötä muun muassa metallibändi Mokoman ja rap-artisti Palefacen kanssa.

Valle kertoo, ettei ole tehnyt työtään niin, että tavoittelisi siitä tunnustuksia. Sen vuoksi hän ei ollut osannut odottaa valtiolta tunnustusta työstään.

Rap on toiminut työvälineenä kielenelvytyksessä

Ailu Valle on kotoisin Utsjoen kunnasta, pienestä Kaamasmukan kylästä. Hänen äidinkielensä on pohjoissaame.

Pohjoissaamea puhuu Suomessa arviolta noin 2 000 ihmistä. Valtionpalkinto lämmittää Ailu Vallen mieltä, sillä hänelle työ saamen kielen parissa ja lasten ja nuorten hyväksi on sydämen asia. Rap-musiikki on ollut hänelle eräänlainen kielenelvytyksen työväline.

– Minulle on tärkeää, että palkinto jaettiin saamelaiselle taiteilijalle. Haluan räpätä saameksi, koska haluan omalta osaltani tehdä työtä sen eteen, että saamelaislapset ja -nuoret saavat rikkaan kielen tai ylipäätään oppivat kieltä, Valle kertoo.

Taiteen valtionpalkinnot ojensi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen Helsingissä Suomen kansallisoopperan tiloissa. Linda Tammela / Yle

Taike toteaa perusteluissaan, että Vallen työ taiteilijana vahvistaa vähemmistökielisten lasten ja nuorten identiteettiä, sillä jokaisella on oikeus taiteeseen omalla kielellään. Taiken mukaan Valle toimii myös esimerkkinä lapsille ja nuorille mahdollisuudesta tehdä taidetta kulttuurillisesta tai kielellisestä taustasta riippumatta.

Vallea perustelut ilahduttavat. Ne ovat juuri niitä asioita, joiden eteen hän on pyrkinytkin työskentelemään.

– Voin olla nuorille esimerkkinä siinä, että saameksi räppäämälläkin voi menestyä. Se tuo minulle myös vastuuta ja siksi olen iloinen siitä, että työni on huomioitu myös valtion tasolla.

Rap-artisti näkee, että saamelaisyhteisön eteen on nähtävä vaivaa ja sen vuoksi hän on valinnut musiikin kielekseen nimenomaan äidinkielensä pohjoissaamen. Saamen kielten edistäminen on artistin mielestä saamelaisten omilla harteilla, eikä kukaan muu sitä tee saamelaisten puolesta.

Ailu Valle ei kuitenkaan suinkaan räppää vain vastuuntunnosta.

– Saameksi räppääminen on juuri sitä, mitä haluan tehdä. Se on lähellä sydäntäni.

Kääntää lyriikoita Disney-leffaan, haaveilee taitojensa laajentamisesta

Ailu Vallen työ saamen kielen ja lasten- ja nuortenkulttuurin parissa jatkuu tästä eteenpäinkin.

Juuri nyt Valle työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa, jossa on mukana sekä taiteilijoita että tutkijoita. Projektissa Valle tutkii yhdessä inarinsaameksi räppäävän Mikkal Morottajan, eli Amocin kanssa sitä, miten pohjois- ja inarinsaamen kielet soivat yhteen.

Ailu Valle on pitänyt lapsille ja nuorille esimerkiksi erilaisia rap-työpajoja. Linda Tammela / Yle

Rap-musiikin lisäksi Valle on ollut mukana kääntämässä sanoituksia Disneyn pian ilmestyvään Frozen II -elokuvan pohjoissaamenkieliseen versioon. Tämänkaltaisia töitä Valle tekisi mielellään tulevaisuudessakin.

– Sitä kautta pääsisin laajentamaan taitojani edelleen, taiteilija pohtii.

Valtion taidetoimikunnat jakavat vuosittain alansa valtionpalkintoja. Tänä vuonna taidetoimikunnat palkitsivat 14 toimijaa. Lastenkulttuurin valtionpalkinto on valtionpalkinnoista suurin, 30 000 euroa.

