Suosittu rikossarja loppuu – Sorjosen tekijät paljastavat nyt viimeisen kauden teeman: "Jokainen meistä pystyy pahaan"

Rikossarja Sorjosen kymmenen viimeistä jaksoa valmistuivat esityskuntoon vasta muutama viikko ennen ensi-iltaa. Vakavien rikosten erikoisyksikön ilmiömäinen tutkija Kari Sorjonen ratkaisee vielä viisi rikosta, ennen kuin sarja päättyy.

Sorjosen luoja, showrunner Miikko Oikkoselle kolmen tuotantokauden mittainen urakka Sorjosen parissa on ollut merkityksellinen ajanjakso. Ensimmäisen kerran idea Sorjosesta esiteltiin rahoittajille vuonna 2010. Siitä lähtien sarja on pyörinyt Oikkosen ajatuksissa enemmän tai vähemmän päivittäin.

Nyt lähes kymmenen vuoden jälkeen työ päättyy.

– Huikea ja haikea olo, Oikkonen tiivistää.

Tuotantoyhtiö Fisher King Productionin mukaan Sorjonen oli alun perinkin suunniteltu kolmen tuotantokauden mittaiseksi.

– On tuntunut hyvältä ajatukselta, että sarjan päähenkilöillä on määränpäänsä ja näillä tarinoilla loppupisteensä, sanoo Sorjosen luoja, showrunner Miikko Oikkonen.

Päätös sarjan lopettamisesta kolmeen kauteen vahvistui toisen tuotantokauden aikana. Oikkosen mukaan tehty ratkaisu vaikutti siihen, miltä viimeisen kauden jaksot näyttävät.

– Koko työryhmä puhalsi yhteen hiileen, sillä tiesimme kaikki, että tämä tulee päättymään.

Yleisön rakastamalle rikostutkija Karille Sorjoselle kolmas kausi on Oikkosen mukaan ison muutoksen paikka.

– Ihmiset kehittyvät vuosi vuodelta ja toivottavasti oppivat uusia asioita. Samalla tavalla käy kolmannella kaudella Kari Sorjoselle eli jotkin asiat Karissakin muuttuvat, hän vihjaa.

Jokainen pystyy pahoihin tekoihin

Sorjonen ei käsittele taparikollisuutta tai järjestäytynyttä rikollisuutta, vaan käsikirjoituksen ajatus on, että tavallisten ihmisten elämä voi ajautua väärille raiteille ja heistä tulee rikoksentekijöitä.

– Jokaisessa ihmisessä on sellainen piirre, että hän saattaa tehdä pahoja asioita, Oikkonen sanoo.

Tekijöiden mukaan kolmannen kauden kantavan teeman voisi jopa kiteyttää lauseeseen "jokainen meistä pystyy pahaan".

– Tällä kaudella se koskee myös sarjan päähenkilöitä. Ei kuitenkaan niin, että he päätyisivät tekemään rikoksia, mutta pahaa jollain tapaa, Oikkonen kertoo.

Pahan tekemisen moraaliset kysymykset ovat sarjan Miikko Oikkosen mukaan vahvasti esillä Sorjosen kolmannella tuotantokaudella.

– Minun ajatus on, että nordic noir on sitä. Kyse on yhteiskunnallisista rikoksista ja tarkoitus on paljastaa jotain meistä ihmisistä täällä Pohjoismaissa.

Rikossarja Sorjosen luonut showrunner Miikko Oikkonen on suunnannut katseensa jo uuden sarjan kehittelyyn. Kalle Purhonen / Yle

Maailmanlaajuinen fanijoukko

Sorjonen-sarjalla on faneja eri puolilla maailmaa. Suomessa viime syksynä nähtyä toista tuotantokautta esitetään edelleen monissa maailmankolkissa.

Tuotantoyhtiö saa katsojapalautetta kaukomailta lähes viikoittain.

– Maisemien lisäksi katsojia kiinnostaa pohjoismainen yhteiskunta ja elämäntyyli, Oikkonen kertoo.

Esimerkiksi rikostutkija Kari Sorjosen ja hänen vaimonsa Pauliinan parisuhde herättää huomiota. Vaimo käy töissä, ja mies tykkää kokata perheelleen. Myös yhteiskunnan toimivuutta ihastellaan.

Oikkonen kertoo eräästä Etelä-Amerikasta saapuneesta koskettavasta tarinasta, jossa sarjan fani oli Kari Sorjoseen tutustuttuaan ymmärtänyt omaa isäänsäkin paremmin. Hän halusi hoitaa kuntoon särkyneet välinsä isään.

Sorjosen kolmatta tuotantokautta kuvattiin viime talvena lumisissa maisemissa Pohjois-Karjalassa ja Lappeenrannassa. Fisher King

Lappeenrannan kaupunki hoksasi Sorjosessa mahdollisuuden matkailijoiden houkutteluun. Heti ensimmäisen tuotantokauden jälkeen matkailutoimi käsikirjoitti yhdessä sarjan tekijöiden kanssa kuvauspaikkoja esittelevät kävelykierrokset.

Jo kolmena kesänä vedetyt kierrokset houkuttelevat kotimaisten fanien lisäksi osallistujia toisinaan ulkomailtakin.

– Opaskierrokselleni sattui kerran yhdeksänhenkinen hollantilainen perhe, jotka muistivat kaikki sarjan kohtaukset suunnilleen ulkoa, kertoo opaskierroksia kesätyönään vetänyt lappeenrantalainen Erika Styf.

Sorjosen kolmas kausi eroaa aiemmista jaksoista siinä, että tapahtumat ajoittuvat nyt talveen. Venäjän rajan läheisyydessä sijaitseva idyllinen pikkukaupunki Lappeenranta on luminen. Järvet kaupungin ympärillä ovat jäässä.

Lappeenrannan lisäksi kolmatta kautta kuvattiin Joensuussa.

Moni sarjan faneista on kiintynyt erityisesti näyttelijä Ville Virtasen roolihahmoon, rikostutkija Kari Sorjoseen. Kuva on otettu sarjan kuvauksissa Etelä-Karjalan keskussairaalan pihalla. Mikko Savolainen / Yle

Uusi omistaja Saksasta

Tuotantoyhtiö Fisher King Production on jo keskittynyt uuteen työhön, johon on ammennettu oppia Sorjosen tekemisestä. Uusi työ on kotimainen tv-sarja, joka kuvataan Suomessa, ja suunnataan myös kansainvälisille markkinoille.

Muodoltaan uusi tv-sarja noudattelee Sorjosta, jopa niin että jaksojen määrä on sama. Tyylilaji ei kuitenkaan enää ole rikosdraama.

– Sorjosen tuotannossa olemme oppineet muun muassa sen, että kotimaista tuotantoa pystyy rahoittamaan kansainvälisellä rahalla, Oikkonen kertoo.

Sorjosen kuvausten aikaan viime talvena koettiin kylmiä pakkasia. Fisher King

Fisher King Productionin omistuspohja muuttui lokakuussa, kun saksalainen televisio-ohjelmien tuotanto- ja levitysyhtiö Beta Film osti enemmistöosuuden Fisher King Productionista. Beta Filmin viime vuosien tunnetuimpiin tuotantoihin kuuluu saksalaissarja Babylon Berlin.

Beta Film perustaa samalla Pohjoismaihin oman tuotantoyksikön. Beta Nordic Studios toimii Ruotsissa ja sen tavoitteena on kehittää paikallisista tuotannoista kansainvälisesti kiinnostavia.

Fisher King joutui Sorjosen ensimmäisen kauden valmistuttua talousvaikeuksiin. Yhtiö pääsi velkasaneeraukseen vuonna 2017.

Sorjonen 1.12.2019 alkaen TV1:ssä sunnuntaisin klo 21.05 ja Yle Areenassa jo nyt.