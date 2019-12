Seksivalistuksen puute kiihdyttää Venäjän hiv-epidemiaa – ”Miksei anaaliseksistä puhuttu?”

DONIN ROSTOV Perjantai-iltapäivä on jo pitkällä, mutta luokkahuone seuraa silti herkeämättä opetusta. Täysikäisyyden kynnyksellä olevat nuoret kuuntelevat, kun vapaaehtoistyöntekijä Katja Pintšukova kertoo miehen sukuelimen mitoista.

– Kaikkea 17:stä 21:een senttimetriin pidetään isona ja yli 21-senttimetristä jättiläismäisenä, Pintšukova sanoo, mikä laukaisee yleisen hälinän luokassa.

Viestinnän ja tietotekniikan opiskelijoita valistetaan seksistä toisen asteen oppilaitoksessa Rostovissa. Aiheesta on tullut puhumaan seksuaaliterveyttä edistävä Dance4Life-järjestö.

Vapaaehtoiset keskittyvät naisten ja miesten sukuelimien eroista ja ehkäisyvälineistä kertomiseen. Hivistä ei varsinaisesti mainita lainkaan, saati sitten seksin tai seksuaalisuuden moninaisuudesta.

Seksivalistustunti oli Alina Karpovalle (kesk.) ensimmäinen laatuaan. Hänen mukaansa intiimi aihe tuntui hieman vaivaannuttavalta, mutta sen käsittely on silti tärkeää. Grigori Vorobjov / Yle

Opiskelijoilla tuntuisi olevan kiinnostusta puhua seksistä suoremminkin.

– Miksei anaaliseksistä puhuttu? Sitähän voi myös harrastaa, nuori nainen kuiskaa vierustoverilleen tunnin päättyessä.

Seksivalistus on kouluissa harvinaista

Nyky-Venäjän mittapuulla rostovilaisessa ammattikoulussa pidettty seksuaalivalistustunti on kuitenkin suorasanainen. Tavallisesti koulussa ei seksistä puhuta, eikä seksuaalikasvatus ole osa opetusohjelmaa.

Tämä on sopinut myös Venäjän opetusministeri Olga Vasiljevalle, jonka mukaan (siirryt toiseen palveluun) intiimeistä asioista valistaminen kuuluu vanhemmille. Usein aihetta arastellaan myös kotona.

Puutteellinen seksuaalivalistus vaikeuttaa entisestään taistelua hi-virusta vastaan. Tilanne on hälyttävä, koska uusien hiv-tartuntojen määrä kasvaa Euroopassa nopeiten juuri Venäjällä. Viime vuoden lukujen perusteella Venäjällä todettiin uusia tartuntoja suhteutettuna väestömäärään yli 20 kertaa enemmän kuin Suomessa.

Seksistä valistaneen Katja Pintšukovan mukaan tällä kertaa tunnilla ei puhuttu hivistä, koska sukupuolitaudit ovat erittäin tylsä aihe. Grigori Vorobjov / Yle

Jotta 15–18-vuotiaille nuorille voi antaa oppilaitoksissa seksuaalikasvatusta, tarvitaan siihen vanhempien lupa. Vanhemmat kuitenkin usein pelkäävät, että seksistä puhuminen voi herättää lapsessa vääränlaista kiinnostusta asiaa kohtaa.

Tämän vuoksi Venäjän terveysministeriöstä ehdotettiin hiljattain (siirryt toiseen palveluun), että koululaisten vanhempia alettaisiin järjestelmällisesti valistaa hivistä ja siitä, kuinka siltä voi suojautua. Silloin vanhemmat ymmärtäisivät tilanteen vakavuuden ja sallisivat helpommin koulujen seksivalistuksen.

Koulussa ei voi puhua suoraan seksistä

Hivin vastaista vapaaehtoistyötä tekevä Roman Polikarpov tietää, kuinka arka aihe seksistä puhuminen Venäjällä nykyisin on – etenkin jos aihetta käsitellään koulussa.

Lastenlääkärinä työskentelevä Polikarpov on ollut 10 vuotta mukana seksuaalikasvatusta edistävän Dance4Life-järjestön toiminnassa. Hän kouluttaa järjestön vapaaehtoisia kertomaan suojatusta seksistä nuorille.

Rostovin Dance4Life-järjestön pitkäaikaisen aktiivin Roman Polikarpovin mukaan venäläiseen kulttuurin ei kuulu seksistä puhuminen avoimesti. Grigori Vorobjov / Yle

Seksistä kerrotaan nuorille erittäin hienotunteisesti. Esimerkiksi kondomien käytön harjoitteleminen tai edes niiden tuominen näytille oppilaitoksiin on Polikarpovin mukaan mahdotonta.

– Haluamme kunnioittaa niiden ihmisten tunteita, jotka hämmentyisivät tällaisesta. Joku voi pitää sitä yllyttämisenä seksiin, hän sanoo.

Polikarpovin mukaan samasta syytä vapaaehtoiset välttävät koulussa seksisuhteista puhumista ja kertovat sen sijaan ihmisten välisistä suhteista.

– Kulttuurissamme ei ole tapana, että seksistä puhutaan kovaan ääneen. Me otamme vanhempien ja opettajien mielipiteen huomioon, Polikarpov sanoo.

Perheonnen oppitunti korvaa seksivalistuksen

Seksuaaliopetuksen sijaan Venäjällä on alettu opettaa kouluissa perhetiedoksi nimettyä oppiainetta. Sen tarkoituksena on kasvattaa nuorten moraalista pohjaa ja vähentää avioerojen määrää.

Venäjän parlamentin ylähuoneesta eli liittoneuvostosta on tuettu perhetiedon ottamista kouluopetukseen. Myös Venäjän lapsiasiamies Anna Kuznetsova on kannattanut (siirryt toiseen palveluun) tämän myös perheonnen oppitunniksi kutsutun aineen laajempaa käyttöönottoa kouluissa.

Seksuaalivalistusta edistävän Roman Polikarpovin mielestä on hyvä asia, että nuorille painotetaan oikean kumppanin odottamisen ja uskollisuuden tärkeyttä. Samalla myös kondomien käytöstä pitäisi puhua suoraan, sillä Venäjän yhä paheneva hiv-tilanne vaatii sitä.

– Venäläiset tietävät hivistä vain vähän ja he eivät tajua, että riski sairastua on todellinen. Tänä päivänä hiv koskee jokaista venäläistä, Polikarpov sanoo.

Perinteiset perhearvot ovat taas nousussa

Venäjällä on alettu kuluvalla vuosikymmenellä puhua laajasti ”perinteisistä perhearvoista”.

Valtion hallitsemassa mediassa seksuaalinen monimuotoisuus on leimattu todisteeksi länsimaiden rappiosta ja venäläisten arvojen vastaiseksi tuontitavaraksi. Samalla myös koulujen seksuaaliopetusta on alettu pitää epäilyttävänä.

Viisi vuotta sitten maailman aids-päivänä Venäjän silloinen lapsiasiavaltuutettu Pavel Astahov sanoi (siirryt toiseen palveluun), ettei seksuaalikasvatus tule koskaan oppiaineeksi venäläiskouluissa.

Astahov arvioi tuolloin, että varhainen seksuaaliopetus voi olla ristiriidassa venäläisten moraalisääntöjen ja siveellisyyden sekä maan perinteiden kanssa.

Aleksandr Sobolev (kesk.) oli tyytyväinen seksivalistustuntiin ja sanoi, että tiedot eri ehkäisyvälineistä tulevat tarpeeseen myöhemmin elämässä. Grigori Vorobjov / Yle

Konservatismi näkyy lainsäädännössä

Konservatiivisen maailmankuvan suosion kasvu näkyy lainsäädäntöön tehdyissä muutoksissa. Vuonna 2012 Venäjällä tuli voimaan laki lasten suojelemiseksi terveyttä ja kehitystä vahingoittavalta tiedolta.

Vuodesta 2016 lähtien Venäjällä on ollut kiellettyä ”propagoida ei-perinteisiä seksuaalisuhteita” alaikäisille. Laki tarkoittaa käytännössä sitä, että seksuaalivähemmistöistä ei saa levittää nuorille myönteistä tai neutraalia tietoa.

Uusia lakeja on perusteltu lapsien suojelemisella. Ne ovat kuitenkin osaltaan johtaneet seksivalistuksen heikkenemiseen.

Jopa neljällä prosentilla 30–40-vuotiaista miehistä on hiv-tartunta. Valvova viranomainen Rospotrebnadzor

Silti pientä edistystäkin saattaa tapahtua hivin torjumisessa lainsäädännön keinoin. Venäjän hallituksen käsittelyyn on vihdoin viety lakialoite, jolla halutaan kieltää virheellisen tiedon levittäminen hivistä. Se tekisi laittomaksi esimerkiksi hi-viruksen olemassaolon kieltämisen.

Hivin leviämistä vastaan taisteleva Roman Polikarpov kertoo, että jotkut Venäjällä uskovat esimerkiksi salaliittoteoriaan, jonka mukaan hi-virus on kansainvälisten lääkefirmojen keksimä huijaus.

Hiv-epidemia pahenee edelleen Venäjällä

Etelä-Venäjällä sijaitsevalla Rostovin alueella uusien hiv-tartuntojen määrä on saatu vihdoin laskemaan. Vapaaehtoisjärjestö Dance4Life kertoo, että uudet tartunnat ovat vähentyneet etenkin nuorempien ikäluokkien parissa.

Koko maassa tilanne jatkuu kuitenkin synkkänä.

Rekisteröityjen hiv-positiivisten määrä on (siirryt toiseen palveluun) Venäjällä yli miljoona. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana uusia tartuntoja rekisteröitiin 47 000. Kaikkein eniten tartuntoja on 30–40-vuotiailla miehille, joista jopa neljällä prosentilla on todettu hi-virus.

Venäjällä hiviä on pidetty pitkään lähinnä suonensisäisten huumeidenkäyttäjien ja homomiesten ongelmana. Tuoreiden tilastojen mukaan hiv-tartunnat leviävät kuitenkin nykyään useimmiten heteroseksissä.

