Arvokuljetusryöstöt ja Turun terrori-isku 41-vuotisen uran kiperimpiä paikkoja – poliisipäällikkö Tapio Huttunen aloittaa eläkepäivät

Lounais-Suomen poliisipäällikön Tapio Huttusen työpöytä on tyhjentynyt Turun poliisitalolla.

Reilut 40 vuotta sitten poliisiuraa aloitellessaan hän ei osannut haaveillakaan, että se johtaisi moiselle huippupaikalle.

Eläkkeelle lähtee tyytyväinen ja Suomen poliisin tulevaisuuteen luottava mies. Toimintaedellytykset ovat suurin piirtein mallillaan, mutta maailma muuttuu kiivasta tahtia.

Huttusen työpöytä on tyhjä, eläkepäivät edessä. Ari Welling / Yle

Järjestäytynyt rikollisuus ja avoimet rajat tuovat haasteita. Myös kyber- ja hybridiuhat ovat ujuttautuneet paikallispoliisinkin elämään.

Lisäkädet olisivat poliisipäällikön mukaan tarpeen tulevien haasteiden ratkomiseen. Hän toivoo, että uutta poliisivoimaa koulutetaan hallitusti niin, että kaikki myös kyetään palkkaamaan töihin.

– Ettei kävisi kuten Ruotsissa, että uhkien ollessa riittävän isot aletaan palkkaamaan tuhansittain uusia poliiseja ja pyritään siten saamaan homma hanskaan.

Poliisin rinnalle tullut muita toimijoita

Maailman muuttuminen on muutoinkin laventanut poliisin toimenkuvaa neljässä vuosikymmenessä.

Tapio Huttunen arvioi loputtomaksi suoksi, jos jokaista vuosikymmeniä vanhaa tekstiä pitäisi lähteä tutkimaan nykyvinkkelistä. Hänelle perinteiset rikostutkinnat ovat tutumpia kuin esimerkiksi sananvapauskiistojen ratkominen.

– Mielenkiintoisia vivahteita on tullut sitä kautta. Aloittaessani 40 vuotta sitten oli aikaa selkeää, mitä poliisi tutki: perinteisiä rikoksia.

Yleistä turvallisuuden tunnetta horjuttavat eri aikoina eri asiat.

Katuturvallisuus on esimerkiksi Turussa parantunut huomattavasti sen 15 vuoden aikana, jotka Huttunen on kaupungissa majaillut. Pahoinpitelyt ja vahingonteot ovat vähentyneet. Tosin tuoreimmissa rikostilastoissa näkyy kasvua seksuaalirikoksissa ja huumausainerikoksissa.

Poliisin työsarka on muuttunut monin tavoin Tapio Huttusen palvelusvuosina. Ari Welling / Yle

Tapio Huttunen muistelee, että jo 2000-luvun alussa vartijoiden määrä ylitti poliisin nuppiluvun. Eikä siinä ole mitään pahaa, poliiseja ei riittäisikään pitämään järjestystä yllä jokaisessa kauppakeskuksessa tai vastaavassa julkisessa tilassa.

– En ole siitä mustasukkainen, kyllä täällä tekemistä riittää. Mutta lainsäädännön pitää olla ajan tasalla.

Rajankäyntiä saattaa syntyä myös vakuutusyhtiöiden tutkiessa epäiltyä vilunkia.

– Vakuutusetsivät ovat meidän entisiä miehiämme ja tekevät sillä saralla tärkeää työtään. Mutta liikutaanhan siinä vähän rajamailla, mikä on poliisin ja mikä heidän roolinsa.

Yksityinen turvasektori puolestaan markkinoi nykyään kärkkäästi hälytysjärjestelmiään ja palveluitaan.

Tapio Huttusen mielestä kehitys on hieman kaksipiippuinen.

– On hyvä, että ihmiset varautuvat itse rikoksiin. Siinä on kuitenkin eriarvoistumisen vaara. Kenellä on varaa, saa kunnon turvan, muut joutuvat vähän kakkoskastiin. Sitä vähän vierastan.

Arvokuljetusryöstöt ja puukotukset jääneet mieleen

Tapio Huttusen 41 vuotta kestäneen uran varrelle mahtuu myös monta kansainvälistäkin huomiota herättänyttä rikosvyyhtiä.

Päällimmäisinä hänelle nousevat mieleen Turun seudulla tehdyt arvokuljetusautojen ryöstöt. Niiden ratkeamisesta ja jopa estämisestä Huttunen on ylpeä.

Luonnollisesti myös vuoden 2017 terrori-isku, Turun puukotukset, oli vaativa tehtävä suuren julkisen paineen alla.

– Omaan väkeen ja poliisiin täytyy olla erittäin tyytyväinen. On pystytty kunnialla hoitamaan kaikki, kiittelee Huttunen.

Mukavampia, joskaan ei aina leppoisampia tehtäviä ovat olleet esimerkiksi valtiovierailujen turvaaminen. Presidentin kesäasunto Kultarannassa tuo oman mausteensa poliisin työhön.

– Se on tuonut positiivista twistiä! Emme ole sitä rasitteena kokeneet, vaan olleet mukana turvaamassa presidentin kesää Naantalissa.

Toiminta-alueet suuria mutta sopivia

Poliisin organisaatiota on vuosien ja vuosikymmenten aikana rukattu moneen kertaan uusiksi.

Tapio Huttunen jättää taakseen koko Lounais-Suomen kokoisen alueen. Varsinais-Suomen ja Satakunnan poliisilaitokset lyötiin yhteen vuoden 2014 alusta.

– Alueet ovat nykypäivänä aika isoja. Paljon isommaksi näitä ei voi enää tehdä, että päälliköllä säilyy jonkin näköinen tuntuma alueeseen ja päättäjiin.

Eläkepäivinään Tapio Huttunen aikoo elää terveellisemmin ja huomioida läheisensä entistä paremmin. Ari Welling / Yle

Kokoluokka on Tapio Huttusen mielestä kuitenkin melko ideaali toiminnan painottamiseen tiettyihin ongelmiin.

– Jos haluamme valvoa huumausaineiden käyttöä, tällä poliisimäärällä pystymme tekemään sen todella tehokkaasti. Samoin liikennevalvontaa voidaan painottaa koko alueella.

Pelättyä liikennekulttuurin romahdustakaan ei koitunut Liikkuvan poliisin lakkauttamisesta. Automaattivalvonnalla on siinä osansa, mutta partioitakin on pystytty pitämään Huttusen mukaan hyvin tien päällä.

Ei tarvetta kärkkäille ulostuloille

Joulukuun alusta eläkkeelle jäävän Tapio Huttusen viimeisiä aikoja poliisijohtajana ovat varjostaneet kiusaamissyytökset. Kuusi Turun poliisilaitoksen poliisia ylintä johtoa myöten on epäiltynä työpaikkakiusaamisesta.

Turun poliisitalon sisäiset tapahtumat ovat parhaillaan syyteharkinnassa. Huttunen ei kesken tutkinnan halua lausua niistä mitään julkisuuteen.

Muutoinkaan hän ei aio äityä kärkkäisiin kannanottoihin eläkepäivinään joidenkin kollegoiden tapaan. Maailman menoa ja poliisin toimintaa muutoksessa hän toki aikoo seurata tarkkaan.

– Tällä hetkellä ei ole sellaisia ajatuksia, että tarvitsisi lähteä eturivin blogia kirjoittelemaan. Aion olla vähän taka-alalla ja sieltä käsin tukea työkavereita ja seuraajia. Tietysti aina jos kysytään, pitää olla valmis lausumaan mielipiteensä.

Lapualta, Pohjanmaalta kotoisin oleva Tapio Huttunen on asunut Turussa 15 vuotta, ja viihtynyt perheineen. Välillä hänestä tuntuu, että turkulaiset itse eivät osaa arvostaa kaupunkiaan yhtä paljon kuin muualta tulleet.

– Sanotaan, että Turku on pohjalaisten Amerikka. Meitä on aika paljon täällä ja meillä on omia yhteydenpitokanavia. Ainakin minulle pohjalaisena Turku on sopinut erittäin hyvin.

Lue lisää:

Risto Lammi Lounais-Suomen poliisin johtoon

Kuusi epäiltynä työpaikkakiusaamisesta Turun poliisilaitoksella, mukana myös ylintä johtoa – tapaus siirtyy syyteharkintaan