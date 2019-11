Kuka korvaa eronneen Sirpa Paateron? Tässä seitsemän nimeä, jotka ovat spekulaatioissa esillä

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) ero on herättänyt poliitikkojen piirissä keskustelun siitä, kuka korvaa ministerin.

Kuvio ei ole täysin selvä. Osa politiikan tarkkailijoista sanoo, että nyt demarit voisivat kierrättää ministereitä. Hallituksen sisältä voitaisiin nostaa istuva ministeri Paateron tilalle, jolloin joku toinen salkku pitäisi täyttää.

Välttämättä tässä vaiheessa hallituskautta ei tarvitse tarkkailla niin tarkasti ministerien vaalipiiriä tai sukupuolta, koska tilanteeseen etsitään nopeaa ratkaisua.

Ratkaisun uudesta ministeristä tekee SDP:n puoluehallitus, joka päättää asiasta puheenjohtaja Antti Rinteen esityksestä. Rinne ei tänään kommentoinut, kuka voisi olla Paateron seuraaja.

Spekulaatioissa seuraavasta kunta- ja omistajaohjausministeristä ovat mukana ainakin seuraavat nimet.

Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, SDP

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Ville Skinnarin nostamista Paateron tilalle perustellaan käytäväpuheissa hänen taustallaan. Skinnari on koulutukseltaan juristi, joten hänellä olisi eväitä hoitaa vaikeaa omistajaohjauksen ministerinsalkkua. Skinnarin arvioidaan olevan myös tarpeeksi rohkea haastavan tilanteen hoitamiseen. Postin lisäksi ministeri joutuu ottamaan vastuun myös Veikkauksesta, joka on ollut vaikeuksissa toimintansa takia.

Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, SDP

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Antti Lindtmania pyydettiin Rinteen hallituksen ministeriksi jo aiemmin kesällä, mutta hän kieltäytyi pestistä. Lindtman perusteli päätöstään muun muassa perhetilanteella. Nytkin käytäväpuheissa arvioidaan, että Lindtmanin puhelin soi, mutta puheenjohtaja Rinne joutuu tyytymään kieltävään vastaukseen. Sinänsä Lindtmanin tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia, jotka puoltaisivat myöntävää vastausta.

Tarja Filatov, kansanedustaja, SDP

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Tarja Filatov on kokenut ministeri ja kansanedustaja, jonka arvioidaan pärjäävän paikassa kuin paikassa. Häneen siis voitaisiin luottaa, kun valtionyhtiöiden asioita aletaan laittaa järjestykseen. Filatov on toiminut aiemmin muun muassa työministerinä. Filatov on tosin samasta vaalipiiristä kuin ministeri Skinnari, mutta poikkeustilanteessa siitä ei välttämättä olisi samanlaista haittaa kuin hallitusta muodostettaessa tyhjältä pöydältä.

Miapetra Kumpula-Natri, euroedustaja, SDP

Jussi Nukari / Lehtikuva

Miapetra Kumpula-Natrin paluusta kotimaan politiikkaan on huhuttu jo jonkin aikaa. Nyt siihen olisi tilaisuus, kun omistajaohjauksen ministerin salkku on vailla ottajaa. Yhden teorian mukaan Kumpula-Natri voisi ottaa kehitysyhteistyön ministerinsalkun, jos Skinnari nousisi omistajaohjausministeriksi. Kumpula-Natrin nousua ministeriksi puoltaa myös hänen pitkä kokemuksensa puolueessa.

Johannes Koskinen, kansanedustaja, SDP

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Johannes Koskisen valintaa puoltaisi kokemus. Koskinen on toiminut aiemmin oikeusministerinä ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, joten hänellä olisi edellytykset hoitaa omistajaohjausministerin salkkua. Koskista kuvataan tarkaksi mieheksi ja viime aikoina omistajaohjausministerin tehtävän hoitaminen kunnialla olisi vaatinut tarkkuutta.

Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, SDP

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Johanna Ojala-Niemelän nimi on pyörinyt spekulaatioissa mukana pitkään. Hänestä tehtiin ennakkoarvioissa ministeriä jo ennen kuin Rinteen hallitus oli muodostettu. Ojala-Niemelän puolesta puhuvat pitkä kokemus ja se, että hänet luetaan Rinteen vahvoihin tukijoihin. Hän on Lapin vaalipiiristä, josta SDP:llä ei ole tällä kaudella vielä ollut ministeriä. Ojala-Niemelä on istunut eduskunnassa aina vuodesta 2007 lähtien.

Anneli Kiljunen, kansanedustaja, SDP

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Anneli Kiljusen paikkaa ministerinä puoltaa myös pitkä ura kansanedustajana. Kiljunen on ollut eduskunnassa aina vuodesta 2003 lähtien. Kiljunen on myös samasta vaalipiiristä kuin Kymäläinen ja Paatero. Tämä voisi edesauttaa hänen valintaansa ministeriksi.