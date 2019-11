Miksi postiministeri Paatero sai lähteä? Ota tilanne haltuun 100 tai 400 sanassa

Valtion omistamista yrityksistä vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) pyysi tänään eroa tehtävästään pääministeri Antti Rinteeltä (sd.). Kaksikolla ei käytännössä ollut enää muuta tietä ulos tilanteesta.

Taustalla on Postin suunnittelema 700 pakettilajittelijan työehtojen heikennys ja sitä seurannut lakko.

Lakko päättyi keskiviikkona työntekijäpuolen voittoon. Nyt kyse oli siitä, ovatko Paatero ja Rinne puhuneet totta.

1. Tiesikö Paatero Postin suunnitelmista etukäteen enemmän kuin kertoi?

2. Miksi Antti Rinne väitti vielä eilen eduskunnalle, että Paatero on kieltänyt Postia siirtämästä työehtosopimuksia ja pienentämästä palkkoja?

3. Postin johtajien mukaan tällaista käskyä ei ole heille annettu.

Tänään kukaan ei tunnustanut valehdelleensa.

Antti Rinne on omien sanojensa mukaan vaatinut koko ajan, että valtionyhtiöissä ei poljeta työehtoja. Hän antoi ymmärtää, että Paateron johtama ministeriö ei pitänyt huolta, että tästä vaatimuksesta pidetään kiinni.

Tämän johdosta Sirpa Paatero ilmoitti eroavansa.

Tässä ovat postikohun keskeisimmät henkilöt.

Jos sinulla hetki aikaa, niin jatketaan vielä vähän syvemmälle.

Kuten henkilögalleriasta käy selville, Rinteen ankarin kritiikki ei kohdistu omistajaohjaukseen. Kovimman läksytyksen saa Posti.

Postin johto on Rinteen mukaan antanut harhauttavaa tietoa, kun se on väittänyt kilpailijoiden käyttävän halvempia työehtosopimuksia. Rinteen mukaan tilanne on päinvastainen – kilpailijat ovat käyttäneet koko ajan pääosin kalliimpia työehtosopimuksia kuin Posti.

Lisäksi Rinne sanoo Postin pyrkineen viestinnässään häivyttämään tietoa siitä, milloin liikkeenluovutuksen ja työehtosopimusten siirron oli määrä tapahtua. Tämä päivämääräkysymys on olennainen. Sirpa Paateroa on ahdistettu kysymyksillä, miksi valtio-omistaja ei puuttunut tilanteeseen aikaisemmin.

Antti Rinne osoitti siis syvää epäluottamusta Postin hallitusta kohtaan. Tämä tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä johtamaan Postin hallituksen vaihtoon.

Yhtiöiden hallitusten on nautittava omistajien luottamusta, eikä postilla ole muita omistajia kuin valtio.

Vain toinen hallitus vaihtuu

Myös Suomen hallituksen on nautittava luottamusta, nimittäin eduskunnan luottamusta. Oppositiopuolueet kokoomus, kristillisdemokraatit ja kansanedustaja Harry Harkimon Liike Nyt aikovat äänestyttää eduskuntaa ensi viikolla hallituksen luottamuksesta.

Hallituspuolueilla on enemmistö eduskunnassa, joten Rinteen hallituksen kaatuminen äänestyksessä on epätodennäköistä.

Hallituspuolueet eivät nimittäin toivo uusia eduskuntavaaleja, sillä Perussuomalaiset ovat tällä hetkellä kannatusmittauksissa Suomen ylivoimaisesti suurin puolue.

Palataan alkuun. Mitä tekemistä tämän päivän tapahtumilla on Postin pakettilajittelijoiden kanssa?

Ei suoranaisesti mitään. Se kiista ratkesi sovittelun kautta.

Toisaalta, keskiviikkona päättynyt lakko uhkasi pysäyttää koko Suomen, kun postilaiset saivat tukea bussikuskeilta, ahtaajilta ja esimerkiksi rautatieläisiltä. Näyttää siltä, että suuri syy tähän on se, että Postin viestintä ja pääministerin vaatimukset eivät saavuttaneet toisiaan.

Tämä nostaa esiin huolen siitä, miten Suomen kymmeniä valtionyhtiöitä ylipäätään hoidetaan.

Ministerinsalkkunsa jättänyt Sirpa Paatero ilmoitti jäävänsä kahden viikon sairaslomalle. Antti Rinteen mukaan Paatero pyysi itse eroa puhelinkeskustelun aikana. Käytännössä molemmille oli selvää, että ministerin ero on ainoa ulospääsy tilanteesta.

