Koirien joulukirkko sai tunteet kuumenemaan – Jarmo Mäkinen harkitsee kirkosta eroamista, koska kokee olevansa nyt samalla viivalla koirien kanssa

Koirat tanssivat harvoin kirkonmenoissa.

Kotka–Kymin seurakunnan ja Kotkan koiraystäväinseura ry:n järjestämässä koirien joulukirkossa kahden vuoden ikäiset cockerspanielit Vilma ja Venla hyppivät kuitenkin hilpeän sisartanssin.

Kaikkiaan Kymin kirkonmäellä on järjestetty koirin joulukirkkoja liki vuosikymmenen ajan. Tänä vuonna koirien joulukirkkoon saapui satakunta koiraa omistajineen vastaanottamaan joulun tunnelmaa.

Viimeiset viisi koirien joulukirkkoa pitäneen pastori Elise Hasasen mukaan koirille rapsuttamalla ja silittelemällä tehty siunaus ei rajoitu pelkästään koiraan. Lemmikin mukana siunataan koko huonekunta.

– Kun koiralle tai jollekin muulle lemmikille annetaan siunatun joulun toivotus sen omalla nimellä kutsuen, koira huomioidaan myös yksilönä, Hasanen sanoo.

Tiina Piiparin cockerspanielit Vilma ja Venla innostuivat ennen kirkonmenoja sisartanssiin. Tahtia löi taustalla Pertti Piipari. Ville Vanhala / Yle

Kritiikkiä koirien siunaamisesta

Joululaulun, hartauden ja rukouksen jälkeen Kymin kirkon taakse muodostui koirista ja koirienomistajista pitkä jono. Cockerspanielit Venla ja Vilma saavat pitkän odotuksen jälkeen vuorollaan Hasaselta siunatun jouluntoivotuksen.

Venlan ja Vilman omistajat Tiina ja Pertti Piipari kertovat olevansa koiriensa kanssa jo kolmatta kertaa koirien joulukirkossa.

– Koirat ovat perheemme jäseniä, joten koirien joulukirkko on meidän perheemme joulunajan aloitus, Tiina Piipari totesi.

Koirien siunaaminen ei välttämättä ole kaikkien mieleen. Kotkassa koirien joulukirkko on kirvoittanut kritiikkiä, mikä on näkynyt myös yleisönosastokirjoituksissa. Kotkalainen Jarmo Mäkinen uhkasi Kymen Sanomien yleisönosastorjoituksessaan jopa erota kirkosta, koska tuntee joutuneensa kirkon silmissä koirien kanssa samalle viivalle.

Mäkisen mielestä koirien siunaaminen nimellä mainiten loukkaa etenkin iäkkäämpiä, syvästi uskonnollisia ihmisiä.

– Siunaus on hyvin henkilökohtainen yhteys seurakuntalaisen ja seurakunnan työntekijän välillä. Voisi sanoa niin, että koiria siunaamalla kunnioitus ihmistä kohtaan laskee, kertoo Mäkinen Ylelle.

Mäkinen korostaa, että hänellä ei ole yleisellä tasolla mitään koiria tai muitakaan eläimiä vastaan.

– Lemmikit voivat olla mukana hartaustilaisuuksissa ja luontokirkot ja metsän eläinten siunaus ovat meillä jo totuttu käsite.

Luonto ja luontokappaleet

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Jumalanpalveluksen asiantuntijan Terhi Paanasen mukaan lemmikkieläinten siunaamisesta ei ole käyty kirkossa sisäistä keskustelua.

Helsingissä eläimiä on siunattu esimerkiksi Helsingin Tuomiokirkon portailla.

Paananen sanoo ymmärtävänsä koirien ja muiden lemmikkien siunaamista, koska lemmikkejä siunatessa siunataan myös niiden elämään liittyviä ihmisiä.

Paanasen mukaan koirien siunaamisen liittyy samaa ajattelua kuin suosituiksi tulleisiin luontokirkkoihin.

–Kristinuskossa luonnolla on suuri merkitys. Uskomme, että Jumala puhuu ihmiselle luonnon ja luontokappaleiden välityksellä.

Noin satakunta koiraa omistajinen osallistui Kotkan Kymin kirkon koirien joulukirkkoon. Ville Vanhala / Yle

Eläimet perheenjäseninä

Koirille on järjestetty koirayhdistysten ja seurakuntien yhteistyönä kymmeniä joulusiunaustilaisuuksia pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa jo usean vuoden ajan.

– Eläinten siunaaminen lienee ortodoksista perinnettä. Helsingissä ja Espoossa koirien siunauksista ovat vastanneet ennen kaikkea ortodoksiseurakunnat, kertoo Liisa Suoninen Suomen Kennelliitosta.

Jumalanpalveluksen asiantuntija Paanasen mukaan kristinuskon vanhoissa liturgioissa on monia luontoon liittyviä perinteitä ja rukouksia, Hän mainitsee esimerkkinä veden siunaamisen, joka tunnetaan ennen kaikkea ortodoksisen kirkon piiristä.

– Kirkot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja vaikuttavat toisiinsa. Kaikki kristilliset liturgiat kumpuavat kuitenkin alunperin samasta juuresta.

Suonisen mielestä koirien siunaaminen ei varsinaisesti ole koirien inhimillistämistä.

– Koirille annetaan kutsumanimiä kuten ihmisillekin eikä sekään mielestäni ole eläimen inhimillistämistä, Suoninen toteaa.

Koiraa ja yhtä lailla myös kissoja pidetään nykyään perheenjäseninä. Suoninen kuitenkin muistuttaa, että kysymyksessä ovat eläimet, joilla ei ole samanlaisia tarpeita kuin ihmisellä.

– Kennelliiton kanta on, että koirasta on huolehdittava ja sen on päästävä elämään koiran arvoista elämää.

Pieni Olga-koira omistajineen saa seurakuntapastori Elisa Hasaselta siunatun jouluntoivotuksen. Ville Vanhala / Yle

Avustusta vähävaraisten lemmikeille

Kotka–Kymin seurakunnan koirien joulukirkko pidettiin tänä vuonna vielä viheriöivillä nurmikoilla. Tiina Piipari olisi toivonut jouluisen tunnelman luomiseksi lunta maahan ja puiden oksille. Sen sijaan joulukuusesta ei ollut hänen mielestään niin väliksi.

– Viime vuonna täällä oli joulukuusi ja koirien hihnat sotkeentuivat kuusen sähkökynttilöiden johtoihin, Piipari kertoo.

Eläinten joulurauhan julistuksessaan pastori Pasanen mainitsi, että tänä jouluna vähävaraisten joulukeräyksessä kerätään ruokaa myös vähävaraisten perheiden lemmikeille.

– Lemmikkieläimet eivä enää ole vain varakkaiden etuoikeus. Meidän on kuitenkin muistettava, että eläimet eivät elä ihmistä varten, vaan ne ovat olentoja, joilla on omat tahtonsa ja tarpeensa.

Viiden kuukauden ikäinen tiibetinspanieli Hilma hytisi emäntänsä Merja Kauralan sylissä vilttiin käärittynä.

– Koira jännittää muiden koirien läheisyyttä niin paljion, että vapisee, Kaurala kertoi.

Ensimmäistä kertaa koirien joulukirkkoon osallistunut Kaurala piti tilaisuuden tunnelmasta ja uskoi tulevansa koiransa kanssa joulukirkkoon uudestaan.

– Kun Hilma kasvaessaan tottuu muihin koiriin, sitä ei enää ensi jouluna joulukirkko jännitä.

Kissanomistajan "koirakuume"

Pastori Elise Hasaselle koirien joulukirkosta on tullut vuoden mieluisin työtehtävä.

– Koirat luovat hyväntuuliisuutta. Koirien joulukirkosta lähtee aina hymy huulilla kotiin.

Vaikka Hasanen tunnustautui koiraihmiseksi, niin tällä hetkellä hänellä on lemmikkeinään kaksi kissaa. Pastori potee kuitenkin "vakavaa koirakuumetta."

– Koiranhankinta on jo niin pitkällä, että rotu on jo päätetty. Ehkä meille tulee hyvinkin pianwelsh gorgin pentu.

Koirien joulukirkko järjestettiin Kotkassa 4.12.