Vuoden luokanopettaja Satu Hietala juhlii itsenäisyyspäivää Presidentinlinnassa oppilaidensa luonnostelemassa iltapuvussa

Vuoden luokanopettajaksi (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna valittu jyväskyläläinen Satu Hietala sai lokakuun lopulla kutsun Linnan juhliin. Kutsu saapui Hietalan työpaikalle.

Hietala opettaa Jyväskylän Huhtasuon yhtenäiskoulun 6. luokkaa.

– Oppilaat alkoivat kysellä, että millainen juhlapuku minulla on. Kerrottuani, ettei vielä minkäänlaista, oppilaat sanoivat, että he voisivat piirtää pukuehdotuksia, kertoo Hietala.

Jyväskyläläisen Huhtasuon yhtenäiskoulun 6. luokkalaiset piirsivät opettajalle juhlapuvun malleja. Jarkko Riikonen / Yle

Hietala sai lisäksi muilta opettajilta vinkkejä Linnan juhliin valmistautumiseen.

– Ompelijaan pitää ottaa heti yhteyttä.

Kun Hietala tapasi pukusuunnittelija Iina Naumasen tämän Ateljéessa, laitettiin oppilaiden piirrokset pöydälle.

– Aloimme Iinan kanssa katselemaan, minkälaisia ideoita tulee oppilaiden piirroksista. Sininen väri pompsahti esiin ensimmäisenä ja niin minulle tuli sininen mekko, nauraa Hietala.

Satu Hietala ja pukusuunnittelija Iina Naumanen sovittavat Linnan juhlien iltapukua. Jarkko Riikonen / Yle

Hietalan mukaan juhlapuvussa on hänen omia ideoitaan ja lisäksi ehdotuksia kaikista oppilaiden piirroksista.

– Jokainen oppilas voi löytää juhlapuvusta omia ideoitaan, sanoo Hietala.

Satu Hietala halusi, että puvussa näkyy opettajuus. Jarkko Riikonen / Yle

Pukusuunnittelijalle ensimmäinen lasten piirroksista muokattu puku

Jyväskyläläinen pukusuunnittelija Iina Naumanen on tehnyt juhlapukuja koko uransa ajan. Lasten piirrosten pohjalta suunniteltu iltapuku oli hänelle uusi kokemus.

– Tämä on todella ensimmäinen kerta 20-vuotisen urani aikana, että luonnoksina ovat lasten piirrokset. Lapsilta tuli todella upeita piirroksia, he ovat taitavia suunnittelijoita, Naumanen kiittelee.

Naumanen suunnitteli ja valmisti tänä vuonna kaikkiaan kymmenen iltapukua Presidentinlinnan itsenäisyysjuhlaan.

– Olen yleensä tehnyt korkeintaan neljä juhlapukua vuosittain Linnan juhliin, mutta tänä vuonna pukuja on poikkeuksellisen monta.

Kutstut Linnan juhliin tulivat tänä vuonna noin pari viikkoa tavallista aiemmin. Aikaistaminen auttoi myös Naumasta iltapukujen suunnittelussa ja ompelussa.

Satu Hietalan juhlapukua sovitettiin runsas viikko ennen itsenäisyyspäivän juhlaa. Jarkko Riikonen / Yle

– Osan tilaustöistä sain jo alkusyksystä, mikä auttoi pukujen aikataulutuksessa. Muuten olisi tullut kiire valmistaa kymmenen pukua muutamassa viikossa, hän kertoo.

Naisten juhlapuvun suosituimmaksi väriksi Linnan juhlissa Naumanen arvioi vihreän.

– Iltapuvuissa on tänä syksynä selkeät linjat. Suosituin materiaali on silkki, jota on myös lähes kaikissa minun valmistamissani puvuissa, hän sanoo.

Lue myös: Skandaali! Turkiskoru, ronski kaula-aukko, tennarit ja läpinäkyviä kankaita – Linnan juhlat ovat muodin näyttämö, jossa flopeilta ei ole vältytty