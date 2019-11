Oppositio vaatii pääministeri Antti Rinteen eroa, kokoomuksen Petteri Orpo: "Omia virheitä paikataan sillä, että uhrataan yksi SDP:n ministeri"

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tuli iltapäivällä median eteen vakavana.

– Tämä näyttäytyy meille niin, että pääministeri on antanut eduskunnalle virheellistä tietoa. Ministeri Sirpa Paateron (sd.) syrjään siirtäminen ei poista tätä tosiasiaa, Orpo sanoi eduskunnassa.

Orpo katsoo, että pääministeri Antti Rinne (sd.) on ollut selkeän tietoinen Postin toimiin liittyvistä asioista.

– Hän (Rinne) on itse ollut aktiivinen toimija koko ajan tässä tilanteessa. Viimeistään tämän aamun Postin tiedote kertoo karulla tavalla, että pääministeri on siis antanut väärää tietoa eduskunnalle, Orpo sanoi.

Kokoomuksen mielestä pääministeri ei nauti eduskunnan luottamusta.

– Hänen pitäisi erota, Orpo sanoi.

Orpon mitta täyttyi lopullisesti, kun hän katsoi tänään pääministerin tiedotustilaisuutta.

– Siitä välittyi voimakkaasti ajatus, että omia virheitä paikataan sillä, että uhrataan yksi SDP:n ministeri, Orpo totesi.

Kokoomuksessa katsotaan, että ministeri Sirpa Paateron ero oli kuitenkin perusteltu.

– Paatero on selkeästi tehnyt virheitä. Posti-case on kestänyt viikkoja. Hallitus ja omistajanohjaus ovat toimineet huonosti. Kaikki näkevät sen. Se on aiheuttanut yhteiskunnalle miljoonien tappioita.

Orpo: Minä uskon siihen, mitä Postin hallitus on tänään viestinyt

Orpo katsoo Postin toimineen hyvin.

– Postin hallitus on toiminut johdonmukaisesti. Minä uskon siihen, mitä Postin hallitus on tänään viestinyt. He ovat informoineet omistajanohjausyksikköä useaan otteeseen. He ovat informoineet ministeriä ja tämän esikuntaa. Postin hallitusta ei voi tässä moittia, Orpo sanoo.

Orpon mukaan ongelma on se, että maan hallituksen toiminta on ollut sekavaa ja sen linja muuttuu jatkuvasti.

Halla-aho: Jos Rinne tietoisesti valehtelee, hänen tulisi tehdä johtopäätökset

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi Ylelle jo aamulla, että Rinteen pitäisi erota, jos hän tietoisesti valehtelee.

– Jos pääministeri Rinne tietoisesti valehtelee, niin hänen tulisi myös tehdä henkilökohtaiset johtopäätöksensä.

Mitä tarkoitatte tällä?

– Erota, sanoi Halla-aho Ylelle aamulla.

Lue myös:

Ministeri Sirpa Paatero eroaa, oppositio vaatii jo Rinteen eroa – Yle seuraa hetki hetkeltä