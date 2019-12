Huuhkajien huoltajalegenda Gunnar Yliharju paljastaa, miten syntyy Suomen voittoisa yhteishenki: "Harjoituksissa on aina jekkuja"

Huuhkajien legendaarinen huoltaja Gunnar Yliharju sanoo, että huoltaja on tärkeä mutteri joukkueessa.

Kirjailija Tuomas Kyrö vahvistaa tämän Yliharjun kanssa yhteishaastattelussa Ylen Linnan juhlissa ja sanoo, että kaikki me tarvitsemme huoltoa.

– Täällä pyörii kiiltonahkakenkää ja kirjailijaa, mutta meitä ei ole olemassa, jos ei joku ole huoltanut meitä. Joukkuetta ei ole, jos ei ole puhdasta paitaa ja ruokaa.

Yliharju puhuu pelaajista taiteilijoina. Suomen joukkueella on hänen mukaansa ainutlaatuinen yhteishenki, jossa positiivisuus ja ilo ovat näkyvillä.

– Harjoituksissa on aina jekkuja.

Yhden esimerkin Yliharju paljasti Linnan etkoilla. Valmentaja Markku Kanervalla oli valkoinen lippalakki, joka ei pelaajien mielestä ollut sopiva. Pelaajat veivät lakin pois vitsinä.

Toisaalta Suomen pelaajat kuuntelevat Yliharjun mukaan valmentajia kunnioittavasti.

Suomalaiset saavat Yliharjun mukaan olla ylpeitä valmentaja Markku Kanervasta. Kanerva vei Suomen jalkapallomaajoukkueen EM-kisoihin.

Linnan juhliin kutsuttu Huuhkajien legendaarinen huoltaja Gunnar Yliharju on sitä mieltä, että kunnianosoitus kuuluu kaikille huoltajille.

Kutsu suoraan presidentiltä

Yliharju sai kutsun Linnan juhliin harvinaista kautta. Gunnar Yliharju oli katsomossa, kun Suomi kukisti Liechtensteinin Helsingissä marraskuussa ja Huuhkajien paikka EM-kisoissa varmistui.

Ennen peliä Yliharju haki Vipistä joukkueiden aloituskokoonpanot. Presidentti tuli vastaan ja pyysi Yliharjua keskustelemaan. Keskustelun jälkeen Yliharju sai mukaansa kirjeen.

– En ollenkaan käsittänyt, että siellä on kutsu Linnaan. Kaverit pyysivät avaamaan kirjeen ennen ottelua, Yliharju sanoo.

Yliharju liikuttui kutsusta.

Huuhkajien huoltajalegenda Gunnar herkistyy mahdollisesta EM-kisapaikasta: "Voisi tyytyväisin mielin lähteä tästä maailmasta"

Huoltajalegenda on symboli sille, miten kauan Suomen jalkapallomaajoukkueella kesti saada paikka arvokisoihin.

Yliharju on toiminut maajoukkueen huoltajana viidellä vuosikymmenellä. Hän on nähnyt läheltä, kuinka Suomi on muutaman kerran ollut hilkulla päästä lopputurnaukseen.

Yliharju kuvasi Ylen A-studiossa koskettavasti, mitä EM-kisapaikka merkitsisi hänelle.

– Voisin tyytyväisin mielin lähteä tästä maailmasta.

Kunnianosoitus huoltajille

Kun paikka EM-kisoissa varmistui, Suomen maalitykki Teemu Pukki riensi heti halaamaan Yliharjua.

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv pyysi huoltajalegendan pukukoppiin heti Liechtenstein-ottelun jälkeen.

– Pojista näki aidosti, että olivat iloisia. Hyppivät ylös ja alas. Siinä tuli ottelun jälkeinen verryttely tehtyä samalla. Minä yritin siinä kankeana kanssa hyppiä, mutta kyllä se pelaajilta kävi luontevammin, Yliharju kuvaili myöhemmin.

Kutsu Linnan juhliin on Yliharjun mukaan kunnianosoitus kaikille huoltajille.

– Ymmärrän tämän niin, että kyseessä on samalla kunnianosoitus koko huoltajien ammattiryhmälle. Suomessa on tuhansia ja taas tuhansia joukkueita, joissa on myös huoltaja. Edustan juhlissa tavallaan kaikkien joukkueiden huoltajia, hän kertoi haastattelussa aiemmin.

Huoltajat oleellinen osa peliä

Jalkapallossa huoltajan pitää huolehtia, että kaikki on tip top ja valmentajalla on kaikki tarvittava mukana.

Sääntöjen mukaan pelaajien paidoissa ei saa näkyä esimerkiksi veritahroja. Siitä syystä penkin vieressä pitää olla kasa vaihtovaatteita.

Gunnar Yliharju pelasi nuorena jalkapalloa, mutta laji jäi harrastukseksi.

– Olen tällainen suomalainen pystykorva, ja jäykkä. Minusta ei koskaan tullut lupaavaa pelaajaa.

Yliharju valmensi junioreita Helsingin palloseurassa ja pelasi divarissa omaksi iloksi. Palloliitto otti yhteyttä, voisiko seurasta löytyä maajoukkueelle huoltaja. Gunnar Yliharjun nimi nousi esille.

Loppu on jalkapallon historiaa.

