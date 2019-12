Kerrostalon painava ulko-ovi voi olla syy kotiin jäämiseen – etsivä vanhustyö löytää ikäihmisiä, jotka kärsivät yksinäisyydestä

Ylivieskassa on puolessa vuodessa löytynyt jo kymmeniä vanhuksia, jotka kaipaavat kaveria arkeen.

Se voi olla kerrostalon raskas ulko-ovi. Syy, jonka vuoksi vaikkapa rollaattorin kanssa liikkuva vanhus ei pääse ulos, jää kotiinsa ja kokee yksinäisyyttä.

Etsivää vanhustyötä on tehty ja tehdään eri puolilla maata, muun muassa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa työtä on tehty puolisen vuotta. Sinä aikana on löytynyt lähes 40 ikäihmistä, jotka kaipaavat ystävää.

– Heille on tarjottu arkeen ystävää. Ihmistä joka on läsnä, auttamassa ulos tai vain kahvikaverina. Palvelu lähtee aina ihmisen omista tarpeista, sanoo koordinaattori Sari Pelttari.

Muutamassa tapauksessa tarve on ollut jopa kotihoidolle.

Pelttarin yllätti se, että yhteydenottoja on tullut niin paljon, sillä usein korkein kynnys on myöntää avun tarve. Yksinäisyys itsessään taas ei yllätä pitkän uran Oulaskankaan päivystyksessä tehnyttä.

– Siellä tiesi jo esimerkiksi, että pitkät pyhät tuovat yksinäisiä päivystykseen. Silloin kolottaa vähän sieltä ja täältä ja sitten se ongelma onkin yksinäisyys.

Kaveria kaipaavat voivat löytyä pelastustoimenkin kautta

Ylivieskassa myös yhteistyö peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa on tiivistä: sieltä voidaan ottaa yhteyttä, kun huomataan, että suurin ongelma on kaverin tarve.

Asiakkaita tulee myös pelastuslaitoksen kautta. Monesti ambulanssin soittavan ikäihmisen perimmäisenä vaivana onkin yksinäisyys.

Yhteydenotto tapahtuu aina vanhuksen suostumuksella.

Läheisestä huolestuneen avuksi otettiin lokakuussa Hoksauta minut -kortti. Se on kehitetty jo muutama vuosi sitten IkäArvokas-hankkeessa.

Kortteja löytyy esimerkiksi kirjastosta, apteekeista ja perusterveydenhuollon pisteistä. Sen voi täyttää joko omalta osaltaan tai vaikkapa naapurista, josta on huolissaan. Pelttari ottaa yhteyttä ihmiseen ja sitten katsotaan, miten edetään.

Ystävätoiminnassa on Ylivieskassa mukana noin 40 vapaaehtoista. Heillä on vaitiolovelvollisuus. Kaupungissa toimii myös vuoden jokaisena päivänä auki oleva Tuokiotupa, joka tavoittaa noin 12 000 kävijää vuosittain.

