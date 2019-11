Rumba: Maustetytöt jäämässä ilman Emma-ehdokkuuksia – syynä kappaleen varhaisversiossa käytetty rasistinen ilmaus

Siskosten Anna (vas.) ja Kaisa Karjalaisen Maustetytöt on yksi vuoden puhutuimmista popyhtyeistä.

Siskosten Anna (vas.) ja Kaisa Karjalaisen Maustetytöt on yksi vuoden puhutuimmista popyhtyeistä. Joonas Josefsson/Yle

Joka vuosi yksi tai useampi bändi nousee ilmiöksi. Sellaiseksi, josta ei voi olla kuulematta, jos vähänkään seuraa musiikkikenttää.

Tänä vuonna tuo bändi on Maustetytöt, Vaalasta kotoisin olevien siskosten Anna ja Kaisa Karjalaisen äkkiväärä popduo. Suosiosta kertoo esimerkiksi se, että Maustetytöillä oli kesällä noin 40 keikkaa, vaikka siinä vaiheessa yhtye oli julkaissut vasta kaksi singleä sekä yhden coverin vaatemainokseen.

Debyyttialbumi Kaikki tiet vievät Peltolaan julkaistiin lokakuussa. Se nousi avausviikollaan Suomen virallisen albumilistan ykköseksi.

Emma-palkintojen myöntökriteerejä ovat musiikillinen kiinnostavuus, menestykset musiikillisesti ja kaupallisesti äänitealalla sekä taiteilijan suosio eri mittareilla arvioituna.

Suomen virallista listaa ylläpitää ja hallinnoi myös Emma-gaalaa järjestävä Musiikkituottajat – IFPI Finland ry.

Rumba-lehti julkaisi torstaina artikkelin (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrotaan nimettömiin lähteisiin vedoten, että Maustetytöt on jäämässä kaikesta huolimatta ilman Emma-ehdokkuuksia. Rumba-lehden haltuun saaman asiakirjan mukaan yhtye olisi ollut shortlistattuna neljässä kategoriassa, mutta lopullisia ehdokkuuksia ei herunut.

Shortlistit ovat Emma-gaalaa järjestävien Musiikkituottajien työryhmän käsialaa. Raadissa puolestaan istuu musiikkitoimittajia, -kauppiaita, -kriitikkoja ja muita musiikkialan ammattilaisia.

Kesällä Maustetytöt esitti Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään -nimisen kappaleen Ylen Livenä-sarjassa. Joonas Josefsson / Yle

Yksi raadin jäsenistä vastusti voimakkaasti Maustettyttöjen ehdokkuutta

Rumba-lehden sisäpiirilähteiden mukaan Maustetyttöjen jääminen ilman ehdokkuuksia olisi seurausta yhtyeen kappaleesta Tein kai lottorivini väärin, jonka varhaisessa versiossa käytettiin sanaa neekeri.

Erityisesti yksi Emma-gaalan raadin jäsenistä vastusti Rumban mukaan voimakkaasti Maustetyttöjen asettamista palkintoehdokkaaksi.

– Hänen mukaansa se olisi rasismin normalisointia, mikäli Maustetytöt on ehdolla yhdessäkään kategoriassa, nimetön raadin jäsen kertoo Rumballe.

Kappaleen lyriikat ovat saaneet lopullisen muotonsa viime vuonna. Säkeet kuuluuvat nykyään, esimerkiksi levyllä, näin:

”Kun pallot pyörivät ränniin, mietin Sudanin pieniä poikia, jotka haluaisivat känniin, niillä on ongelma sentään oikea, kun niiden banaanipuista on hedelmät tuotu alakertani Alepan hyllyille.”

Varhaisessa versiossa käytetään Sudanin pienten poikien sijaan ilmaisua "Sudanin neekeripoikia".

Asiasta kohistiin sosiaalisessa mediassa helmikuussa, jolloin yhtyeen levy-yhtiön Is This Artin Aki Roukala kommentoi aihetta (siirryt toiseen palveluun) Rumballe.

– Kyseessä on biisin vanha versio, voisi sanoa, että demoversio, jota on esitetty keikoilla muutamaan otteeseen. [...] Voisi sanoa, että kyseessä on ollut pienellä paikkakunnalla kasvaneiden nuorten ihmisten tietämättömyyttä ja huolimattomuutta.

Maustetytöt tulivat musiikkikentälle ryminällä. Kesällä yhtye esiintyi suurimmilla festivaaleilla, kuten Ruisrockissa. Rosa Huuska / Yle

Maustetytöt hävisivät äänestyksen yhdellä äänellä

Ehdokkaiden valinta on Rumban jutun perusteella ollut hämmentävä prosessi.

Siinä missä useampi raatilainen on esittänyt huolensa siitä, että Maustetyttöjen jäämisestä ilman ehdokkuuksia nousisi haloo, ehdokkuutta vastustanut henkilö on ilmoittanut puhuvansa julkisesti siitä, että Emma-raati normalisoi rasismia, mikäli yhtye saisi ehdokkuuksia.

Asiasta järjestettiin Rumban tietojen mukaan avoin käsiäänestys. Raatilaiset kertovat lehdelle, että Maustetyttöjen ehdokkuutta vastaan puhunut raadin jäsen onnistui heidän mielestään kääntämään äänestyksen fokuksen.

Heidän mukaansa ei enää äänestetty siitä, ansaitseeko Maustetytöt ehdokkuuden vuoden tulokkaaksi, vaan siitä, hyväksyvätkö raatilaiset rasismin.

Rumban mukaan Maustetytöt hävisivät äänestyksen yhdellä äänellä. Tuloksen selvittyä ehdokkuutta vastustanut jäsen aloitti aplodit, johon moni huoneessa yhtyi.

Maustetyttöjen levy-yhtiö Is This Art ei kuulu Emma-gaalaa järjestävään Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:hyn. Musiikkituottajien jäsenyhtiöt edustavat noin 83:aa prosenttia äänitteiden kokonaismarkkinoista Suomessa.

Ehdokkaat Emma-palkintojen saajiksi julkistetaan 12. joulukuuta.