"Kun puhelin soi, niin silloin pelottaa, että mitä nyt taas" – Hoidatko sinä läheistäsi kesken työpäivän? Yle kerää aiheesta lukijoiden kokemuksia

Leila ja Tinja. Leila kutsuu lapsenlastaan rakkaudella kakaraksi. Tinjalle muori on rakas. Ville Välimäki / Yle

Toijalassa asuva 21- vuotias Tinja Rautava työskentelee lähihoitajana Janakkalassa, ja käy hoitamassa Hämeenlinnassa asuvan isoäitinsä asioita 3-4 kertaa viikossa. Hän huolehtii lääkkeiden jaosta, kaupassa käynnistä sekä laskuista ja pienistä arjen asioista.

Kuten siitä, kuinka saada näkymään Tohtori Paise upouudesta älytelkkarista.

Omaisistaan huolehtiva joukko on Suomessa suuri ja kirjava. Yksi juoksee auttamassa joka päivä töiden jälkeen, kun toinen taas matkustaa satoja kilometrejä päästäkseen katsomaan, mikä tilanne omaisella on. Joskus taakalle on jakajia, joskus ei.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL on arvioinut, että omaisia läheltä tai kaukaa hoitavia on noin 300 000. Joidenkin arvioiden mukaan yli miljoona suomalaisista pitää huolta läheisistään. Sandwich-sukupolveksi kutsutaan 30-40-vuotiaita naisia, joilla on huollettavana niin omat lapset kuin vanhemmatkin.

Puhelinsoitot keskeyttävät työpäivän

Kun Tinja ja Leila Grönberg kohtaavat, aistii ilmassa ystävyyttä ja lämpöä. Leila kutsuu Tinjaa kakaraksi, ja rutistaa kaupasta tulevaa lapsenlastaan lujasti.

Leilalle on juuri ostettu älytelkkari. Sen tapojen opettelussa tarvitaan Tinjan apua. Ville Välimäki / Yle

– Vaikken ole sitä itse tehnyt, minä rakastan Tinjaa. Tinja minulle hirmuisen tärkeä ja luotto on sataprosenttinen, kuvailee 78- vuotias Leila Grönberg.

Tinja Rautavalle isoäidin auttaminen on ollut luonteva valinta. Ajatus, että muorilla ei olisi kaikki hyvin tuntuu hänestä vaikealta. Silti lukuisat puhelinsoitot kesken työpäivää voivat tuntua raskailta. Muorin muisti on hiljalleen heikentynyt.

– Hän voi soittaa vaikka kysyäkseen omasta rahatilanteestaan, seuraavasta käynnistä tai muuten vain, Tinja Rautava kertoo.

Tinja ei ajattele olevansa omaishoitaja, vaikka viitteitä siitä on ilmassa. Sitä ei pohdi vielä myöskään Leila.

– Mennään päivä kerrallaan eteenpäin. Olisihan se hienoa, jos Tinja siihen suostuisi, mutta vielä ei ole sen keskustelun aika, kertoo Leila Grönberg.

"Viittä vaille" omaishoitaja

Dosentti Outi Jolanki Tampereen ja Jyväskylän yliopistosta pitää omaisistaan huolehtivia ihmisiä varsin näkymättömänä ryhmänä. Virallisen omaishoidon ulkopuolella olevien tuen tarpeesta puhutaan vähän.

Raja huolehtimisen ja omaishoidon välillä on häilyvä. Ei kai kaupassa käynti tai lääkkeiden hakeminen vielä omaishoitajaksi tee?

Kysy itseltäsi näitä kysymyksiä:

Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?

Onko vastuunjako perheessäsi muuttunut?

Onko läheisesi luonne muuttunut?

Onko oma terveydentilasi heikentynyt?

Outi Jolanki muistuttaa, että omaishoitajissa on ihmisiä, jotka eivät koskaan ole ajatelleet olevan sellaisia. Jos omainen tarvitsee apua myös öisin ja soittaa monta kertaa päivässä, hän voi ajatella olevansa jo omaishoitajan roolissa, pohtii Jolanki.

Näkymättömät hoitajat

Läheisiään hoitavat ihmiset ovat laaja ja kirjava joukko, jolla on myös yhteiskunnallinen puoli, muistuttaa Outi Jolanki.

Suomessa tavoitellaan työurien pidentämistä, mutta tiivis hoitosuhde voi ajaa eläkkeelle aiemmin. Jos omainen päättää jatkaa työelämässä, hoitosuhde voi heikentää omaisen omaa terveyttä ja jaksamista.

Moni omainen jakaa lääkkeet hoidettavalle läheiselleen. Ville Välimäki / Yle

– Monet tekevät arvokasta työtä läheistensä hyväksi ja ansaitsisivat siinä tukea, jotta eivät itse uuvu auttaessaan.

Jolanki toivoisi esimerkiksi kuntien koordinoivan paremmin tukea ja apua pääasiallisille hoitajille. Harva tietää myöskään työntekijän oikeudesta pyytää vapaata läheisen tarvitessa apua sairauden tai vammautumisen vuoksi.

Kaikki omaisistaan huolehtivat eivät voi ryhtyä virallisiksi omaishoitajiksi, sillä kunnat maksavat omaishoidon tukea. Jos hoitajia tulisi yht'äkkiä satoja tuhansia lisää, rahat loppuisivat, huomauttaa dosentti Outi Jolanki.

Katja hoitaa vanhempiaan ainakin kymmenen tuntia viikossa

Maanantaina kauppaan, tiistaina pyykkitupaan. Keskiviikkona lääkäriin ja torstaina siivotaan. Perjantaina tehdään ruokaa ja lauantaina on lepopäivä. Sunnuntainakin pitää ehkä poiketa.

– On myös tärkeää viettää aikaa yhdessä. Jos lähellä on mielenkiintoinen tapahtuma, lähden seuraksi, kertoo hämeenlinnalainen Katja Grönberg.

Hämeenlinnalaisella Katja Grönbergillä kuluu aikaa omakotitalossa asuvien vanhempien auttamiseen vähintään kymmenen tuntia viikossa. Joskus huolehtiminen väsyttää, ja silloin puhelimen soiminen tuntuu raskaalta.

Katja Grönberg huolehtii vanhemmistaan, koska se on hänelle tärkeää. Hän tuntee omaishoidon arjen hyvin, sillä hän työskentelee omaishoidon parissa Hämeenlinnassa. Ville Välimäki / Yle

– Välillä pelottaa, kun vanhempani soittavat. Yhtään ei tiedä, mitä sieltä on tulossa, hän kertoo.

Katja Grönberg jaksaa paremmin pitämällä kerran viikossa lepopäivän ilman työpaikan tai vanhempien tuomia velvollisuuksia. Silti rajoja on vaikea pitää, myöntää omaisyhdistyksessä työskentelevä Katja Grönberg.

Omien vanhempien kotona asuminen on Grönbergille hyvin tärkeää. Heistä huolehtiminen on arvo sinänsä, eikä siihen käytettyä aikaa tai rahaa lasketa. Joskus vanhempien on kuitenkin kotitalosta lähdettävä. Sitä Katja Grönberg ei halua vielä ajatella.

– Se päivä tulee, kun on sen aika. En ole halunnut sitä vielä ajatella, sillä haluan nauttia jokaisesta päivästä yksi kerrallaan, hän sanoo.

Läheisistään huolta pitävä joukko on yhteiskunnassamme vielä varsin näkymätön. Hän ei ole omaishoitaja vaan työssäkäyvä ihminen, joka taistelee syyllisyyden, ajanpuutteen ja erilaisten käytännön huolten kanssa. On väitetty, että suomalaiset eivät huolehtisi läheisistään, mitä mieltä olet?