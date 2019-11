Nähdäänkö brittivaaleissa nuorten ääniryöppy? – Uusista äänestäjistä jopa kaksi kolmannesta alle 35-vuotiaita

Äänestäjäksi on rekisteröitynyt kolmannes enemmän kuin ennen vuoden 2017 vaaleja.

Britannian joulukuisissa parlamenttivaaleissa äänioikeutensa on rekisteröinyt 3,85 miljoonaa ihmistä ja heistä noin kaksi kolmesta on alle 35-vuotiaita, kertovat viralliset tilastot. Rekisteröityneiden määrä on noin kolmanneksen suurempi kuin edellisissä parlamenttivaaleissa.

Nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi työskennellyt Vote for your Future -ryhmä sanoo, että luvut ovat rohkaisevia.

– Politiikka on viime aikoina ollut näkyvässä asemassa ja tämä rohkaisee myös nuoria äänestäjiä, sanoo Amy Heley Vote for your Future -ryhmästä AP:lle.

Liberaalidemokraattien Jo Swinson, Skotlannin kansallispuolueen SNP:n Nicola Sturgeon, Walesin itsenäisyyttä ajavan Plaid Cymrun Adam Price, työväenpuolueen Jeremy Corbyn sekä vihreän puolueen Sian Berry Channel 4 Newsin vaaliväittelyssä.

Kaikkiaan äänioikeutettuja 12. joulukuuta järjestettävissä vaaleissa on noin 46 miljoonaa. Heidän joukossaan on satoja tuhansia, jotka olivat liian nuoria osallistumaan vuoden 2016 kansanäänestykseen brexitistä.

Kolme vuotta myöhemmin Britannia kipuilee edelleen EU-eronsa kanssa. Nyt maassa järjestetään parlamenttivaalit lähes kaksi vuotta etuajassa. Britannian pääministeri Boris Johnson on sanonut uskovansa, että jos konservatiivit voittavat vaalit enemmistöllä, menee pitkään puitu EU-erosopimus viimein läpi maan parlamentissa ja Britannia eroaa unionista 31. tammikuuta mennessä.

Konservatiivit ovat suuttuneet Channel 4 News -kanavan päätöksestä korvata vaalitentin väliin jättäneet pääministeri Boris Johnson ja Brexit-puolueen puheenjohtaja Nigel Farage jääveistoksilla. EPA

Työväenpuolue on sanonut, että se haluaisi neuvotella uuden erosopimuksen, jonka jälkeen se antaisi äänestäjien valita, lähdetäänkö eroa hakemaan kyseisen sopimuksen perusteella vai jäädäänkö sittenkin osaksi EU:ta.

Vaikka valtaosa mielipidetutkimuksista povaa murskavoittoa konservatiiveille, on nuorten äänestäjien määrän kasvu hyvä uutinen työväenpuolueelle.

Britannian vaaleissa on iäkkäämmät ovat tavanneet äänestää nuoria aktiivisemmin. Esimerkiksi edellisissä parlamenttivaaleissa vuonna 2016 vain hieman yli puolet alle 35-vuotiaista käytti ääntään, kun yli 60-vuotiaiden joukossa vastaava luku oli yli 70 prosenttia.

Lähteet: AP