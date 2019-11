Herätys: Lääkkeitä vaikeampi saada kuin koskaan, "liian halvat" asunnot ongelma suurissakin kaupungeissa, yhä useampi nuori viettää välivuotta

Lääkkeitä on nyt vaikeampi saada kuin koskaan

Apteekkariliiton apteekeille tekemän kyselyn mukaan lääkkeiden saatavuudessa on tänä syksynä ollut enemmän ongelmia kuin koskaan aiemmin. Lääkkeiden saatavuushäiriöt teettävät paljon ylimääräistä työtä apteekeille, kun ne etsivät asiakkaalle sopivaa vaihtoehtoa puuttuvan lääkkeen tilalle. Ongelman helpottamiseksi Apteekkariliitto toivoo nykyistä laajempia oikeuksia vaihtaa lääkkeitä ilman yhteydenottoa lääkäriin.

"Liian halvat" asunnot ovat ongelma jo suurimmissakin kaupungeissa

Rivitaloyhtiöön saatiin uudet julkisivut ja lasitetut terassit, mutta remontin lainat piti jokaisen asukkaan hoitaa itse. Jarkko Riikonen / Yle

Vähänkin suurempaa remonttilainaa on vaikea saada taloyhtiölle, jos sen asuntojen neliöhinta jää 2 000 euroon tai sen alle. Yle listasi alueet postinumeroalueiden tarkkuudella. Listaus kertoo, että Suomen kymmenessä suurimmassakin kaupungissa on "liian halpoja" alueita jo useita kymmeniä. Vaarana on, että talojen korjaaminen jää tekemättä ja asuntojen arvo joutuu syvenevään kierteeseen.

Välivuosi on hengähdystauko – Kalle Peltoniemen kaveriporukasta 10 viettää välivuotta ja vain 2 lähti opiskelemaan

Kalle Niskala / Yle

Kokkolalainen Kalle Peltoniemi on viime kevään ylioppilas. Kuten yhä useampi nuori, myös hän viettää välivuotta lukion ja jatko-opintojen välissä. Aika kuluu kavereiden kanssa, jääkiekkoa pelaten ja tehden opettajan sijaisuuksia yläkoulussa. Välivuosi on nuorille hengähdystauko opinnoista ja mahdollisuus selvittää, mitä tulevaisuudelta haluaa.

Intian valtameren dipoli-ilmiö sekoittaa säätä laajalla alueella

Poika kävelee tulvivassa Paruan kylässä Keniassa 24. marraskuuta. AFP

Siinä, missä Australiassa on kuivaa, Afrikassa kärsitään nyt rankkasateista. Ilmastoon vaikuttaa Intian valtameren dipoli-ilmiö, joka lämmittää läntistä Intian valtamerta ja viilentää itäistä meren osaa. Keniassa on kuollut kymmeniä ihmisiä mutavyöryissä ja arkinen elämä takkuaa pahasti. Jo entuudestaan heikkokuntoiset tiet ovat täynnä vettä, liikenne takkuaa ja slummien taloissa vesi tunkee katon lävitse sisään. Myös sadot ovat kärsineet ja jopa yli 160 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Ajokeli on vaarallinen

Kerttu Kotakorpi / Yle

Runsaita sateita tulee aluksi koko maassa. Maan keski- ja pohjoisosissa sataa yleisesti lunta, etelässä räntää ja etelä- ja länsirannikolla sade tulee vetenä. Maan keskiosissa kertynee päivän aikana monin paikoin yli 10 senttiä lunta. Pikku hiljaa virtaa luoteesta kylmää ilmaa ja sateet muuttuvat lännestä alkaen lumeksi ja siirtyvät vähitellen itään. Ajokeli on tänään mahdollisesti vaarallinen tai vaarallinen lähes koko maassa

