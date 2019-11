Vasemmistoliitto aikoo erottaa perustajajäsenensä puolueenvastaisen toiminnan takia – erikoista kiistaa käsitellään käräjillä

Porilainen Aki Nummelin on ajautunut täydelliseen välirikkoon puolueensa vasemmistoliiton kanssa. Nummelin itse kiistää jyrkästi häntä kohtaan esitetyt väitteet.

Vasemmistoliitto aikoo erottaa porilaisen, valtakunnallistakin julkisuutta saaneen poliitikon ja tämän yhdistyksen Porin vasemmistoyhdistyksen. Syynä on puolueenvastainen toiminta.

Porin vasemmistoyhdistys on pieni porilainen yhdistys, jota johtaa entinen varakansanedustaja ja entinen kaupunginvaltuuston jäsen Aki Nummelin. Nummelin on ajautunut puolueen kanssa täydelliseen välirikkoon.

Tradeka ja asukasyhdistys kiistan ytimessä

Nummelin joutui eroamaan useista poliittisista luottamustehtävistään kolme vuotta sitten osuuskunta Tradekan vaaleissa syntyneiden epäselvyyksien (siirryt toiseen palveluun) takia. Nummelinin väitettiin ostaneen ääniä Tradekan edustajistovaaleissa.

Vasemmistoliiton piiri vaati keväällä Porin vasemmistoyhdistystä erottamaan Nummelinin jäsenyydestään puolueenvastaisen toiminnan takia. Piiri vetosi Tradeka-epäselvyyksien lisäksi sen tietoon tulleisiin uusiin väärinkäytösväitteisiin, jotka koskevat Nummelinin toimintaa Pormestarinluodon asukasyhdistyksessä.

Nummelin itse katsoo oikeudelle antamassaan vastineessa, ettei puoluepiiri antanut hänelle mahdollisuutta vastata syytöksiin. Tradekan osalta piiri ei Nummelinin mukaan esittänyt tarkempia tietoja puolueenvastaisesta toiminnasta. Asukasyhdistyksen osalta Nummelin kertoi joutuneensa erotetuksi yhdistyksen johdosta ja asian olevan nyt hänen lakimiehensä hoidettavana.

Aki Nummelin on Porissa tunnettu poliitikko ja kansalaisjärjestötoimija. Yle

Satakunnan vasemmistoliitto ei ollut Nummelinin vastineeseen tyytyväinen. Piirihallitus päätti elokuussa yksimielisesti erottaa koko Nummelinin yhdistyksen.

Oikeus asettui Nummelinin kannalle – piiri vetoaa postilakkoon

Aki Nummelin valitti puoluejärjestön päätöksestä oikeuteen. Hän katsoi, että piirihallitus oli toiminut lainvastaisesti.

Käräjäoikeus julisti torstaina erottamispäätöksen laittomaksi. Syynä oli se, että Satakunnan vasemmistoliitto ei ollut antanut oikeudelle vastinetta Nummelinin valitukseen. Vasemmistopiiri joutuu myös maksamaan Nummelinin oikeuskulut, 510 euroa.

Vasemmistoliiton Satakunnan-piirin toiminnanjohtaja Misha Dellinger kertoo Ylelle, että piiri on lähettänyt vastineen oikeuteen, mutta todennäköisesti se ei ole mennyt perille postilakon takia.

Piirillä on kolmenkymmenen päivän sisällä oikeus vaatia oikeutta ottamaan asia uuteen käsittelyyn. Tätä oikeutta piiri aikoo käyttää. Dellinger uskoo, että oikeus asettuu lopulta tukemaan erottamispäätöstä.

Piiri ei taivu: "Luottamus kadonnut täysin"

Toiminnanjohtaja vakuuttaa, että puoluepiirillä on erittäin vahvaa, useilta tahoilta saatua näyttöä Nummelinia vastaan. Väärinkäytökset ovat Dellingerin mukaan erittäin vakavia, mutta hän ei halua avata niitä julkisuudessa tarkemmin.

– Luottamus Aki Nummeliniin on kadonnut täysin. Seuraavaksi hänen erottamistaan käsittelee puoluehallitus viimeistään alkuvuodesta, Dellinger sanoo.

Dellingerin mukaan kolmen vuoden takaiset asiat nousivat esille vasta tänä vuonna muun muassa siksi, että vasemmistoliiton piirijohto vaihtui. Uusi puheenjohtaja Petri Salminen otti asian tarkasteluun.

Tapauksen käsittelyä lykättiin myös kevään eduskuntavaalien takia, jotta asia ei nousisi julkisuuteen juuri vaalien alla.

Nummelin vie asian oikeuteen

Aki Nummelin on tehnyt Satakunnan vasemmistopiiristä ja sen toiminnanjohtajasta Misha Dellingeristä tutkintapyynnön poliisille. Nummelinin mielestä hänen poliittisia oikeuksiaan ja kunniaansa on saatettu loukata.

Nummelin kiistää Ylelle jyrkästi epäselvyydet Pormestarinluodon asukasyhdistyksessä. Hänen mukaansa kyse on kavallussyytöksistä. Asia on menossa oikeuteen, mutta Nummelin itse ei ole syytettyjen penkillä: Kavallusväitteitä esittänyt henkilö on joutumassa syytteeseen kunnianloukkauksesta. Väitteiden esittäjä kiistää rikoksen.

Yle on nähnyt asiaa koskevan haastehakemuksen ja varmistanut sen paikkansapitävyyden Satakunnan käräjäoikeudesta. Syytekirjelmässä todetaan, että Nummelin ei koskaan ole ollut kavallusasiasta poliisikuulustelussa eikä asiasta ole tehty edes tutkintapyyntöä.

Pitkäaikainen, kiistelty vaikuttaja

Nummelin on vasemmistoliiton perustajajäsen, puoluevaltuuston entinen pitkäaikainen varajäsen, Porin vasemmistoliiton kunnallisjärjestön entinen puheenjohtaja ja varakansanedustaja vuosilta 2007–2011. Porin kaupunginvaltuustossa hän istui pitkään, myös varapuheenjohtajana.

Nummelin on ollut vasemmistoliitossa sivuraiteella jo usean vuoden ajan. Hän erosi Porin kaupunginvaltuustosta 2016 Tradeka-kohun siivittämänä.

Vasemmistoliiton pää-äänenkannattajassa Kansan Uutisissa (siirryt toiseen palveluun) nostettiin äskettäin esille hänen toimintansa vasemmistonuorten puheenjohtajavaalissa vuonna 1999.

Lehden mukaan Nummelin tuli nuorisojärjestön liittokokoukseen ison kannattajajoukon kanssa, joista "osa oli kielitaidottomia venäläisiä maahanmuuttajia". Myöhempi vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kertoi lehdelle, että Nummelinia ei haluttu valita järjestön johtoon. Nummelin hävisi tuolloin vaalin Sanna-Kaisa Salmiselle.

Nummelin: Törkeä loukkaus

Aki Nummelin on vakaumuksellinen vasemmistolainen, joka on kirjoittanut muun muassa sosialismin teoreetikon Karl Marxin yhteiskunnallisia näkemyksiä käsittelevän teoksen (siirryt toiseen palveluun). Hän pitää vasemmistoliiton erottamispyrkimyksiä käsittämättöminä.

– Tämä on törkein loukkaus, joka minua kohtaan on koskaan tehty. Ja se on paljon, Nummelin sanoo.

Nummelin vakuuttaa, ettei hän aio antaa periksi. Jos puoluehallitus erottaa hänet, hän kertoo jatkavansa oikeusprosessia loppuun asti.