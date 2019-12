Roope Lipastin kolumni: Apua joulupukin valintaan 

Joulupukki on pysynyt liian pitkään samanlaisena. On tullut aika päivittää hänet nykyaikaan, pakinoi kirjailija Roope Lipasti.

Adventtina kuultiin uutinen (siirryt toiseen palveluun), kuinka yhä useammassa suomalaisessa perheessä toivotaan, että joulupukki olisi feministi. Tämä johtuu siitä, etteivät pukin arvot olisi niin kovin vanhoilliset. Normipukkihan saattaa pyytää vaikka lasta istumaan polvelleen – pervo! – tai kysellä onko talossa kilttejä tyttöjä ja poikia, vaikka siellä voi olla ties millainen kirjo erilaisia sukupuolia, eikä pahimmassa tapauksessa yhtään edes kaukaisesti hyvätapaista.

Feministisen pukin hyvä puoli lienee myös se, että sellainen ei ole kännissä toisin kuin kaikki tavalliset pukit, jotka yleensä ovat keski-ikäisiä miehiä ja siis lähtökohtaisesti sekaisin. Toki feministinenkin pukki voi olla keski-ikäinen mies, ei sillä.

Valinnanvaihtoehtoja täytyy olla, eikä ole mitään syytä, miksi minun pitäisi tyytyä johonkin sellaiseen bulkkipukkiin, jollainen käy köyhemmissäkin taloissa.

Mutta miksi pysähtyä tähän? Joulupukkien ammattikunta kaipaa muunkinlaista freesausta.

Jokaisella pitäisi olla oikeus saada sellainen pukki, joka sopii omaan maailmankatsomukseen. Sillä siitähän nykyajassa on kyse: että kaiken voi tuunata juuri MINULLE sopivaksi. Valinnanvaihtoehtoja täytyy olla, eikä ole mitään syytä, miksi minun pitäisi tyytyä johonkin sellaiseen bulkkipukkiin, jollainen käy köyhemmissäkin taloissa.

Näin jouluna täällä ensimmäisessä maailmassa onkin hyvä siteerata Raamattua, etenkin sitä kohtaa jossa Jeesus-vauva jokeltaa seimessä, selvästi meidän aikaamme ennakoiden, että ”Totisesti, jos minä en halua olla maailman kaltainen, maailman on tultava minun kaltaisekseni”.

Henkilökohtaisesti neljän lapsen isänä arvelen, että lasten näkökulmasta oleellisempaa kuin pukin mahdollinen vanhoillisuus tai feministisyys on se, että pukki olisi demari. Silloin hän nimittäin toisi lahjoja enemmän kuin ikinä ennen ja paljon enemmän kuin mihin on varaa. Kuulkaa siis lapset neuvoni: tämä on asia johon kannattaa panostaa!

Vaikka olisihan kokoomuslainen pukkikin hyvä, sillä se opettaisi lapsille realiteetteja. Se tulisi paikalle valtavan säkin kanssa, minkä jälkeen se tyhjentäisi varsinaisen lahjasäkin omaan säkkiinsä ja söisi lasten suklaat. Sitten se syyttäisi lapsia laiskoiksi ja syypäiksi omaan suklaattomaan tilanteeseensa.

Vasemmiston pukki se vasta olisi mainio veikko! Se tulisi täsmällisesti kuin Kela-korvaus, ottaisi lahjasäkin ja jakaisi se naapurin lapsille.

Persujen pukki olisi sekin tilausmaksun väärtti! Sitä ei tarvitsisi juottaa, kun se olisi valmiiksi kännissä. Kun persupukki sitten kaatuisi lahjasäkin päälle ja lahjat menisivät säpäleiksi, se syyttäisi maahanmuuttajia.

Kristillisten pukki puolestaan ei olisi pukki ollenkaan, vaan muori, joka jakaisi lahjat heti, kun lapsi todistaisi, ettei ole homo.

Keskustan pukki olisi mahtavan tasapuolinen! Se toisi pojille vaaleansinisiä lahjoja ja tytöille vaaleanpunaisia, sillä kyllä se niin vaan on, että lapsia on kahta sorttia ja molemmille on tässä yhteiskunnassa paikkansa, mutta ei nyt puhuta sen enempää siitä, missä niitten vaaleanpunaisten paikka on.

RKP:n pukki ei tyvärr tulisi paikalle ollenkaan, koska han olisi i Ekenäs keltaisen kartanonsa salissa laulamassa jul-lauluja lite fiksumpien lasten kanssa.

Vihreiden pukki taas olisi ihan paras, sillä se jakaisi kaikki lahjat tuosta vain, ilman mitään mussutuksia! Tosin sen jälkeen se muistuttaisi lapsia, että nämä tuhoavat maapallon, jos avaavat paketit, koska siellä on kilokaupalla hiiltä, jonka Bangladeshin lapset ovat käsin kaivaneet kobolttikaivoksesta.

Poliittisten pukkien ohella olisi hyvä, että pukkien kirjo olisi muutenkin laajempi. Esimerkiksi erilaisten vähemmistöjen huomioon ottaminen olisi paikallaan: Autoilevia pukkeja on tarjolla vaikka kuinka paljon siitäkin huolimatta, että autot saastuttavat. Herää kysymys, missä ovat pyöräilijöiden pukit? Niin ikään olisi mukava nähdä esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvia pukkeja, ettei pilttien verkkokalvolle syövy ajatus, että pukki pystyy aina kävelemään.

Tätä ongelmaa ei toki sen kaatuilevan pukin kohdalla ole.

Muistutettakoon vielä, että tilaajan kannattaa ottaa myös jonkinlainen työnantajan vakuutus, sillä jos se joulupukki esimerkiksi kaatuu kuusen päälle, voi saada syytteen työturvallisuusrikoksesta ja enintään 850 000 euron sakon, eli suurin piirtein saman verran mitä isolapsisessa perheessä menee jouluun muutenkin.

Sitten ei muuta kuin toivotamme oikein armorikasta joulua itse kullekin säädylle. Tai kuten kristinuskon keskeinen joulun viesti kuuluu: Olkoon joulupukki kanssanne!

Roope Lipasti

Kirjoittaja on lietolainen kirjailija, joka eksyy vapaa-aikanaan kernaasti konkreettisiin ja selkeisiin remonttihommiin.

