Turun lentoasema kipuamassa matkustajaennätykseen – yksi suosituista kohteista on Kaunas, joka valmistautuu kulttuuripääkaupunkivuoteen

Turun lentoasemalla on kuhinaa arkisin koko päivän ajan. Tänä vuonna asemalta lentää Finavian arvion mukaan jopa yli 450 000 matkailijaa, mikä olisi ennätys. Vastaavaan matkustajamäärään lentokenttä ylsi vuonna 2012, jolloin Ryanair lensi Turusta moniin kohteisiin.

Wizz air -yhtiön viestintäjohtaja Andras Rado kertoo Ylelle, että he eivät julkaise matkustajatietoja, mutta yhtiöllä on tänä vuonna myynnissä Turussa noin 248 000 lentopaikkaa.

1300-luvulta peräisin oleva Kaunasin linna on rakennettu pääosin uudestaan. Minna Rosvall / Yle

– Olemme tyytyväisiä Turun lentokenttään. Koneidemme käyttöaste on yli 94 prosenttia. Turun lennoillamme on ollut vuodesta 2008 yli miljoona matkustajaa, kertoo Rado.

Turun lentoasema Vuoden 2019 tammi-lokakuussa matkustajia on ollut 379 000. Lokakuussa 2019 verrattuna vuotta aimpaan matkustajamäärä nousi 38 prosenttia. Koko vuoden 2019 aikana matkustajamäärä on noussut 23 prosenttia. Finavia valitsi Turun vuoden lentoasemaksi 2018. Valintakriteereinä uudet reittiavaukset ja hyvä tuloskehitys.

Lentoaseman päällikkö Juha Aaltonen kertoo, että Turun seudun asukkaat ovat löytäneet oman asemansa. Hän on tyytyväinen myös työllistävään vaikutukseen.

Asemalla työskentelee viikossa noin 200 henkilöä. Finavialla työntekijöitä on Turussa noin 30.

– Meidän kasvumme koostuu monista palasista ja monista lentoyhtiöistä. Se on sitä oikeata kasvua eikä mitään hyppäystä. Jos reitit pysyvät ja matkustajat löytävät Turun lentoasemalle, asemamme vahvistuu, kertoo Aaltonen.

Turun lentoasema on vuoden 2019 tammi-lokakuun matkustajamäärällään maan neljänneksi vilkkain lentoasema. (siirryt toiseen palveluun) Helsinki-Vantaalla matkustajia on yli 18 miljoonaa. Maakuntakentistä Turun ohittavat Oulu ja Rovaniemi, joista Oulussa matkustajia on lähes 900 000.

.

Kaunasin raatihuone on tärkeä maamerkki. Sen ympärillä järjestetään joulumarkkinat. Minna Rosvall / Yle

Kaunasissa on huomattu turistien tulo

Lentoreitin toisessa päässä Kaunasissa matkailujohtaja Inga Pažereckaitė-Kalėdienė esittelee kaupungin keskustassa olevaa maamerkkiä, raatihuonetta. Talon rakentaminen aloitettiin vuonna 1542.

Muotojensa puolesta sitä kutsutaan joskus ” valkoiseksi joutseneksi”. Taloa remontoidaan kahdella miljoonalla eurolla ennen vuotta 2022, jolloin Kaunas on Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Kaunasin matkailujohtaja Inga Pažereckaitė-Kalėdienė on iloinen, että raatihuonetta pystytään jatkossa esittelemään entistä laajemmin. Minna Rosvall / Yle

Talossa avataan yleisölle lisää huoneita ja rakennetaan hissi, jotta kaikki pääsevät katsomaan sisälle.

– Aiemmin tänne pääsivät vain hääparit ennen kuin avasimme museon taloon. Tässä salissa juhlistamme myös koripallojoukkueemme menestystä usein, kertoo Pažereckaitė-Kalėdienė ja esittelee valkoista salia, josta on hyvät näkymät torille rakentuvaan joulutapahtumaan.

Kaunasissa turkulaisia kiinnostaa luonnollisesti myös matkustaminen funikulaareilla, joita on kaupungissa kaksi. Niitä huolletaan matkailujohtajan mukaan kuukauden verran joka vuosi niin, että toinen on aina käytössä. Matkailujohtaja oli yllättynyt kuultuaan Turun funikulaariongelmista.

Kaunasin toinen funikulaari vie museoalueelta kohti kirkkoa. Molemmat funikulaarit ovat olleet toiminnassa 1930-luvulta saakka. Minna Rosvall / Yle

Kaksi funikulaarin vaunua kohtaa keskellä matkaa. Kyyti tuntui turvalliselta ja vakaalta. Minna Rosvall / Yle

Matkailujohtajan mielestä turkulais- tai suomalaisturisteja on vaikea erottaa muista turisteista, sillä he puhuvat hyvää englantia. Kaunas on kuitenkin tehnyt suomenkielisen matkailuopaskirjan, josta löytyvät tärkeimmät nähtävyydet.

Opastettuja kierroksia kaupungissa ei ole suomeksi, sillä suomea puhuvia oppaita ei ole tarpeeksi.

– Olemme tyytyväisiä suomalaismatkailijoiden lisääntyneeseen kiinnostukseen. Eniten heitä on täällä kesäkuukausina. Suomalaisten matkailijamäärä nousi toukokuusta syyskuun loppuun 120 prosenttia, joten se on paljon. Te pidätte matkailemisesta ja me pidämme siitä, kertoo Pažereckaitė-Kalėdienė iloisena.

Matkailujohtaja on tarkastellut tilastoja Ylen pyynnöstä laajemminkin. Turusta on lennetty Kaunasiin vuoden ajan. Sitä ennen suomalaiset olivat top 10:ssä ja nyt top 5:ssä matkailijaryhmänä.

Katutaidetta Kaunasista. Tämän teoksen lähistöllä on kokonainen piha täynnä katutaidetta. Pia Ekholm

Katutaide ja ruoka kiinnostavat

Kaunas on vanha hansakaupunki ja se mainitaan jo arabialaisessa kartassa vuodelta 1140 Turun tapaan. Kaupungissa on kuitenkin paljon muutakin kuin vanhoja kirkkoja.

Matkailujohtaja Inga Pažereckaitė-Kalėdienė kertoo, että matkailijat pitävät arkkitehtuurin, historian, ruuan, tapahtumien ja kaupunkitaiteen yhdistelmästä. Koripallo on tärkeää Kaunasissa, jossa pelaa kansainvälisesti menestynyt oma joukkue.

Tässä katutaideteoksessa on käytetty hyväksi maalaustaiteen klassikoita. Leonardo da Vincin Nainen ja kärppä -teos on vasemmalla. Minna Rosvall / Yle

–Matkailijat ovat aika yllättyneitä, että he löytävät hyvää ruokaa Kaunasista. Katutaidemaalaukset ovat auki vuorokauden ympäri. Ihmiset haluavat ottaa kuvia ja selfieitä ja niitä on mukava laittaa instagramiin, kertoo Pažereckaitė-Kalėdienė.

Katutaideinnostus alkoi yksittäisestä tapahtumasta vuosia sitten, mutta kaupunki antaa nykyään taiteilijoille rakennuksia, joita he voivat käyttää hyväkseen.

Tämä talo on purku-uhan alla, mutta purkamiseen asti se on taideteos. Minna Rosvall / Yle

– Rakennamme erityisesti koululaisille, nuorille ja lapsiperheille uuden kohteen kultturipääkaupunkivuodeksi, tiedekeskuksen. Vitsailemme, että kaikki alkaa vuonna 2022, mutta olemme onnellisia jo näistä matkailijamääristä.

Matkailujohtaja lisää, että lentokenttää on laajennettava. Uusittu kenttä avautuu jo vuonna 2021.

Matkailijamäärän odotetaan lisääntyvän muutamalla sadalla tuhannella puoleen miljoonaan matkustajaan vuonna 2022. Kaupunki saa myös kolme uutta hotellia.

Turun lennot saavat kiitosta matkailijoiden parissa

Lento Turusta Kaunasiin kestää vähän yli tunnin. Pääosin matkailijat tuntuvat olevan tyytyväisiä, mutta joillakin on vaikeuksia matkustusasiakirjojen kanssa.

Wizz air -yhtiön ohjeissa painotetaan, että koneeseennousulomake on tulostettava ennakkoon Turussa. Sitä ei siis saa tuttuun tapaan lentoaseman automaatista ilmaiseksi, vaan kentällä siitä peritään erityismaksu.

Kaunasin katukuvassa riittää kirkkorakennuksia. Tässä oikealla, muurien takana, toimii pappien oppilaitos. Minna Rosvall / Yle

Toisaalta Kaunasin kentällä on automaatti, johon puhelimeen ladattua asiakirjaa voi näyttää. Sen verran hämmennystä asiakirjat ovat aiheuttaneet, että Turusta matkalle lähtevä saa usein ystävällisen muistutuksen läheisiltään aiheesta.

Nemunas-joen rannalla näkyy Pyhän neitsyt Marian taivaaseen astumisen kirkko. Minna Rosvall / Yle

Naantalista Kaunasiin saapuneet Pirjo Orrela ja Hanna Gustafsson ovat tyytyväisiä Turun lentoyhteyteen. Heidän matkansa on sujunut mukavasti. He vahvistavat matkailujohtajan ajatukset Kaunasin parhaista puolista.

– Olemme kierrelleet kirkkoja ja ehtineet päiväretkelle Vilnaankin, kertoo Pirjo Orrela.

– Olemme käyneet aika monessa ravintolassa syömässä ja kokeneet hyviä ruokahetkiä, kertoo Hanna Gustafsson.

Juhani Rinne Littoisista kertoo kierrelleensä keskustaa. Hänkin kiittelee hyvää ruokaa.

Turun päässä toivotaan lisää lentoja

Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén on tyytyväinen Turun ja Kaunasin välisiin lentoihin ja muidenkin lentojen matkustajamääriin. Hänen mielestään turistivirta kulkee parhaillaan Turusta Kaunasiin päin.

Turun matkailuväki ei ole vielä aloittanut markkinointityötä Kaunasissa tai Pohjois-Makedoniassa, mutta toisaalta englantia puhuvia liettualaisturisteja on vaikea erottaa katukuvasta.

Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén toivoo tilauslentoja Turkuun. Minna Rosvall / Yle

– Turku on yhdistelmä kaupunkia ja saaristoluontoa. Jos Liettuasta löytyisi kiinnostusta näihin asioihin, meidän kannattaa markkinoida myös siellä Turkua. Puolaksi meillä on materiaalia, koska Wizz Air on lentänyt Turun ja Gdanskin väliä jo toistakymmentä vuotta, kertoo Hellén.

Vastuullisuus on matkailujohtajan mukaan tärkeä asia. Suora tunnin lento kaupunkien välillä on hänen mielestään vastuullista matkailua.

Wizz airin lentokone Turun lentoasemalla. Minna Rosvall / Yle

Matkailujohtaja toivoo lisää lentoja ja erityisesti chartereita eli tilauslentoja. Hän haluaisi järjestää tarkasti suunniteltuja retkiä ryhmille.

Esimerkiksi saksalaiset ovat kiinnostuneita kestävästä matkailusta eli luonnon kunnioittamisesta. Saksasta on Turkuun päin myös liikematkustusta, joten siksikin lentoyhteys Saksaan on toivelistalla.

– Suurena haaveenamme koko matkailualalla on, että voisimme vastaanottaa Turun lentokentälle charterkoneen, vaikka puhutaan jopa lentohäpeästä. Korostan, että suorat lennot maakuntakentillä ovat vastuullisempia kuin monen välilaskun kautta matkustaminen, pohtii Hellén.

Näkymä Kaunasin vanhaan kaupunkiin näköalapaikalta. Minna Rosvall / Yle

Miksi Georgiaan eikä Lontooseen?

Wizz Air lensi Lontooseen Turusta kesän 2019 ja syksyn aikana. Lennot loppuivat kuitenkin yllättäen. (siirryt toiseen palveluun) Syyksi lentoyhtiö ilmoitti Lontoon Lutonin lentokentän ruuhkautumisen.

Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén arvioi, että syynä oli se, että suomalaiset eivät vielä heinäkuussa olleet valmiita matkustamaan Lontooseen.

Heinäkuu ei ole suomalaisten kaupunkimatkailuaikaa, ja toisaalta Turun tekemät markkinoinnin toimenpiteet Isoon-Britanniaan eivät ehtineet vaikuttaa.

– Vähän olimme pettyneitä siihen, että Wizz Air ei jaksanut odottaa kauempaa, mutta toivottavasti saadaan myös muita kohteita. Lontoo tietysti brexitin ja muiden epävarmuustekijöiden vuoksi ei olisikaan ollut se paras mahdollinen kohde.

Kaunasin lentoasemaa laajennetaan, sillä matkailijamäärien uskotaan yhä kasvavan. Minna Rosvall / Yle

Matkailuväki yrittää vaikuttaa lentoyhtiöön ja kannustaa sitä luottamaan Turun seudun potentiaaliin.

– Wizz Air on valinnut nämä kohteet, jotka ovat nyt voimassa. Yhtenä kriteerinä on ollut, että tulee työpaikkaliikennettä esimerkiksi Puolasta. Se on heille kannattavuuden kannalta tärkeä asia, pohtii Hellén.

Wizz air -yhtiön viestintäjohtaja Andras Rado ei lupaa vielä uusia yhteyksiä. Yhtiö on kuitenkin hänen mukaansa aina kiinnostunut uusista reiteistä ja markkinoista.

Monet miettivät, miksi kohteet ovat suurelle yleisölle melko tuntemattomia, kuten Pohjois-Makedonian Skopje tai Georgian Kutais. Viestintäjohtajan mukaan reitit valitaan kysynnän ja halpojen lentokenttäkulujen mukaan.

Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén ei odota ensi kesäksi Wizz Airilta uusia ilmoituksia reiteistä. Georgian Kutaisin lennot alkavat ensi vuoden joulukuussa.

Turun lentoaseman päällikkö Juha Aaltonen. Minna Rosvall / Yle

Lentoaseman päällikkö Juha Aaltonen kertoo, että vuoden 2018 lentoasemaksi valittuun Turkuun (siirryt toiseen palveluun) mahtuisi vielä lisääkin lentoja.

– Uudet yhteydet tulevat yleensä nopeassa tahdissa. Käymme neuvotteluja, mutta vahvistus saadaan aina vasta, kun lentoyhtiö sen ilmoittaa, kertoo Aaltonen.

